Szef rządu poinformował, że cena gazu dla odbiorców indywidualnych zostanie zamrożona na poziomie 197 zł 29 groszy za 1 MWh. - A więc będzie to cena na poziomie dotychczasowym – podkreślił.

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Donald Tusk: Cena gazu jest obecnie nieakceptowalna z punktu widzenia polskiej rodziny

- Mam ważną informację przede wszystkim dla milionów polskich rodzin. Nie jest to informacja stricte polityczna, ale bardzo, bardzo życiowa – tymi słowami Tusk otworzył wtorkowe posiedzenie rządu. Następnie zwrócił uwagę, że ceny gazu „systematycznie rosną” w związku z wojną i „kryzysem w cieśninie Ormuz”. - Ta różnica między ceną gazu sprzed wojny, a dzisiejszą na rynkach jest szokująca – podkreślił szef rządu.

Tusk wskazał następnie, że obecnie na europejskiej giełdzie trzeba płacić ok. 100 euro za 1 MWh. - To jest najwyższa cena od ponad roku – zaznaczył.

- Ta cena byłaby nieakceptowalna z punktu widzenia życia każdej polskiej rodziny – zauważył Tusk i dlatego, jak dodał, rząd zdecydował o zamrożeniu cen gazu jeśli chodzi o odbiorców indywidualnych.

Donald Tusk: Wszyscy pamiętamy inflację za naszych poprzedników

- Dokładnie pamiętamy wszyscy co znaczyła inflacja, za czasów naszych poprzedników, co znaczyło 16-17 proc. inflacji dla rodzinnych portfeli. My, naszymi działaniami, spowodowaliśmy, że inflacja przestała być problemem – podkreślił Tusk. Jak dodał obecna inflacja na poziomie 2-3 proc. „nie wpływa w przykry sposób na ceny sklepach”.

- Nie możemy pozwolić (...) na to, żeby ludzie cierpieli z powodu decyzji, które zapadały gdzieś za oceanami (...) nie chcemy, aby za to płaciły polskie rodziny – kontynuował Tusk wyjaśniając, że „decyzje, które zapadały za oceanami”, to decyzje ws. rozpoczęcia wojny USA i Izraela z Iranem.

- Nie chodzi tylko o samą cenę gazu, ale też o wpływ cen energii na inflację, a więc również na ceny innych produktów (...). Dlatego utrzymujemy ciągle program CPN (...) Dzięki temu mamy benzynę wciąż bardzo drogą z punktu widzenia kupujących, ale nie licząc Malty jest to najtańsze paliwo w całej UE, przynajmniej sytuacja jest jakoś do zniesienia (...). Będziemy też cały czas pracowali nad energią elektryczną, tak aby Polacy mogli przeżyć późną jesień i zimę bez szoku cenowego – zapowiedział premier.

Premier zapewnił, że rząd „ma ciągle wystarczająco dużo środków, żeby utrzymywać ceny energii na poziomie (...) który jest jakoś do zniesienia”. - Dzięki temu możemy prognozować na 2027 rok nadal niską inflację, nadal wysoki wzrost – zaznaczył. Tusk wyraził też nadzieję na rozwiązanie kryzysu na Bliskim Wschodzie. - Żebyśmy nie musieli płacić za błędy innych państw – podsumował.