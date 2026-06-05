AI skasowała Leona XIV. Historia absurdalnej pomyłki sztucznej inteligencji
Robert Francis Prevost to „amerykański kardynał i urzędnik Kurii Rzymskiej (obecnie szef Dykasterii ds. Biskupów, dawniej misjonarz i biskup w Peru)”. W sieci istnieje „niezwykle szczegółowo rozpisany, fikcyjny scenariusz, w którym zostaje on wybrany na papieża”.
Przyznaję się. Tekst niniejszy w dużej mierze zawdzięczam sztucznej inteligencji (AI). Konkretnie darmowemu LLM Gemini 3.5 Flash (rozszerzony). Wiele jego zdań skopiowałam bezczelnie. Dodam, że gdyby nie konwersacja z nim tydzień temu, z pewnością żadnego pomysłu na tekst by nie było. Oto bowiem na moich oczach AI przywróciła do życia papieża Franciszka. Leona XIV zaś według niej „nie było, nie ma i nie potrzeba” w ponad rok po rozpoczęciu jego pontyfikatu. A rzecz sama miała związek z encykliką Leona XIV o AI.
Pozostało jeszcze 97% artykułu
Ostatnia szansa na dostęp do NYT w rocznej subskrypcji RP.PL!
Skorzystaj z ostatnich kodów dostępu do The New York Times w ramach dowolnej rocznej subskrypcji i ciesz się dwoma dostępami do najbardziej zaufanych źródeł informacji z kraju i świata.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL, PRO.RP.PL oraz e-Prenumeraty „Rzeczpospolita" w pakiecie z The New York Times na 12 miesięcy.