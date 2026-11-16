Sprawa ma związek z zarządzeniem Anny Korwin-Piotrowskiej z 30 października 2026 r. o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziów TK Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

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2 listopada Bogdan Święczkowski przekazał NBP dokumenty wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania Trybunału. Cztery dni później do banku trafiły dokumenty wskazujące inny skład osób upoważnionych do dysponowania środkami TK.

12 listopada Święczkowski podtrzymał swoje stanowisko, dołączając uchwałę Sądu Najwyższego z 10 listopada, uchylającą zarządzenia dotyczące przerwy w czynnościach jego i Bartłomieja Sochańskiego.

W rezultacie NBP otrzymał dwa sprzeczne zestawy dokumentów dotyczących osób uprawnionych do dysponowania pieniędzmi Trybunału.

Bank centralny podkreśla, że nie jest uprawniony do rozstrzygania sporu o kierowanie TK. Musi jednak ustalić, kto może legalnie zlecać operacje na rachunkach Trybunału.

Po przeprowadzeniu analizy prawnej NBP uznał, że istnieją podstawy do wstrzymania realizacji zleceń płatniczych Trybunału Konstytucyjnego.

Spór o kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego. NBP otrzymał sprzeczne dokumenty

30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski uznał to za uzurpację. Również prezydent Nawrocki stwierdził wtedy m.in., że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

Z kolei premier Donald Tusk oświadczył m.in., że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, ale prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania, prezes Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki, „zostali zaatakowani”.

Sąd Najwyższy 10 listopada uchylił zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła wtedy, że orzeczenia SN nie mają wpływu na zawieszenia, które kontroluje „tylko sąd dyscyplinarny TK”.

Komentarze po decyzji NBP

Stanowisko NBP w sprawie wstrzymania realizacji operacji bankowych na rachunku Trybunału Konstytucyjnego to ostateczny dowód na to, że prezes Glapiński działa na pilota prezesa Kaczyńskiego. Trybunał Stanu dla Glapińskiego, natychmiast! – napisał na portalu X poseł Lewicy Tomasz Trela.

Europoseł Michał Wawrykiewicz napisał na portalu, że „Glapiński narusza prawo sabotując funkcjonowanie TK i uzurpując sobie kompetencje do oceny prawidłowości reprezentowania Trybunału”.