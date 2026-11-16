Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że w Trybunale Konstytucyjnym dochodziło do manipulowania składami sędziowskimi wyznaczanymi do rozpatrywania poszczególnych spraw. Jako dowód pokazała skoroszyt zawierający dokumentację dotyczącą zasad wyznaczania składów.

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Jak wyjaśniła, przydział sędziów odbywał się na podstawie odręcznych poleceń zapisywanych na żółtych karteczkach. Wskazywano na nich, których sędziów należy wyznaczać do konkretnych spraw, których pomijać, a także w jakich postępowaniach określeni sędziowie nie powinni w ogóle uczestniczyć.

„Ręczne manipulowanie składami sędziowskimi”

Jako przykład podała też sprawy dotyczące obowiązkowych szczepień – trafiały one za każdym razem do tego samego składu sędziów. – Tak być absolutnie nie powinno, to jest ręczne manipulowanie wynikiem sprawy. Obywatele nie mogli mieć przekonania, że sprawa została rozstrzygnięta przez niezależny skład – mówiła Korwin-Piotrowska.

Zapytana, kiedy dochodziło do takich praktyk, Korwin-Piotrowska wskazała, że najwięcej tego rodzaju przypadków i najwięcej żółtych karteczek pochodzi z okresu, gdy prezesem Trybunału Konstytucyjnego była Julia Przyłębska. Jak zaznaczyła, dokumentacji dotyczącej tego okresu jest zdecydowanie więcej niż z czasu, gdy funkcję prezesa pełni Bogdan Święczkowski.