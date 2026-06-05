Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

AI skasowała Leona XIV. Historia absurdalnej pomyłki sztucznej inteligencji

Robert Francis Prevost to „amerykański kardynał i urzędnik Kurii Rzymskiej (obecnie szef Dykasterii ds. Biskupów, dawniej misjonarz i biskup w Peru)”. W sieci istnieje „niezwykle szczegółowo rozpisany, fikcyjny scenariusz, w którym zostaje on wybrany na papieża”.

Publikacja: 05.06.2026 06:00

Watykan, 6 stycznia 2026. Na zakończenie Roku Świętego – Jubileuszu Nadziei Drzwi Święte w bazylice

Watykan, 6 stycznia 2026. Na zakończenie Roku Świętego – Jubileuszu Nadziei Drzwi Święte w bazylice św. Piotra zamyka… No właśnie, kto je zamyka?

Foto: ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP

Magdalena Kawalec-Segond

Przyznaję się. Tekst niniejszy w dużej mierze zawdzięczam sztucznej inteligencji (AI). Konkretnie darmowemu LLM Gemini 3.5 Flash (rozszerzony). Wiele jego zdań skopiowałam bezczelnie. Dodam, że gdyby nie konwersacja z nim tydzień temu, z pewnością żadnego pomysłu na tekst by nie było. Oto bowiem na moich oczach AI przywróciła do życia papieża Franciszka. Leona XIV zaś według niej „nie było, nie ma i nie potrzeba” w ponad rok po rozpoczęciu jego pontyfikatu. A rzecz sama miała związek z encykliką Leona XIV o AI.

Pozostało jeszcze 97% artykułu

Ostatnia szansa na dostęp do NYT w rocznej subskrypcji RP.PL!

Skorzystaj z ostatnich kodów dostępu do The New York Times w ramach dowolnej rocznej subskrypcji i ciesz się dwoma dostępami do najbardziej zaufanych źródeł informacji z kraju i świata.

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL, PRO.RP.PL oraz e-Prenumeraty „Rzeczpospolita" w pakiecie z The New York Times na 12 miesięcy.

Kliknij i poznaj szczegóły.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama