– Mogę już oficjalnie poinformować, że poszerzamy grono Team Poland. Dołączą do nas trzy tzw. instytucje wspierające: PKO BP, PZU i GPW – przekazał nam prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Mikołaj Raczyński.

Team Poland. Trzy nowe instytucje ze Skarbem Państwa

Dokooptowanie do Team Poland trzech instytucji z udziałem Skarbu Państwa ma uzupełnić państwową ofertę dla polskiego biznesu zainteresowanego wyjściem na rynki zagraniczne, w tym poza Unię Europejską. Team Poland to wspólna inicjatywa polskich instytucji rozwoju z Grupy PFR, której założycielami, obok PFR, były także PAIH, KUKE, ARP, PARP i BGK.

Sam PFR deklaruje, że już teraz dla firm, które potrzebują kapitału, by rosnąć poza Polską, ma budżet sięgający miliarda złotych. To jednak, jak zapowiada Raczyński, dopiero punkt wyjścia – kwota wsparcia może wzrosnąć „nawet do kilku miliardów złotych”.

Ile PFR przeznaczy na ekspansję zagraniczną polskich firm?

Polski Fundusz Rozwoju, w przeciwieństwie np. do BGK, nie chce jednak wspierać firm poprzez finansowanie dłużne. Pomysł jest inny: Fundusz będzie nabywać mniejszościowe udziały w polskich przedsiębiorstwach, aby uzyskane w ten sposób środki mogły zostać przeznaczone na ekspansję zagraniczną, w tym wykup firm np. na rynku niemieckim, skandynawskim czy amerykańskim.

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Spotkania PFR z biznesem. Start w poniedziałek w Łodzi

Więcej o możliwościach, jakie państwowe instytucje rozwoju dają biznesowi w kontekście internacjonalizacji ich działań, będzie można dowiedzieć się na seryjnych spotkaniach, które będą organizowane przez PFR. Start cyklu w poniedziałek w Łodzi z udziałem ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Spodziewanych jest ok. 200 firm, które będą miały możliwość zapoznać się z ofertą Team Poland oraz zgłosić swoje uwagi. Z podobną formułą spotkań PFR będzie odwiedzał też inne miasta.

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Zapowiedziane działania mają, jak tłumaczy nam prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, zmobilizować i pobudzić w polskich przedsiębiorcach zainteresowanie kierunkiem zagranicznym. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 75 proc. polskiego eksportu trafia do krajów UE, a jedynie 8 proc. do krajów rozwijających się.

Rozmowa z prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju w poniedziałkowym wydaniu „Rzeczpospolitej”.  