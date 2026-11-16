Oferta, którą można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, dotyczy umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku brukarza w wymiarze jednego etatu. Ogłoszenie, które opublikowane zostało 22 września 2026 r. i zaktualizowane 12 listopada, jest ważne do 22 listopada.

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Oferta pracy dla brukarza w Mińsku Mazowieckim

Jako miejsce wykonywania pracy podany został Mińsk Mazowiecki. Oferta dotyczy pracy w systemie jednozmianowym, rozpoczynającej się o godz. 8:00.

Zakres obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku brukarza będzie obejmować:

prace fizyczne,

czynności ogólnobudowlane.

Nawet 11 tys. zł brutto. Tyle może zarobić brukarz w Mińsku Mazowieckim

W ogłoszeniu znalazł się niski próg wymagań formalnych. Od kandydata nie jest wymagane wykształcenie średnie czy wyższe. Aby podjąć pracę, wystarczy posiadać wykształcenie podstawowe. Ponadto oferta nie zawiera wielu dodatkowych wymagań. Kandydat powinien jedynie posiadać umiejętność pracy na budowie.

Pracodawca na stanowisku brukarza oferuje czasowy system wynagradzania ze stawką miesięczną. Wynagrodzenie brutto ustalone zostało w przedziale od 9 do 11 tys. zł.

Oznacza to, że oferowana pensja mieści się w okolicach przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Zgodnie bowiem z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 listopada 2026 r., przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2026 r. wyniosło 9 317,01 zł.

Czym zajmuje się brukarz?

Brukarz to pracownik budowlany zajmujący się układaniem kostki brukowej, kamieni, płyt chodnikowych i innych materiałów brukarskich. Tym samym pracuje przy powstawaniu chodników, dróg, parkingów czy podjazdów.

Ponadto – poza tworzeniem nawierzchni od podstaw – brukarz zajmuje się także jej konserwacją, a w przypadku wystąpienia usterek – naprawą i remontami.