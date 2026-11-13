W zeszłym tygodniu część mediów podała informację, jakoby Polski Fundusz Rozwoju (PFR) chciał rozszerzyć możliwości inwestowania aktywów zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) tak, aby część zgromadzonych tam pieniędzy mogła trafiać do funduszy rynku prywatnego lub stanowić dodatkowe źródło finansowania długoterminowych publicznych projektów gospodarczych. Mogłoby tu chodzić m.in. o udział w transformacji energetycznej, w tym budowę elektrowni atomowej w Choczewie.

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– Kategorycznie dementuję sugestie, że środki z PPK miałyby być odgórnie kierowane na konkretne inwestycje. Te pieniądze są i będą prywatne – przekazał „Rzeczpospolitej” Mikołaj Raczyński, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

– Nie ma takich planów, nigdy nie było i nigdy nie będzie, żeby w jakikolwiek sposób angażować środki zgromadzone przez Polaków w PPK w narzucone z góry, wielkie projekty inwestycyjne – dodał.

Co naprawdę zmieniają przepisy o PPK: fundusze rynku prywatnego i KFI

Prezes PFR w rozmowie z „Rzeczpospolitą” tłumaczył, że zmiany dotyczą poprawy przepisów odnoszących się do inwestowania przez instytucje finansowe zarządzające oszczędnościami emerytalnymi, w tym środkami z PPK, na rynkach prywatnych.

– To zostało błędnie zinterpretowane. Chodzi o doprecyzowanie przepisów dotyczących możliwości inwestowania przez fundusze emerytalne w tzw. private markets. Standardem na świecie jest, że fundusze emerytalne korzystają zarówno z rynków publicznych, jak i rynków prywatnych – wyjaśnił Raczyński.

Przypomina, że już w pierwotnej ustawie o PPK z 2018 r. przewidziano możliwość inwestowania części środków zgromadzonych w programie na rynkach prywatnych, w tym za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Przepisy określały również limity i warunki takich inwestycji.

– Zmiany, o których mówimy, dotyczą doprecyzowania zapisów i wprowadzenia definicji funduszu rynku prywatnego. Wiąże się to również z wprowadzeniem KFI, czyli Kwalifikowanego Funduszu Inwestycyjnego, czyli nowego wehikułu, który ma umożliwić polskim funduszom korzystanie z polskich struktur zamiast zagranicznych – dodaje Raczyński.

Ile jest pieniędzy w PPK i jak działa program: wpłaty, dopłaty, 4,57 mln uczestników

Wartość aktywów na rachunkach PPK na początku listopada przekroczyła poziom 60 mld zł, a liczba Polaków uczestniczących w programie wzrosła do 4,57 mln.

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Pracownicze Plany Kapitałowe to system oszczędzania dla pracowników oparty na współpracy z pracodawcami i państwem. Do podstawowej wpłaty pracownika (2 proc. wynagrodzenia) co najmniej 1,5 proc. dokłada pracodawca. Może zwiększyć swoją wpłatę nawet do 4 proc. i zróżnicować ją np. ze względu na staż pracy. Do tego po spełnieniu ustawowych warunków przysługuje wpłata powitalna od państwa w wysokości 250 zł, a po każdym roku – dopłata roczna w wysokości 240 zł.