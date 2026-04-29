Nowe progi finansowe i rola renty socjalnej

Zgodnie z informacjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, fundamentem systemu wsparcia w 2026 roku pozostaje renta socjalna. Po waloryzacji przeprowadzonej 1 marca, jej kwota bazowa wynosi ok. 1978,49 zł brutto. To właśnie od tej wartości obliczana jest wysokość świadczenia wspierającego, które od stycznia 2026 roku staje się dostępne dla wszystkich osób posiadających minimum 70 punktów w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia.

Wysokość miesięcznych wypłat w 2026 roku kształtuje się następująco:

• 4353 zł – dla osób z najwyższą punktacją (95–100 pkt), co stanowi 220% renty socjalnej;

• 3561 zł – przyznawane w progu 90–94 pkt (180% renty);

• 2374 zł – dla beneficjentów z wynikiem 85–89 pkt (120% renty);

• 1582 zł – w przypadku uzyskania 80–84 pkt (80% renty);

• 1187 zł – dla progu punktowego 75–79 pkt (60% renty);

• 792 zł – przy minimalnej wymaganej liczbie 70–74 pkt (40% renty).

Dodatkowo osoby uprawnione mogą korzystać z dodatku pielęgnacyjnego (366,68 zł) oraz zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez gminy (215,84 zł).

Dwustopniowa procedura – instrukcja ZUS

Eksperci ZUS podkreślają, że samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie uprawnia do automatycznej wypłaty świadczenia wspierającego. Proces wymaga zachowania ścisłej kolejności:

1. Uzyskanie decyzji WZON: Należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w celu ustalenia punktowej potrzeby wsparcia.

2. Wniosek do ZUS: Można go wysłać dopiero po uprawomocnieniu się decyzji WZON. Należy to zrobić w ciągu 3 miesięcy, aby zachować prawo do wyrównania środków od daty przyznania punktów.

Ważne dla opiekunów

Świadczenie wspierające jest niezależne od dochodów i można je łączyć z aktywnością zawodową. Należy jednak pamiętać, że złożenie wniosku o to świadczenie przez osobę z niepełnosprawnością skutkuje zawieszeniem wypłat świadczeń pielęgnacyjnych, które dotychczas pobierał jej opiekun z ramienia gminy.