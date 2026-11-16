W poniedziałek NBP poinformował, że wstrzymał wszelkie zlecenia płatnicze, dotyczące środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Trybunału Konstytucyjnego. Jak poinformował PAP rzecznik prasowy banku centralnego Maciej Antes, oznacza to, że nie są realizowane zlecenia płatnicze niezależnie od tego, przez kogo są one zlecane - przekazał rzecznik NBP. Jako powód bank centralny wskazał „wątpliwości co do właściwej reprezentacji Trybunału Konstytucyjnego w stosunkach z NBP”.

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W rozmowie z Polsat News Żurek zwrócił uwagę, że w poniedziałkowym komunikacie w sprawie Trybunału NBP wspomina o załączonej przez Święczkowskiego decyzji Sądu Najwyższego z 10 listopada. Wtedy to Sąd Najwyższy postanowił uchylić wydane przez Annę Korwin-Piotrowską zarządzenia o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego

Zdaniem ministra sprawiedliwości, wydana decyzja SN ulegała zmianie: z uchwały na postanowienie i ponownie na uchwałę. - Pytanie, która wersja jest prawdziwa, to jest pytanie pierwsze - mówił Żurek.

Żurek: NPB popiera anarchizację działania Trybunału

Żurek stwierdził ponadto, że wskazani w ubiegłotygodniowym orzeczeniu SN Maria Szczepaniec oraz Marek Dobrowolski „to są tak zwani neosędziowie w Sądzie Najwyższym”. Obaj sędziowie orzekają w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Żurek nawiązał w tym kontekście do uchwały trzech połączonych Izb SN z 2020 r., w której stwierdzono, że sąd jest "nienależycie obsadzony", jeśli w jego składzie znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez tzw. "neoKRS".

Zwrócił też uwagę na wydaną w ubiegłym roku uchwałę Izby Pracy SN, zgodnie z którą w wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN z sędziami powołanymi od 2018 r. uznawany jest za "niebyły".

Zdaniem Żurka, z punktu widzenia prokuratora generalnego mamy do czynienia wobec tego z "orzeczeniem niebyłym" - niezależenie do tego, czy 10 listopada wydano uchwałę, czy postanowienie.

Jak dodał, NBP w komunikacie "wprost odnosi się do tego niby orzeczenia" SN, które jego zdaniem "w świetle polskiego prawa, legalnych sędziów oraz trybunałów europejskich nie jest orzeczeniem". - My nie będziemy tego respektować - powiedział.

- Będziemy się zastanawiać, jak przeciwdziałać swego rodzaju anarchizacji działania Trybunału poprzez Narodowy Bank Polski - zapowiedział Żurek. - My musimy znaleźć odpowiedź, jak na to zareagować czy prokuratura powinna tutaj wszcząć postępowanie o bezprawne działania o powoływanie się na takie "niby orzeczenia", czy te osoby rzeczywiście łamią prawo, nie chcąc dać środków Trybunałowi - dodał.

Burza wokół Trybunału Konstytucyjnego

30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski uznał to za uzurpację. Również prezydent Nawrocki stwierdził wtedy m.in. że "doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa".

Z kolei premier Donald Tusk oświadczył m.in., że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, ale prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania, prezes Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki, „zostali zaatakowani”.

Święczkowski i Sochański odwołali się w sprawie wydanych zarządzeń do Sądu Najwyższego. Początkowo SN uznał się za niewłaściwy do rozpoznania tych zależeń i sprawę przekazał Trybunałowi „jako odrębnemu organowi władzy sądowniczej”. Postanowienie w tej sprawie wydał 6 listopada sędzia Zbigniew Korzeniowski. Decyzja ta spotkała się z zażaleniem obu sędziów TK.

10 listopada SN poinformował, że postanowienie z 6 listopada uchylono, oraz że Sąd Najwyższy "postanowił uchylić oba zarządzenia" Korwin-Piotrowskiej w sprawie zarządzonej przerwy.

W reakcji Korwin-Piotrowska podkreśliła, że orzeczenia SN nie mają wpływu na zawieszenia, które kontroluje „tylko sąd dyscyplinarny TK”.

Poniedziałkowa decyzja NBP spotkała się z liczną reakcją polityków rządzącej koalicji.

W rozmowie w TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że rząd „będzie podejmował działania, dzięki którym TK będzie mógł pełnić swoje funkcje”.