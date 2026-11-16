Cztery firmy założone przez Przemysława Wiplera i Michała Krzymowskiego do stycznia 2025 r. wystawiły 1518 faktur na łączną kwotę 41,7 mln zł netto, z czego około 6,7 mln zł stanowiły rozliczenia między tymi firmami.

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Według ustaleń WP ponad 2,5 mln zł z nowo opisanej kwoty przypada na klientów, których sprawy osobiście podejmował Wipler. Wcześniej, 21 października, portal ujawnił faktury na 6,7 mln zł wystawione podmiotom, których problemy były przedmiotem posiedzeń parlamentarnego zespołu kierowanego przez polityka.

Wipler wycofał się ze spółki Fiverand w listopadzie 2023 r., trzy dni przed złożeniem ślubowania poselskiego. Z rejestru wspólników Five Rand został wykreślony we wrześniu 2024 r. Twierdzi, że podczas sprawowania mandatu nie posiadał udziałów w tej spółce.

Amunicja i przetargi dla wojska. Faktury na 575 tys. zł

Jednym z opisanych przez WP przypadków jest Grupa Niewiadów i powiązane z nią Works 11. Firmy założone przez Wiplera i Krzymowskiego wystawiły tym podmiotom łącznie 60 faktur na 575 tys. zł.

Już w grudniu 2023 r. Wipler skierował interpelację dotyczącą Narodowej Rezerwy Amunicyjnej, wymieniając Grupę Niewiadów. Do kwestii finansowania produkcji amunicji wracał w kolejnych wystąpieniach.

W czerwcu 2026 r. wraz z ośmioma innymi posłami Konfederacji podpisał interpelację, w której pytano ministra obrony o możliwość zakupu amunicji od innych polskich producentów, wskazując Grupę Niewiadów.

Jak ustaliła WP, spółki związane z tą grupą były sześciokrotnie wykluczane z przetargów wojskowych i służb ze względów bezpieczeństwa. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła ich odwołania. W kilku przypadkach podstawą decyzji były informacje Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Ich treść pozostaje niejawna.

Wipler i poseł Witold Tumanowicz przeprowadzili również kontrolę w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, pytając o wybór brytyjskiego BAE Systems jako dostawcy technologii produkcji amunicji kalibru 155 mm.

Tumanowicz zapewnił WP, że działał na podstawie informacji od sygnalisty o możliwych nieprawidłowościach. Zaprzeczył też, by otrzymywał od firm Wiplera i Krzymowskiego projekty pism.

InPost i Huawei. Kolejne miliony w dokumentach

Największym zewnętrznym klientem jednoosobowej działalności Wiplera była spółka Integer.pl, właściciel InPostu. Według WP wystawiono jej 47 faktur na ponad 2 mln zł.

W marcu 2024 r. Wipler chwalił InPost podczas debaty sejmowej o podatkach. Później wraz z Bartłomiejem Pejo krytykował współpracę Poczty Polskiej z chińską platformą Temu, wskazując między innymi na zagrożenia dla krajowej konkurencji.

Rzecznik InPostu przekazał WP, że współpraca z firmą Wiplera dotyczyła programu ekologicznego InPost Green City, którego celem było nawiązywanie porozumień z samorządami. Zapewnił, że w latach 2023–2026 spółki nie utrzymywały relacji handlowych z Wipler Doradztwo ani Fiverand.

Kolejny przypadek dotyczy Huawei Polska. Firma Michała Krzymowskiego wystawiła chińskiemu producentowi 11 faktur na 770 tys. zł.

Podczas prac nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Bartłomiej Pejo zgłaszał poprawki zmierzające między innymi do ograniczenia możliwości uznawania producentów sprzętu za dostawców wysokiego ryzyka. Część propozycji była zbieżna z wcześniejszymi postulatami Huawei.

Pejo zapewnił, że jego działalność parlamentarna nie była związana z interesami jakiejkolwiek firmy. Krzymowski zaprzeczył, by przygotowywał lub przekazywał posłowi propozycje poprawek.

Przemysław Wipler nie odpowiedział na pytania dziennikarzy WP dotyczące opisanych powiązań. Michał Krzymowski zakwestionował sugestie o kontaktach z parlamentarzystami w tych sprawach i zapowiedział możliwość skierowania sprawy do sądu.

Jak podkreśla WP, Wipler podczas wystąpień i interpelacji nie informował, że podejmowane przez niego tematy dotyczą podmiotów, którym wcześniej faktury wystawiały jego firma oraz spółki, które współtworzył.

Bartosz Kwiatkowski, dyrektor Fundacji Frank Bold i twórca serwisu „Jawny lobbing”, zwrócił uwagę, że przechodzenie między polityką a biznesem jest prawnie dopuszczalne, ale rodzi ryzyko konfliktu interesów i działania parlamentarzystów na rzecz dawnych klientów zamiast w interesie publicznym.