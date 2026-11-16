Ponad 7 tys. skarg na Telewizję Republika wpłynęło do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji po tym, jak redaktor naczelny stacji i jej współwłaściciel podczas ataku terrorystycznego w Krakowie mówił: „Wiadomo, że brali udział w tym jacyś cudzoziemcy. (...) Prawdopodobnie strzelaniny dokonała jakaś grupa cudzoziemców. Takie pierwsze informacje dostałem”. O policji wypowiadał się natomiast następująco: „Nie wiadomo w ogóle, gdzie się podziała policja. Uciekli albo pilnują Warszawy”. Wypowiadał te słowa, mając jednego z funkcjonariuszy za plecami.

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Skargi na TV Republika w KRRiT mogą zostać zamrożone

Członek KRRiT prof. Tadeusz Kowalski w rozmowie z „Rzeczpospolitą” twierdzi, że skargi mogą zostać zamrożone przez przewodniczącą Rady Agnieszkę Glapiak, powołaną z nadania PiS. Jego zdaniem może się to odbyć zgodnie z prawem, a przez najbliższy rok skargom nie zostanie nadany dalszy bieg. Twierdzi również, że Republika nie straci koncesji, ponieważ jej nie posiada – w sprawie nadania koncesji i tego, czy została ona przyznana, pojawiło się sporo wątpliwości.

Koncesja TV Republika na MUX-8 uchylona przez WSA

Sprawa dotyczy uchwały i decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 21 czerwca 2024 r. o przyznaniu stacjom wPolsce24 oraz Telewizji Republika koncesji na nadawanie w naziemnej telewizji cyfrowej na multipleksie MUX-8. KRRiT podjęła wówczas uchwałę i wydała decyzje przyznające obu kanałom dziesięcioletnie koncesje na nadawanie naziemne na MUX-8. Jednocześnie odmówiono koncesji konkurencyjnemu wnioskodawcy – kanałowi Polska24, za którym stała Grupa MWE Networks.

9 kwietnia 2025 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Grupę MWE Networks, uchylił uchwałę oraz decyzję KRRiT w sprawie koncesji dla wPolsce24 i Telewizji Republika. Powodem były istotne naruszenia przepisów, brak dokładnego zbadania wniosków, przekroczenie granic uznania administracyjnego oraz naruszenie zasady równości.

Wyrok WSA z 9 kwietnia 2025 r. był nieprawomocny. KRRiT oświadczyła, że podjęta uchwała i wydane decyzje są zgodne z prawem oraz zapowiedziała złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Zgodnie z wyjaśnieniami Rady, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed NSA koncesje obu stacji pozostają w mocy.

Wyłączenie sygnału TV Republika i wPolsce24. Dlaczego obu stacji?

– Decyzja o przyznaniu koncesji Telewizji Republika została zakwestionowana przez sąd. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił uchwałę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To by oznaczało, gdyby uchwała stała się prawomocna, że można zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wyłączenie sygnału zarówno Telewizji Republika, jak i telewizji wPolsce24 – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Kowalski. Dlaczego miałoby to dotyczyć obu stacji?

– Dlatego, że uchylono uchwałę. A uchwała jest jedna. Gdyby to były osobne uchwały w sprawie Republiki, osobna w sprawie wPolsce24, to wówczas tamtej drugiej stacji nic by się nie stało – mówi prof. Kowalski, zwracając uwagę, że również telewizja wPolsce24 może mieć problemy z nadawaniem.

Na pytanie „Rzeczpospolitej”, czy może się okazać, że Telewizja Republika i wPolsce24 nadają niezgodnie z prawem, członek KRRiT odpowiedział: – Opinie prawników w tym zakresie są podzielone. Niektórzy uważają, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest wystarczającą podstawą do nakazania zaprzestania nadawania w związku z uchyleniem uchwały Krajowej Rady. No ale Krajowa Rada złożyła kasację. To też taka rzecz dość kuriozalna. Mianowicie członkowie Rady nie mogą poznać tekstu kasacji. Może to się wydać dziwne, bo myśmy podjęli decyzję, która została zakwestionowana, i teraz Urząd odwołuje się od tej decyzji przewodniczącego, a my nie wiemy, jakich argumentów używa.

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Ekspert: TV Republika nadaje bez koncesji

Wątpliwości nie ma Krzysztof Luft, były członek KRRiT, który uważa, że KRRiT nie może uchylić koncesji TV Republika, ponieważ stacja nadaje swój program bez skutecznej koncesji. Luft napisał na portalu X: „Decyzja o jej przyznaniu została uchylona 9.04.2025 przez WSA. Wyrok jest nieprawomocny, ale art. 152 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi znosi skutki prawne uchylonej decyzji. KRRiT zupełnie bezprawnie i bezzasadnie uznała, że ponieważ wyrok WSA jest nieprawomocny, to koncesja nadal jest w obrocie prawnym i warunki koncesji nadal obowiązują. Tymczasem art. 152 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mówi coś dokładnie odwrotnego: uchylenie decyzji znosi jej skutki prawne do czasu uprawomocnienia. Chyba że sąd postanowi inaczej – a tutaj nie postanowił. Po wyroku WSA KRRiT powinna więc była natychmiast wstrzymać nadawanie TV Republiki i wPolsce24. Jednak tego nie zrobiła, bezprawnie uznając, że decyzja koncesyjna pozostaje w obrocie prawnym, więc warunki koncesji nadal obowiązują. Tymczasem fakt, że decyzje są w obrocie prawnym, nie przesądza o ich skuteczności i co najmniej do czasu ewentualnego wyroku NSA pozostają bezskuteczne – nie dają prawa do nadawania”. Chodzi o koncesję Republiki na rozpowszechnianie programu w naziemnym multipleksie cyfrowym.

Prof. Tadeusz Kowalski uważa, że: – Jeżeli (NSA – red.) podtrzyma decyzję sądu niższej instancji, koncesja przestaje obowiązywać. Wówczas te dwie telewizje będą musiały mieć wyłączony sygnał. Urząd Komunikacji Elektronicznej, po naszym zawiadomieniu, powinien to zrobić. Czy TV Republika może więc przestać nadawać?

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Donald Tusk nie chce zamknięcia TV Republika

Prof. Kowalski nie wierzy, by efektem skarg do KRRiT miało być pozbawienie TV Republika koncesji czy nawet nałożenie na nią wysokich kar. Jego zdaniem nie pozwoli na to przewodnicząca Rady, powołana z nadania PiS.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika również, że problemów dla stacji Sakiewicza nie chce sam premier Donald Tusk. Obawia się, że w takim przypadku stacja mówiłaby o cenzurze i rozpętała międzynarodową akcję dezinformacyjną, przedstawiając działania rządu jako próbę jej zamknięcia. – To się nie stanie. Republika nie zostanie zamknięta, choć Sakiewicz chciałby chodzić w glorii męczennika. My ingerować w to nie będziemy. Sprawa jest poza rządem i daleko od niego – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z bliskich współpracowników Tuska i były minister w jego rządzie.

– Rząd jest od rozwiązywania problemów, nie ich tworzenia. Sytuacja, w której medium miałoby przestać nadawać, a rządzący musieliby się z tego tłumaczyć, nie pomogłaby władzy – uważa prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.