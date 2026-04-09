Po nieudanej próbie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptowalut poseł Matecki nie posiadał się z radości. Dzisiaj wiemy już, że zaangażowanie w obronę kryptowalutowej wolnoamerykanki nie musiało być bezinteresowne – na miesiąc przed kluczowym głosowaniem nad ustawą o kryptowalutach właściciel Zondacrypto podarował fundacji, której prezesem jest Zbigniew Ziobro całkiem ładną sumkę, bo blisko pół miliona zł, a sam Matecki ma być bezpośrednim beneficjentem tej nadzwyczajnej hojności, bo fundacja finansuje mu prawnika. Niestety, poseł nie uznał udzielonego mu wsparcia za fakt podlegający ujawnieniu w rejestrze korzyści, choć jeśli fundacja Ziobry płaciła za prawnika Mateckiego, to taka właśnie kwota została dzięki temu w jego kieszeni.