W sezonie grzewczym część osób celowo zakręca kaloryfery, aby oszczędzić na ogrzewaniu. Inni nie przejmują się rachunkami i rozkręcają je w każdym pokoju, bo lubią, gdy jest im ciepło. Okazuje się jednak, że zarówno nadmierne wychłodzenie pomieszczeń, jak i ich przegrzewanie mogą mieć niekorzystne skutki dla naszego zdrowia i samopoczucia.

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Ile stopni powinno być w domu? Oto zakres

Niezależnie od tego, czy chcemy obniżyć rachunki, czy po prostu preferujemy, gdy w domu jest chłodniej, temperatura w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 18 stopni. Wynika to z przeglądu badań przygotowanego dla UK Health Security Agency. Jak opisuje Medonet, jeśli temperatura w domu jest niższa, mogą pojawić się problemy zdrowotne. Przebywanie w zbyt chłodnym mieszkaniu sprzyja nie tylko występowaniu wilgoci i pleśni, lecz także zaostrzeniu chorób układu oddechowego i krążenia u domowników. Na takie dolegliwości najbardziej narażeni są seniorzy, małe dzieci i osoby, które zmagają się z chorobami przewlekłymi. Eksperci uważają, że 18 stopni to minimalna temperatura, jaka powinna panować w domu w okresie zimowym.

Równie szkodliwe jak nadmierne wychłodzenie jest przegrzanie pomieszczeń. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Harvard Medical School i Marcus Institute for Aging Research wykazało, że obserwowane osoby zgłaszały najmniej dolegliwości, gdy temperatura w domu wynosiła między 20 a 24 stopnie – podaje Medonet. Według ekspertów w domu seniorów nie powinno być więcej niż 26 stopni. Dla większości zdrowych osób zaleca się zakres między 20 a 22 stopnie.

Wysokość temperatury może różnić się w zależności od przeznaczenia pokoju

Warto pamiętać o tym, że temperatura może różnić się w zależności od pomieszczenia. W salonie i pokoju dziecka najczęściej zaleca się 20–22 stopnie, natomiast w sypialni 18–19 stopni. Temperatura w pokoju, w którym śpimy, nie może być zbyt wysoka, ponieważ nadmierne ciepło utrudnia zasypianie i zwiększa częstotliwość wybudzeń. Ustawienia ogrzewania warto dostosować do potrzeb domowników, zwłaszcza tych najbardziej wrażliwych na chłód.