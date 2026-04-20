Przemysław Wipler
– Mam bardzo ponure wiadomości i o uwagę proszę przede wszystkim prezydenta Karola Nawrockiego, jego ludzi, a także liderów PiS-u i Konfederacji – zagaił na początku kwietnia przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Następnie poinformował, że ABW przekazała mu niepokojące informacje dotyczące przeżywającej obecnie problemy z płynnością giełdy kryptowalut Zondacrypto.
Jak wyjaśnił Tusk, prezes giełdy Przemysław Kral dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji: Instytutu Polski Suwerennej byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz fundacji Dobry Rząd posła Konfederacji Przemysława Wiplera. Zdaniem premiera mogło to mieć związek z wetem prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie regulacji rynku kryptowalut.
Obaj wymienieni politycy na zarzuty zareagowali ostrymi oświadczeniami. Ten drugi zdążył już nawet pozwać Donalda Tuska. Co w sumie – analizując życiorys Przemysława Wiplera – jest swoistym paradoksem.
Z jego politycznego CV wyłania się bowiem zaskakująca umiejętność: w zasadzie na każdym etapie życia niczym spod ziemi pojawiali się koło niego ludzie wpływowi. Czy może raczej tacy, którzy mieli stać się wpływowymi dopiero za chwilę. A jedną z pierwszych takich osób był właśnie Donald Tusk.
Miało to miejsce latem 1997 r. w Gdańsku, podczas kampanii wyborczej zakończonej zwycięstwem koalicji AWS-UW. Wipler miał wówczas swoje najdłuższe wakacje w życiu. Był już po maturze w III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie w jednej ławce siedział z obecną gwiazdą Telewizji Republika Michałem Rachoniem, i po zdanych egzaminach na prawo na UW, gdzie – jak później się okaże – trafi do jednej grupy z obecną gwiazdą lewicy Adrianem Zandbergiem.
Z największą obecną gwiazdą polityki w ogóle, czyli z Donaldem Tuskiem, jego losy przecięły się przypadkowo, gdy z grupą przyjaciół wracał z seansu „Zagubionej autostrady” Davida Lyncha w studenckim kinie Żak.
– Szliśmy obok takich nieistniejących już bud w Gdańsku Wrzeszczu. Na dole był chyba fryzjer, a na górze paliły się światła, w środku kupa ludzi i napis „Sztab Unii Wolności”. Rzuciłem do znajomych: chodźmy, sprawdzimy, co tam się dzieje. Skończyło się to tak, że już następnego dnia rozdawałem ulotki kandydata do Senatu Donalda Tuska – wspomina Przemysław Wipler.
Swój udział w kampanii Unii Wolności skończył jako mąż zaufania w komisji wyborczej w Sierakowicach w powiecie kartuskim. Wrócił stamtąd taksówką do sztabu wyborczego, gdzie dostał na pamiątkę książkę „Bedeker gdański” z pamiątkowymi wpisami m.in. Tuska, ale przede wszystkim Sławomira Nowaka, późniejszego ministra transportu, którego karierę zakończyła afera z oświadczeniami majątkowymi. Wówczas Nowak dowodził wolontariuszami w sztabie, a w książce napisał: „Przyszłemu premierowi RP Przemysławowi Wiplerowi – przyszły prezydent RP Sławomir Nowak”.
Swoją obecność w polityce Wipler zaczął więc z wysokiego C, jednak – przynajmniej wtedy – nie miał specjalnej ochoty jej kontynuować. Zajął się studiami prawniczymi w Warszawie, trochę imprezował, działał w studenckim samorządzie. Jednak okazało się, że polityka, która raz zaczęła krążyć w żyłach Wiplera, nie chciała tak szybko ich opuścić. Jak się okazało wejść do polityki zaliczył w swoim życiu aż cztery.
Wejście drugie miało miejsce w 1998 r. a nie odbyłoby się, gdyby nie choroba kręgosłupa byłego chilijskiego dyktatora gen. Augusta Pinocheta. Gdy Pinochet udał się do Londynu w celu poddania się operacji, został niespodziewanie wsadzony do aresztu domowego, co wywołało protesty prawicy na całym świecie. Wipler już wtedy miał poglądy prawicowe, które – jak twierdzi – zawdzięczał namiętnie czytanej przez siebie fantastyce polskiej, która w latach 90. miała przeważnie prawicowy odcień, i wychowawczyni z Gdyni, rozkochanej w „Gazecie Polskiej” i „Najwyższym Czasie!”. I właśnie z lektury tego ostatniego pisma dowiedział się, że w Warszawie organizowany jest pod ambasadą brytyjską protest przeciw zatrzymaniu Pinocheta.
Pojechał tam z grupką kolegów i osobiście poznał Janusza Korwin-Mikkego, który zrekrutował go do Unii Polityki Realnej. Później Wipler był jednym z twórców Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalnego „KoLiber”, wówczas młodzieżówki UPR, i został rzecznikiem partii Korwin-Mikkego. Jednak znów nie dał się w politykę wciągnąć na dobre. W 2002 r. ją rzucił i poszedł do pracy w konsultingu.
Jako absolwent prawa zajął się doradztwem podatkowym, i to w największych firmach z branży. Jednak polityka wkrótce znów dała o sobie znać. I tu przechodzimy do trzeciego wejścia do polityki, gdzie kluczowa okazała inna postać, wkrótce wpływowa, która – podobnie jak poprzednie – w otoczeniu Wiplera wyrosła niczym spod ziemi. Chodzi o przyszłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, dziś, podobnie jak Ziobro, azylanta na Węgrzech.
Ćwierć wieku temu Romanowski był współlokatorem Przemysława Wiplera. Polecił ich sobie wspólny znajomy, twierdząc, że się ze sobą dogadają, bo mają podobne poglądy. W 2003 r. późniejszy rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski zaproponował Romanowskiemu, a przy okazji też jego współlokatorowi, by zostali asystentami posłów tworzącej się rywinowskiej komisji śledczej. Romanowski się zgodził, wchodząc w bliskie relacje z jedną z gwiazd komisji – Ziobrą. Wipler odmówił, bo mając w planie założenie rodziny, wolał zarabiać pieniądze w konsultingu.
Jednak i tak dał się stopniowo wciągnąć w orbitę PiS. W 2005 startował do Sejmu, bez sukcesów, jednak na otarcie łez dostał posadę dyrektora Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. Po odejściu z resortu był współtwórcą Fundacji Republikańskiej, w której w jednym pokoju pracowali Krzysztof Bosak i Stanisław Tyszka – dwaj późniejsi wicemarszałkowie Sejmu. Ponieważ z dorobku Fundacji Republikańskiej chętnie korzystali politycy w PiS. W 2011 r. Wipler dostał możliwość ponownego kandydowania z list tej partii. Tym razem z powodzeniem.
Zdobycie mandatu posła było sporym przeżyciem dla niego, ale i rodziny. – Pierwszy raz, w wieku 33 lat, usłyszałem od ojca, że jest ze mnie dumny – wspomina. Jako poseł miał na siebie oryginalny pomysł – wszedł do Sejmu jako „społeczny rzecznik praw kibica”. A działo się to w czasie silnego konfliktu środowisk kibicowskich z PO. Jednak szybko uznał, że PiS jest partią zbyt socjalną, a w dodatku brak mu podmiotowości w klubie. – Przez sześć miesięcy próbowałem umówić się na spotkanie z prezesem PiS. Nie byłem w stanie nawet przekazać mu, że odchodzę – opowiada.
W tamtym czasie renesans popularności przeżywał Janusz Korwin-Mikke. Stał się gwiazdą YouTube’a, na którym zaroiło się od filmików, na których „masakruje lewaków”. Wipler, jak sam przyznał w jednym z wywiadów, musiał „położyć uszy po sobie” i wrócić do współpracy z Korwinem. Został jego najbliższym współpracownikiem. Założyli partię Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN), która w 2015 r. była o włos od przekroczenia progu wyborczego. Wtedy Wipler ponownie opuścił politykę. Tym razem zrobił to w sposób wyjątkowo widowiskowy, a zarazem dwuetapowy.
Pierwszy etap miał miejsce w nocy z 29 na 30 października 2013 r.. W jednym z klubów przy ul. Mazowieckiej w Warszawie Wipler spędzał wieczór z dwoma przyjaciółmi, z których jeden został później wiceministrem cyfryzacji. – Przemek, masz świetne pozycjonowanie, ale zbyt mało ludzi cię rozpoznaje – powiedział Wiplerowi przyszły wiceminister. Dobę później o Wiplerze mówiła już cała Polska.
Trafił na czołówki mediów po tym, gdy przed klubem wziął udział w szarpaninie z policją. Mundurowi twierdzili, że Wipler utrudniał interwencję, poseł przekonywał, że został przez nich pobity. Zdaniem „Faktu” i „Super Expressu”, nagrania z monitoringu potwierdzają wersję Wiplera, ale i tak został on skazany na pół roku więzienia w zawieszeniu.
Drugi etap odejścia z polityki miał miejsce w 2017 r., gdy Wipler został oskarżony przez wiceprezesa fundacji Wolności i Nadzieja o defraudację środków. Wipler odpowiadał, że to absurd, bo był prezesem i głównym fundatorem fundacji, mieszczącej się zresztą w jego domu. Mimo to napisał na Facebooku: „postanowiłem zrezygnować z działalności politycznej, w tym z aktywności w Partii Wolność”. I został lobbystą.
Firmę założył z byłym czołowym dziennikarzem politycznym Michałem Krzymowskim, autorem m.in. biografii Jarosława Kaczyńskiego. A w wymyśleniu jej nazwy pomógł jeden z żuli na Saskiej Kępie. – Szliśmy na obiad do wietnamskiej restauracji, kiedy nagle pojawił się koło nas jeden z lokalnych parkingowych z propozycją, że popilnuje auta. Przemek dał mu dziesięć złotych, na co ten odpowiedział, że w końcu jakieś uczciwe pieniądze, bo wcześniejsze dostał oszukane. Pokazał nam pięć południowoafrykańskich randów. Monetę do dziś mamy oprawioną, wisi na ścianie w moim biurze – opowiada Michał Krzymowski. Wyjaśnia, że stąd wzięła się nazwa firmy Five Rand, będąca nawiązaniem nie tylko do waluty RPA, ale też do pisarki i myślicielki Ayn Rand, popularnej w kręgach libertarian.
Dla kogo pracowali Wipler z Krzymowskim? To temat częstych spekulacji. Duży artykuł na ten temat opublikowała m.in. w 2023 r. „Gazeta Wyborcza”, której zdaniem pracowali m.in. dla TikToka, co zbiegło się w czasie z dużą popularnością na tej platformie Sławomira Mentzena, chińskich firm telekomunikacyjnych, British American Tobacco i Allegro. Mieli też odegrać rolę przy obaleniu „piątki dla zwierząt” PiS, działając na rzecz biznesu futrzarskiego.
Przemysław Wipler mówi, że większość pojawiających się w mediach informacji o jego byłych klientach jest nieprawdziwa. – Nigdy nie pracowałem dla TikToka. Nigdy nie pracowałem dla żadnej chińskiej firmy telekomunikacyjnej – zapewnia. Choć przyznaje, że rzeczywiście pomagał branży futrzarskiej, bo przyjaźni się z jednym z jej potentatów, Szczepanem Wójcikiem.
– Generalnie o swoich byłych klientach nie mogę mówić z powodu klauzul dotyczących poufności – zastrzega. Jednak o jednym z nich wiadomo, bo na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii można odnaleźć zgłoszenie lobbingowe Przemysława Wiplera z 2019 r., z czasów prac nad nowelizacją prawa budowlanego, dzięki której z obowiązku pozwolenia na budowę zwolniono paczkomaty. Jak ustaliliśmy, Wipler pracował wówczas dla InPostu.
Media często spekulują, czy dawna działalność biznesowa Wiplera nie ma wpływu na jego obecną aktywność w Sejmie. Z firmy formalnie wycofał się w 2023 r., gdy wrócił na Wiejską, startując z list Konfederacji. Uchodzi za bliskiego człowieka Sławomira Mentzena, z którym zna się od 2016 r. Mentzen, wówczas właściciel sklepu z bronią w Toruniu, udał się do Warszawy na spotkanie z ówczesnym wiceprezesem partii KORWiN, Przemysławem Wiplerem, by przekonać go do walki z unijnymi przepisami, mającymi utrudnić dostęp do broni. Po tym spotkaniu Mentzen zaangażował się w politykę. To kolejny dowód na zaskakującą zdolność Wiplera do przyciągania przyszłych politycznych talentów.
– Przemek często opowiadał mi, kto był u niego świadkiem na ślubie, kto jest ojcem chrzestnym jego dzieci. To taki zbiór znanych nazwisk, że na początku myślałem, że zmyśla – opowiada znajomy Wiplera. – Potem okazało się, że to wszystko prawda. Zresztą sam ma piątkę dzieci, obraca się w towarzystwie ludzi mających wiele dzieci. To też trochę tłumaczy – dodaje.
Czy posiadający taką sieć kontaktów Wipler ugnie się pod ciężarem oskarżeń Tuska? Czy jego czwarte polityczne życie okaże się ostatnim? Wątpi w to jeden ze znajomych. – Ostatnio byliśmy razem na kolacji. W pewnym momencie podeszła do nas nieznajoma dziewczyna, bardzo przejęta, spytała, czy to pan poseł Przemysław Wipler, po czym wydusiła, że pragnie mu przekazać wyrazy najgłębszej pogardy w imieniu wszystkich kobiet – opowiada. – Widać było, że sporo nerwów ją to kosztowało. Tymczasem Przemek szeroko się do niej uśmiechnął i odpowiedział: „Ale mi to w ogóle nie przeszkadza, życzę miłego wieczoru”. Polityczny profesjonalizm level hard. On łatwo nie odpuści.
