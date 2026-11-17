Najnowsze badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Kopenhadze objęło 61 zdrowych dorosłych. Jego wyniki pozwalają lepiej zrozumieć, dlaczego po porannej kawie łatwiej jest o wypróżnienie.

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Kawa wpływa na mikrobiotę jelitową

Większość badanych (50 osób) poproszono o połknięcie małej kapsułki elektronicznej. Podczas przemieszczania się przez przewód pokarmowy mierzyła ona między innymi czas swojej „wędrówki”, temperaturę wewnątrz jelit, poziom pH (zakwaszenie) i skurcze jelit (ruchy robaczkowe).

Doświadczenie trwało przez dziewięć kolejnych dni. Przez pierwszych osiem uczestnicy rejestrowali wszystko, co jedli i pili. Dzięki temu naukowcy mogli określić ich sposób odżywiania się oraz poziom spożycia kawy. Eksperci analizowali również biomarkery związane z kawą, a konkretnie metabolity kofeiny w moczu, co pozwoliło im obiektywnie ocenić jej spożycie. Na tej podstawie podzielono osoby biorące udział w badaniu na grupę często spożywających kawę (od jednej do pięciu filiżanek dziennie przez ponad trzy z ośmiu dni badania) oraz tę pijących ją rzadziej. Pobrano także próbki kału, które poddano analizie w celu oceny składu oraz liczebności bakterii jelitowych.

Uzyskane wyniki potwierdziły to, co sugerowały już wcześniejsze badania – że kawa wpływa na skład mikrobioty jelitowej. U osób często ją pijących zaobserwowano w jelitach większą różnorodność mikroorganizmów niż u tych, które sięgały po nią rzadziej. Naukowcy stwierdzili ponadto, że w tej pierwszej grupie odczyn pH w jelicie cienkim był znacząco niższy (większe zakwaszenie) niż w drugiej. Zaobserwowali również, że większe spożycie kawy wiązało się z częstszymi skurczami w jelicie grubym. „Skurcze w przewodzie pokarmowym mogą wspierać prawidłowe trawienie, pomagać w zapobieganiu zaparciom i utrzymywać mięśnie jelit w dobrej kondycji” – skomentowała pierwsza autorka pracy Francesca Bucci.

Kawa a trawienie. Tak naukowcy chcą wykorzystać nową wiedzę

Naukowcy nie są jeszcze w stanie stwierdzić, czy niższe pH w jelicie cienkim jest korzystne, czy szkodliwe dla zdrowia. Wiadomo jednak, że jego poziom odgrywa istotną rolę w działaniu enzymów trawiennych oraz w procesie rozkładu pokarmu. Co więcej, badanie nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy zaobserwowane różnice wynikają wyłącznie ze spożycia kawy. Mimo to główny autor badania, prof. Henrik Munch Roager, uważa, że istnieją poważne przesłanki, by sądzić, iż odgrywa ona kluczową rolę.

„Wiemy już na przykład z innych badań, że kawa może wpływać na szereg procesów w układzie pokarmowym, w tym na wydzielanie kwasu żołądkowego. Istnieją zatem powody, by przypuszczać, że to, co obserwujemy, nie jest jedynie przypadkiem. Zresztą wiele osób wskazuje, że kawa rzeczywiście wpływa na ich trawienie” – podkreślił prof. Roager.

Jego zdaniem kolejnym krokiem powinno być badanie interwencyjne, w ramach którego naukowcy kontrolowaliby ilość spożywanej przez uczestników kawy i sprawdzali, jakie zmiany zachodzą w fizjologii jelit w okresach jej intensywnego spożycia w porównaniu z okresami, w których kawa nie jest pita. „Bardzo wiele osób zmaga się z zaparciami i nieregularnym wypróżnianiem. Jeśli zrozumiemy, w jaki sposób kawa wpływa na trawienie oraz skurcze jelit, być może uda się wykorzystać tę wiedzę do naturalnego pobudzenia ich pracy” – wyjaśnił prof. Roager. (PAP)

jjj/ agt/