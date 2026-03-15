Kawa może chronić przed depresją. Chyba że pijesz jej za dużo

Jak ustalili naukowcy, picie od dwóch do trzech filiżanek kawy dziennie może być „złotym środkiem” wspomagającym zdrowie psychiczne. Badania z udziałem setek tysięcy osób potwierdziły, że kawa pita w umiarkowanych ilościach pozwala obniżyć ryzyko wystąpienia lęku i depresji.

Publikacja: 15.03.2026 06:00

Tych właściwości kawy dotąd nie znano. Jak wpływa na zdrowie psychiczne?

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób nadmierne spożycie kawy wpływa na ryzyko zaburzeń nastroju?
  • Jak kształtuje się zależność między konsumpcją kawy a występowaniem problemów psychicznych?
  • Jakie metody badawcze zastosowano do oceny wpływu kawy na dobrostan psychiczny?

Badania naukowców z Uniwersytetu Fudan w Chinach potwierdziły korzyści dla zdrowia psychicznego płynące z picia kawy. Znaczenie ma także ilość wypitego napoju. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym „Journal of Affective Disorders”.

Naukowcy: Kawa może chronić zdrowie psychiczne

Problemy takie jak depresja i silny stres dotykają miliony ludzi na świecie. Naukowcy coraz częściej przyglądają się codziennej diecie szukając metod, które mogą wspierać zdrowie psychiczne. Wcześniejsze badania nad kawą przynosiły różne rezultaty. Niektóre z nich sugerowały że obniża ona ryzyko depresji, inne nie potwierdzały bezpośredniego związku lub nawet wskazywały na jej potencjalną szkodliwość. Dotychczasowe analizy często obejmowały jednak stosunkowo niewielkie grupy osób.

Dlatego zespół badaczy specjalizujących się w zdrowiu publicznym z Uniwersytetu Fudan w Chinach postanowił przeanalizować ogromną bazę długoterminowej dokumentacji medycznej. Okazało się, że wraz ze wzrostem spożycia kawy, zmniejszało się ryzyko problemów ze zdrowiem psychicznym.

Jak przeprowadzono badania na temat wpływu kawy na zdrowie psychiczne? 

Naukowcy chcieli sprawdzić, czy ilość i rodzaj wypijanej kawy zmieniają ryzyko rozwoju zaburzeń nastroju lub stresu w czasie, a także czy płeć lub uwarunkowania genetyczne odgrywają tu rolę.

Analizą objęto 461 586 dorosłych w wieku od 40 do 69 lat, których obserwowano przez ponad 13 lat. Wykorzystano do tego informacje medyczne i genetyczne mieszkańców Wielkiej Brytanii z bazy UK Biobank. W analizie nie brano pod uwagę osób z wcześniej zdiagnozowanymi zaburzeniami nastroju, by śledzić tylko nowe przypadki. Podczas obserwacji odnotowano 18 220 nowych przypadków zaburzeń nastroju, takich jak na przykład depresja oraz 18 547 nowych przypadków zaburzeń stresowych, takich jak silny lęk.

Badacze dostosowali swoje modele matematyczne do wielu czynników: wieku, płci, wykształcenia, palenia tytoniu, spożycia alkoholu, snu, aktywności fizycznej oraz picia herbaty. Uwzględniono również pochodzenie etniczne.

Ilość pitej kawy ma znaczenie. Co za dużo, to niezdrowo

Wyniki ujawniły zależność o kształcie krzywej. Okazało się, że wraz ze wzrostem spożycia kawy, ryzyko problemów ze zdrowiem psychicznym początkowo spada, osiąga najniższy punkt, a następnie zaczyna ponownie rosnąć przy najwyższych poziomach spożycia.

Najniższe ryzyko rozwoju zarówno zaburzeń nastroju, jak i stresu miały osoby pijące od dwóch do trzech filiżanek kawy dziennie. Spożywanie więcej niż pięć filiżanek dziennie zmieniało tę trajektorię – korzyści ochronne znikały, a ryzyko zaburzeń nastroju zaczynało rosnąć.

Kawa rozpuszczalna i mielona dawały podobne efekty ochronne przy dwóch filiżankach. Jednak kawa mielona przy spożyciu powyżej pięciu filiżanek dziennie wiązała się z wyraźnie wyższym ryzykiem zaburzeń nastroju w porównaniu do niepicia kawy w ogóle. Kawa bezkofeinowa nie wykazała mierzalnego związku z wynikami zdrowia psychicznego.

Dostrzeżono również, że efekt ochronny umiarkowanego picia kawy był znacznie silniejszy u mężczyzn niż u kobiet. Natomiast genetyczne zdolności do metabolizowania kofeiny nie miały wpływu na wyniki.

Dlaczego kawa pomaga? Zmniejsza stan zapalny i chroni komórki nerwowe

Naukowcy chcieli również dowiedzieć się, jaka jest przyczyna korzystnego działania kawy na zdrowie psychiczne. Gdy zbadali markery chemiczne we krwi uczestników, odkryli, że osoby pijące kawę mają zwykle niższy poziom markerów stanu zapalnego. Przewlekły stan zapalny od dawna jest łączony z uszkodzeniami tkanek i depresją.

Wpływ może mieć tu również poziom białka o nazwie Cystatyna C, które jest wskaźnikiem funkcji nerek. Naukowcy sądzą, że ponad tysiąc związków chemicznych zawartych w kawie, w tym antyoksydanty, współpracując ze sobą, chroni komórki nerwowe w mózgu.

Zdaniem autorów badań, umiarkowane dawki kofeiny stymulują receptory chemiczne pomagające regulować nastrój i czujność. Jednak zbyt duże dawki mogą wyzwalać hormony stresu, takie jak kortyzol. Wyjaśnia to, dlaczego nadmiar kawy staje się szkodliwy.

Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
Materiał Promocyjny
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
