Siła dialogu o przyszłości Europy
Partner rozmowy: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zacznę od trochę większej perspektywy. Rok 2026 jest absolutnie rekordowy, jeśli chodzi o budżet Narodowego Funduszu. Mamy do dyspozycji 37 mld zł. Oczywiście są to środki pochodzące m.in. z Funduszu Modernizacyjnego, czyli z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ale również z KPO. Korzystamy także z innych źródeł finansowania. W ostatniej transzy Funduszu Modernizacyjnego uzyskaliśmy zgodę na naprawdę duży budżet – ponad 5 mld zł – na niezwykle ciekawe programy, które będziemy uruchamiać w drugiej połowie tego roku.
Chcemy, aby nasze szpitale były coraz lepsze, jeśli chodzi o efektywność energetyczną i źródła energii. To również program na termomodernizację i poprawę efektywności energetycznej szkół, na który przeznaczymy ponad 2 mld zł. Planujemy także, aby środki z Funduszu Modernizacyjnego trafiły na poprawę efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych na terenach wiejskich, często tzw. po-PGR-owskich. Tam jest ogromny potencjał do działań, więc taki program również uruchomimy w drugiej połowie tego roku.
Przemysł ma bardzo różne odnogi, więc zupełnie inne działania są potrzebne na przykład w sektorze budownictwa – tam chodzi o przechodzenie na nowoczesne rozwiązania technologiczne, izolację, nowoczesne okna. A zupełnie inne działania są wymagane na przykład w sektorze stali. Chodzi zarówno o poprawę efektywności procesów w danej branży, jak i budynków. Co jest dla nas ważne: poprawa efektywności energetycznej jest absolutnie w centrum naszej strategii. Drugą bardzo ważną nogą są źródła energii. Szczególnie w czasach tak dużej dyskusji o cenach energii zależy nam na tym, aby przechodzić na niskoemisyjne źródła energii, na energię produkowaną z odnawialnych źródeł. Również na tego typu działania mamy swoje programy.
Nie zapominajmy jednak o czymś, co zyskuje coraz bardziej na znaczeniu: o magazynowaniu energii. Wielki sukces naszego zeszłorocznego programu na duże magazyny energii elektrycznej doprowadził do tego, że już w tym roku ogłosiliśmy program na przydomowe magazyny energii i ciepła – na razie finansowany z KPO, a za chwilę z Funduszu Modernizacyjnego. Po to właśnie, żeby magazynować energię wtedy, kiedy jej produkcja jest najtańsza. Również w tym roku z Funduszu Modernizacyjnego ogłosimy program na wielkoskalowe magazyny ciepła.
Działamy absolutnie na rzecz tego, żeby przygotować nasze społeczeństwo i gospodarkę do tego, aby koszty związane z wdrożeniem ETS2 były jak najmniejsze. Takim przykładem jest chociażby program „Czyste powietrze”. Już w naszej reformie z marca 2025 r. położyliśmy ogromny nacisk nie tylko na wymianę źródła ciepła, ale właśnie na poprawę efektywności energetycznej. Chodzi o to, żeby nie prowadzić do takich sytuacji, że do nieocieplonego domu, do tzw. wampira energetycznego, instaluje się przewymiarowaną pompę ciepła. Stąd te działania na poziomie gospodarstw domowych, ale również na poziomie budynków publicznych takich jak szkoły. W naszych programach, chociażby dotyczących przechodzenia na tabor niskoemisyjny, elektryczny czy wodorowy, staraliśmy się wspierać samorządy w transformacji tego sektora.
Partner rozmowy: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas