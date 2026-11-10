Urząd Morski w Szczecinie i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i budowę najważniejszej części inwestycji. Wartość kontraktu wynosi 2,5 mld zł. Wykonawca będzie miał za zadanie stworzyć 186 ha nowego lądu, na którym będzie funkcjonować głębokowodny port. Podpisanie umowy zaplanowano na trzeci kwartał 2027 r.

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Powstanie nowy ląd i terminal dla ogromnych statków

Przylądek Pomerania będzie największą inwestycją zachodniego wybrzeża. Jej główną częścią będzie Głębokowodny Terminal Kontenerowy z nabrzeżem długości 1,3 km i zdolnością przeładunkową 2 mln TEU, czyli standardowych jednostek kontenerowych, rocznie.

Terminal umożliwi jednoczesną obsługę dwóch statków długości 400 metrów i jednego o długości 250 metrów. Ma służyć zarówno transportowi cywilnemu, jak i potrzebom wojskowym. Oprócz 186 ha nowego lądu, powstanie około 3 km nabrzeży i nowy basen portowy. Z kolei na terenie Przylądka Pomerania powstaną terminale kontenerowe T1 i T2 oraz pola refulacyjne T3 i T4.

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Inwestycja nie podoba się Niemcom. Chcą kompleksowych badań

Jak informuje Business Insider, powołując się na Nordkurier.de, inwestycja od samego początku napotkała opór po niemieckiej stronie wyspy Uznam. Przeciwnicy projektu, w tym Gmina Heringsdorf i inicjatywa „Lebensraum Vorpommern”, obawiają się, że budowa może spowodować szkody w chronionych siedliskach morskich, będzie mieć negatywny wpływ na wody gruntowe Uznamu i Wolina oraz negatywne konsekwencje dla turystyki.

Choć ostatnio przeprowadzono kolejną transgraniczną ocenę oddziaływania na środowisko, aktywiści uważają, że wpływ inwestycji nie został wystarczająco zbadany. Głównym argumentem jest to, że analizowano osobno różne części projektu, a nie projekt jako całość. Kompleksowej analizy domaga się m.in. europosłanka Partii Zielonych Hannah Neumann, która zwróciła się w tej sprawie do Komisji Europejskiej.