Z tego artykułu dowiesz się: Jakie efekty dla budownictwa społecznego ma przynieść rządowa legislacja.

Jaka jest kondycja rynku deweloperskiego i jakie zmiany są potrzebne, żeby zwiększyć dostępność i podaż.

Z czego wynika zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi i co jest potrzebne, żeby zwiększyć udział finansowania długoterminowego na stałą stopę.

Deweloperzy notują dobre wyniki sprzedaży, a kredyty hipoteczne cieszą się dużym zainteresowaniem. Jednocześnie rząd przygotowuje rozwiązania mające zwiększyć dostępność mieszkań komunalnych i społecznych. Czy oznacza to, że rynek wrócił do równowagi? Eksperci, którzy spotkali się podczas debaty w redakcji „Rzeczpospolitej”, zwracali uwagę, że mimo poprawy koniunktury wciąż nie brakuje wyzwań – zarówno po stronie podaży, jak i finansowania oraz regulacji.

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Rząd stawia na mieszkalnictwo społeczne. Potencjał zainwestowania 200 mld zł w dekadę

Na rządowym tapecie znajduje się obecnie ustawa o społecznych zasobach mieszkaniowych. Ambicją jest, aby w ciągu dekady do zasobu publicznego trafiło 400 tys. nowych i wyremontowanych mieszkań, w tym 250 tys. w ramach szeroko rozumianego budownictwa społecznego.

– Mam nadzieję, że w najbliższych dniach skierujemy projekt do konsultacji publicznych i międzyresortowych. To ambitny projekt, który porządkuje wszystkie obszary mieszkalnictwa: od komunalnego, przez społeczne, po spółdzielcze – powiedział wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. – Chcemy, aby w perspektywie 10 lat SIM-y, TBS-y i spółdzielnie wybudowały 250 tys. lokali. Zakładamy również budowę i remont około 120 tys. mieszkań komunalnych – dodał.

Jak podkreślił, projekt wprowadza nowe instrumenty finansowe dla samorządów. Udział finansowania bezzwrotnego został znacząco ograniczony i zastąpiony tanim, oprocentowanym na 1 proc. w skali roku, długoterminowym finansowaniem zwrotnym. Ma to sprzyjać większej efektywności inwestycji. Regulacje mają również zachęcać samorządy do aktywnego działania i pozyskiwania mieszkań z rynku – za pośrednictwem Społecznych Agencji Najmu, kontraktów urbanistycznych w ramach Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych czy formuły „lokal za grunt”.

– Tylko 13 proc. mieszkańców naszego kraju zaspokaja potrzeby mieszkaniowe w oparciu o najem. Trzeba rozbudować ten sektor i wzmocnić system najmu, przede wszystkim publicznego – mówił przedstawiciel rządu.

Czy minister nie obawia się wielkich liczb i ambitnych planów, na których realizacji potknęło się już wielu poprzedników? – Jeżeli mamy rozmawiać o programie, który nie ma poprawiać samopoczucia polityków, ale realnie wpływać na rynek mieszkaniowy, musimy mówić o takich liczbach. W 2026 r. budżet krajowy na mieszkalnictwo wynosi 6,7 mld zł, a wraz ze środkami KPO – 8 mld zł. W ocenie skutków regulacji zapisaliśmy nakłady w ciągu dekady na poziomie 60 mld zł. Dzięki dźwigniom finansowym i przesunięciu finansowania na instrumenty zwrotne wygenerujemy łączną wartość inwestycji sięgającą 200 mld zł – wyjaśniał Tomasz Lewandowski. Jak zaznaczył, strategia obejmuje 15 ustaw z obszaru mieszkalnictwa, które mają umożliwić realizację ambitnych założeń. Dużo zależy od samorządów, ale zainteresowanie gmin napawa go optymizmem. Mądrze prowadzona polityka mieszkaniowa, jak podkreślał, nie sprowadza się jedynie do zapewnienia mieszkańcom dachu nad głową.

Rząd nie zamierza przy tym rezygnować ze wspierania osób, które chcą kupić mieszkanie na własność – temu służą regulacje wzmacniające pozycję informacyjną i negocjacyjną nabywców, zwiększające bezpieczeństwo transakcji oraz poprawiające sytuację prawną konsumentów również w relacjach z deweloperami. Nadal dostępne są także gwarancje wkładu własnego, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem. – Rząd odszedł natomiast od kierowania ogromnych środków na instrumenty popytowe, które zamiast zwiększać podaż mieszkań, wpływały przede wszystkim na rozregulowanie rynku – powiedział Lewandowski.

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Dobra sprzedaż mieszkań nie oznacza braku problemów

Wyniki sprzedaży mieszkań są dobre, a oferta na rynku – rekordowo duża. Sytuacja nie jest jednak jednakowa we wszystkich miastach. Nadpodaż stanowi problem przede wszystkim w Łodzi i Katowicach, podczas gdy Warszawa i Trójmiasto pozostają rynkami o dobrej kondycji.

– Polska jest trzecim rynkiem w Unii Europejskiej pod względem liczby budowanych mieszkań rocznie. To około 200 tys. lokali, z czego 60 proc. przypada na deweloperów. Mamy wysoką sprzedaż, klienci dysponują dużą ofertą, ceny są jawne, a zasady transparentne. Ta dobra sytuacja nie może nas jednak usypiać i sprawiać, że zapomnimy o czynnikach ryzyka – powiedział Bartosz Guss, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jak wskazał, ceny mieszkań od pewnego czasu są stabilne, ale na branżę presję wywierają rosnące koszty materiałów i gruntów, a także nowe obowiązki, takie jak konieczność budowy miejsc doraźnego schronienia. Problemem pozostają również przewlekłe procedury. Średni czas realizacji inwestycji mieszkaniowej w Polsce wynosi około sześciu lat.

Dodatkowym wyzwaniem jest reforma planistyczna rozpoczęta przez poprzedni rząd, która grozi nierównomiernym rozwojem gmin.

– Już te kilka tematów pokazuje, że w systemie jest wiele luk, nad którymi trzeba się jeszcze pochylić – ocenił Guss.

PZFD właśnie przedstawił raport dotyczący przewlekłości procedur administracyjnych. Jak podkreślił Bartosz Guss, potrzebna jest celowana deregulacja, która pozwoli skrócić procesy decyzyjne i sprawić, by dotrzymywano terminów zapisanych w przepisach, np. 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę.

Deweloperzy deklarują gotowość do dialogu z administracją. – PZFD reprezentuje blisko połowę komercyjnego rynku w Polsce i dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami, które mogą pomóc w wypracowaniu lepszych rozwiązań legislacyjnych, przy pełnej suwerenności ustawodawcy – powiedział Guss nawiązując do powiedział Guss, nawiązując do opóźnienia, czy wprowadzenia „za pięć dwunasta” nowych obowiązków w zakresie raportowania danych.

Dyrektor PZFD podkreślił, że zwiększenie dostępności mieszkań wymaga nie tylko legislacji i pieniędzy, ale również sprawnej organizacji i odpowiednich kompetencji – i tu deweloperzy mogą być wsparciem dla samorządów. Partnerstwo publiczno-prywatne może przyjmować różne formy, od ZPI po mechanizm „lokal za grunt”, który do tej pory nie działał, ale może zostać udoskonalony. Zwrócił też uwagę, że budowa zasobu to jedno, ale później są koszty utrzymania. Pytanie, jak to pogodzić z ideą niskich czynszów, które mają służyć samorządowi na spłatę kredytu.

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Kredyty hipoteczne na fali, potrzebne dwie kluczowe zmiany

Dane Biura Informacji Kredytowej wskazują na bardzo dobrą sprzedaż kredytów mieszkaniowych. Choć znaczną część rynku stanowi refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, dane jasno wskazują, że rośnie również wartość pożyczek zaciąganych bezpośrednio na zakup nieruchomości. – W ciągu trzech kwartałów tego roku wartość sprzedanych kredytów mieszkaniowych wyniosła 116 mld zł. W całym roku celujemy w 150 mld zł – powiedział Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej. Wyjaśnił, że na duży popyt wpływają m.in. oczekiwania dotyczące inflacji oraz przyszłej polityki pieniężnej. W scenariuszu bazowym ekspert zakłada podwyżkę stopy referencyjnej być może jeszcze w grudniu, a potem styczniu.

Na rynku widoczne są dwie główne grupy kredytobiorców: osoby w wieku około 30 lat, kupujące swoje pierwsze mieszkanie i zaciągające relatywnie wysokie kredyty oraz osoby w wieku 45–50 lat, które pożyczają mniej, zapewne zamieniają mniejsze mieszkania na większe. Koniunkturę na kredyty zapewnia wzrost wynagrodzeń w ujęciu nominalnym i realnym. Pytanie, czy trend utrzyma się w 2027 r. Wzrost stóp wyhamuje popyt związany z refinansowaniem. Kluczowe znaczenie będzie więc miała również sytuacja na rynku pracy, ale także otoczenie geopolityczne.

Jacek Furga, prezes Centrum AMRON i przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich, zwracał uwagę na ograniczone możliwości banków w zakresie oferowania kredytów o długim okresie stałego oprocentowania. Dla banków ryzykiem jest wcześniejsza spłata – to problem związany z instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi umowę. – Oczekujemy uregulowania tej kwestii, wtedy banki mogłyby oferować kredyty na 10, 15 czy 20 lat, tak jak ma to miejsce w Europie Zachodniej – mówił Furga. Zdaniem eksperta, banki mogłyby oferować kredyty ze stałym oprocentowaniem na poziomie około 5 proc., zwiększając stabilność finansowania gospodarstw domowych. Niestety, rozmowy prowadzone z Komisją Nadzoru Finansowego, nie przynoszą na razie rezultatów. Do dyskusji powinien włączyć się także resort finansów.

Kolejna sprawa to standaryzacja umów kredytowych. Jacek Furga podał przykład Niemiec, gdzie umowa z bankiem to jedna strona regulująca podstawowe kwestie: dane klienta i banku, kwotę kredytu, oprocentowanie oraz okres spłaty. Szczegółowe regulacje dotyczące m.in. zasad spłaty, prowizji i ich naliczania, znajdują się w ogólnych warunkach jednakowych dla całej branży. W Polsce prowadzone z inicjatywy UOKiK-u prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej dotąd nie przyniosły efektów. Zdaniem eksperta, ewidentnie brakuje woli politycznej.