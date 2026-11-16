Jak przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, Waldemar Żurek przekazał dziś marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu wniosek o wyrażenie przez parlament zgody na pociągnięcie posła Łukasza Mejzy do odpowiedzialności karnej.

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Według śledczych, zgromadzone dowody uzasadniają podejrzenie popełnienia przez posła czterech przestępstw w związku z działalnością jego spółki VinciNeoClinic. Materiał dowodowy obejmuje m.in. zeznania świadków, korespondencję e-mail oraz dokumentację zabezpieczoną w mieszkaniu Mejzy.

Jak podała prokuratura, śledczy chcą zarzucić Mejzie, że wspólnie z innymi osobami doprowadził Fundację Siepomaga do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej kwocie 373 731,56 zł.

„We wniosku o zorganizowanie zbiórki na leczenie i rehabilitację, złożonym przez ustaloną osobę, podano nieprawdziwe informacje o sytuacji majątkowej wnioskodawcy i miejscu wykonywania zabiegów medycznych. Podejmowano także działania zmierzające do uzyskania jak najwyższej kwoty darowizn. Następnie, aby uzyskać zebrane środki, przedłożono Fundacji dwie poświadczające nieprawdę faktury wystawione przez VinciNeoClinic LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, której współzałożycielem był Łukasz Mejza” – napisano. Fundacja wypłaciła środki w trzech transzach.

Według prokuratury Mejza miał też prowadzić czynności zmierzające do utrudnienia ustalenia „przestępnego pochodzenia środków płatniczych w kwocie 92 971,50 zł”. Środki z Fundacji Siepomaga przelano na inny rachunek bankowy i rozdysponowano. Według śledczych, polityk wiedział, że pieniądze pochodzą z oszustwa.

Zbiórki na „alternatywne” leczenie

Prokuratura zarzuca także Mejzie, że doprowadził fundację do niekorzystnego rozporządzenia środkami w wysokości 255 tys. zł, które były przeznaczone na leczenie małoletniego.

„Jego przedstawicieli ustawowych miano wprowadzić w błąd co do skuteczności leczenia, szans na wyleczenie oraz kosztów i miejsca wykonywania zabiegów w klinice VinciNeoClinic, której współzałożycielem był Łukasz Mejza. Przedstawicielka ustawowa małoletniego zawarła umowę o współpracy z ustalonym stowarzyszeniem. Stowarzyszenie, działając w imieniu przedstawicieli ustawowych małoletniego, złożyło wniosek o zorganizowanie zbiórki z celem finansowym określonym na 1 000 000 zł. Do wniosku dołączono dokumentację medyczną i oświadczenie o kosztach leczenia. Łukasz Mejza nie osiągnął zamierzonego celu, ponieważ przedstawiciel Fundacji odmówił rozpoczęcia zbiórki” – poinformowano.

Kolejny zarzut jest podobny, dotyczy jednak małoletniej, a zbierana kwota miała sięgnąć 1 190 000 zł.

„Jej przedstawiciela ustawowego oraz ustalone stowarzyszenie miano wprowadzić w błąd co do skuteczności leczenia i możliwości przeprowadzenia terapii. Za pośrednictwem przedstawiciela stowarzyszenia złożono Fundacji wniosek o zorganizowanie zbiórki na leczenie i rehabilitację małoletniej w klinice VinciNeoClinic w Stanach Zjednoczonych, której współzałożycielem był Łukasz Mejza. Do wniosku dołączono kosztorys leczenia i poświadczającą nieprawdę fakturę pro forma. W ten sposób miano wprowadzić pracownika Fundacji w błąd co do miejsca wykonywania zabiegów, podmiotu leczniczego i kosztów leczenia” – napisano. Także w tym wypadku Mejza nie osiągnął zamierzonego celu, bo odmówiono rozpoczęcia zbiórki.

Wcześniej w związku ze śledztwem zarzuty usłyszeli trzej byli asystenci społeczni Mejzy: Franciszek P., Paweł C. oraz Jakub Z.

Problemy Łukasza Mejzy

W 2021 r. Wirtualna Polska ujawniła, że przedstawiciele firmy, której Mejza miał być wówczas prezesem, oferowali m.in. rodzicom dzieci cierpiących na dystrofię mięśniową terapię w Ameryce Północnej oraz opiekę medyczną po zabiegu w Polsce. Skuteczność oferowanej metody nie została jednak potwierdzona wiarygodnymi badaniami naukowymi.

Mejza, wówczas wiceminister sportu, w związku ze sprawą podał się w grudniu 2021 r. do dymisji. Twierdził jednak, że prowadzona jest przeciwko niemu „nagonka”.

To już kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Mejzy. Wcześniej podobne działania podejmowano wobec polityka m.in. w związku z podaniem nieprawdy w oświadczeniach majątkowych, nieprawidłowościami związanymi z realizacją szkoleń e-learningowych dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw czy łamaniem przepisów drogowych.