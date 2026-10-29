Materiał powstał we współpracy z PZPB

Miejsce rozmowy o długofalowej strategii rozwoju sektora i jego roli w budowaniu odpornej, konkurencyjnej gospodarki – tak organizator III Kongresu Budownictwa Polskiego, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, podsumowuje charakter konferencji zaplanowanej na 16-17 listopada. „KBP stanowi najważniejszą dla branży platformę dialogu pomiędzy administracją publiczną, liderami rynku, środowiskiem naukowym i ekspertami kształtującymi przyszłość sektora budownictwa w Polsce” – podkreślają organizatorzy na specjalnie stworzonej dla Kongresu witrynie internetowej kongresbudownictwa.eu.

– Aktualna sytuacja gospodarcza oraz geopolityczna Polski wskazuje, że znaleźliśmy się w momencie, który może zdefiniować krajowy rynek budowlany na wiele następnych lat – mówi o obecnej sytuacji branży Jan Styliński, Prezes Zarządu PZPB. – Tak dużej skali inwestycji – od energetyki, przez infrastrukturę obronną, po rozbudowę data centers i inwestycje liniowe – jeszcze nie mieliśmy – dodaje. To dla rynku budowlanego w oczywisty sposób wielka szansa, ale jednocześnie wyzwaniem jest pełne jej wykorzystanie.

Nowe wyzwania dla branży

Kongres Budownictwa Polskiego będzie też symbolicznym punktem inicjującym projekt “Rzeczpospolitej”: cykl artykułów tematycznych poświęconych branży, publikowanych systematycznie co tydzień na łamach „Rzeczpospolitej”. Publikacje będą skoncentrowane na najważniejszych obszarach, z którymi związane są nowe wyzwania dla przedsiębiorstw budowlanych.

W ramach cyklu przyjrzymy się m.in. temu, jak przewidywane nakłady inwestycyjne, przebijające poziom biliona złotych, wpłyną na pozycję branży w krajowej gospodarce oraz na społeczne i gospodarcze otoczenie rynku budowlanego – od wzrostu perspektyw w regionach, przez poprawe mobilności, po bezpieczeństwo energetyczne. Zwrócimy przy tym uwagę na to, że niedostępność finansowania bywa wciąż czynnikiem hamującym duże inwestycje infrastrukturalne – wskażemy jednak alternatywne źródła pozyskania środków, pozwalające uzupełnić budżet inwestycji.

Rynkowi budowlanemu będziemy przyglądać się z rozmaitych punktów widzenia. Pokażemy, jakie są doświadczenia polskich firm przy realizowaniu złożonych projektów budowlanych – zarówno na polskim rynku, jak i rynkach zagranicznych – zwłaszcza chodzi tu o inwestycje tak kluczowe jak porty, gazociągi czy linie kolejowe. Przedstawimy też doświadczenia naszych europejskich sąsiadów – np. Szwecji czy Czech – we wprowadzaniu na ich rynkach zasad patriotyzmu gospodarczego i wskażemy brakujące na naszym rodzimym rynku mechanizmy wsparcia lokalnego łańcucha wartości oraz opiszemy, jak wyglądają obecne inicjatywy ustawodawcze w tym zakresie (m.in. nowe prawo zamówień publicznych) w Unii Europejskiej. Postaramy się też ocenić, na jaką skalę obecnie zawirowania geopolityczne mogą przekładać się na plany inwestycji infrastrukturalnych, m.in. to, czy w obecnych warunkach można wciąż liczyć na stabilne finansowanie oraz bezpieczeństwo łańcuchów dostaw.

To poczucie niestabilności otoczenia gospodarczego Polski będzie na pewno odczuwalne na rynku. Dlatego publikacje cyklu będą skupiać się w dużej mierze na inwestycjach strategicznych – związanych z energetyką, w tym energetyce nuklearnej, oraz budownictwie obronnym, które należy dziś do najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów inwestycyjnych w Polsce. To obszary, w których potrzeba ciągłości w planowaniu i egzekucji wielkoskalowych projektów infrastrukturalnych jest największa. To tu mogą występować największe opóźnienia harmonogramów, ryzyko związane z wypłatą środków z UE czy najbardziej skomplikowane procesy proceduralno-administracyjne.

Ekspercka wiedza partnerów

Partnerem merytorycznym projektu „Infrastruktura Przyszłości” jest Polski Związek Pracodawców Budownictwa. PZPB oraz redakcja „Rzeczpospolitej” chcą zwracać uwagę opinii publicznej na to, jakie znaczenie ma dla gospodarki rekordowa skala inwestycji infrastrukturalnych, jakie zaplanowano do realizacji w Polsce w kolejnych dekadach. Przedstawienie perspektywy branży, na której potencjale oparty będzie proces inwestycyjny w tym zakresie, ma olbrzymie znaczenie dla wykorzystania szans, jakie tworzy ten proces, i uniknięcia spiętrzenia się związanych z nim ryzyk. Ośmiu partnerów cyklu podzieli się z czytelnikami swoją specjalistyczną wiedzą w poszczególnych obszarach tematycznych i ułatwi zrozumienie, z jakimi wyzwaniami będziemy mieć do czynienia w kolejnych latach.

Projekt obejmuje nie tylko publikacje na łamach „Rzeczpospolitej” oraz na jej witrynie internetowej. To również podcasty i video oraz studio RP na III Kongresie Budownictwa Polskiego. Ruszy już 9 listopada, a kolejne części cyklu będą publikowane co tydzień aż do końca grudnia br.

Materiał powstał we współpracy z PZPB