Jeśli drzwi do klatki schodowej są otwarte, każdy może dostać się do piwnicy, rowerowni oraz innych wspólnych pomieszczeń, co zwiększa ryzyko kradzieży. W okresie zimowym powoduje to wychładzanie klatki schodowej, co przekłada się na straty ciepła i oznacza większe koszty dla mieszkańców – przypomina portal Trojmiasto.pl. Regularne blokowanie drzwi wejściowych może też przyczyniać się do uszkodzeń samozamykacza. Do tego istnieje ryzyko, że w budynku zaczną nocować obce osoby lub ktoś uszkodzi i zdewastuje części wspólne.

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Najpierw rozmowa, później zgłoszenie do administracji

Co mogą zrobić mieszkańcy, gdy drzwi do klatki są notorycznie otwarte? Warto zacząć od sprawdzenia, czy są one celowo blokowane, czy nie domykają się z powodu awarii. Może się bowiem okazać, że winny w tym przypadku jest uszkodzony zamek, elektrozaczep lub rozregulowany samozamykacz. Takie sprawy należy zgłosić zarządcy.

Jeżeli za problem odpowiada sąsiad, pierwszym krokiem powinna być spokojna rozmowa i wytłumaczenie mu, jakie mogą być konsekwencje takiego działania. Z kolei jeśli nie wiadomo, kto konkretnie pozostawia drzwi otwarte, warto zawiesić informację w tej sprawie na tablicy i poprosić o ich zamykanie.

Jakie rozwiązania może wprowadzić zarządca?

Gdy to nie wystarcza, należy zgłosić sprawę do administracji, spółdzielni lub zarządu wspólnoty – pisze Trojmiasto.pl. Najlepiej zrobić to w oficjalnej formie, np. mailem lub na piśmie, informując o częstotliwości zdarzeń oraz ich skutkach. Warto też dołączyć zdjęcia zablokowanych drzwi i powołać się na konkretny zapis w regulaminie obowiązującym w budynku.

Co w tej sytuacji może zrobić administracja? Jeśli mieszkańcy wskażą konkretnego lokatora, zarządca może go upomnieć. Czasem konieczna okazuje się naprawa mechanizmu zamykającego, tak aby drzwi same się zamykały lub montaż czujnika, który uruchamia sygnał dźwiękowy, gdy pozostają one zbyt długo otwarte. Jeśli problem ciągle występuje, warto poruszyć ten temat na zebraniu wspólnoty. Nie należy natomiast piętnować sąsiada, publikować jego zdjęć ani samodzielnie przerabiać wejścia do budynku, ponieważ w tym przypadku poważniejsze konsekwencje może ponieść autor niż faktyczny winowajca.