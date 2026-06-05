Przyznaję się. Tekst niniejszy w dużej mierze zawdzięczam sztucznej inteligencji (AI). Konkretnie darmowemu LLM Gemini 3.5 Flash (rozszerzony). Wiele jego zdań skopiowałam bezczelnie. Dodam, że gdyby nie konwersacja z nim tydzień temu, z pewnością żadnego pomysłu na tekst by nie było. Oto bowiem na moich oczach AI przywróciła do życia papieża Franciszka. Leona XIV zaś według niej „nie było, nie ma i nie potrzeba” w ponad rok po rozpoczęciu jego pontyfikatu. A rzecz sama miała związek z encykliką Leona XIV o AI.