Trwają przymiarki do wyboru następców Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka w Radzie Polityki Pieniężnej, którzy odeszli do zarządu Narodowego Banku Polskiego. Klub Lewicy w Senacie zamierza zgłosić prof. Marcina Piątkowskiego, zaś senacki klub KO najpewniej wskaże Izabelę Leszczynę. Jak pan ocenia te kandydatury?

Cóż, zgodnie z zapisami Konstytucji oraz w ustawie o Narodowym Banku Polskim do Rady Polityki Pieniężnej powinny być wybierane osoby wyróżniające się wiedzą na temat finansów, specjaliści w tym zakresie. To zresztą też nie jest do końca trafne, bo tak naprawdę powinni to być eksperci w zakresie ekonomii i finansów.

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Zostańmy jednak przy finansach. Wydaje się, że Izabela Leszczyna nie jest tu specjalistką w rozumieniu ustawy, choć przedstawiciele klubu KO w Senacie przekonują, że skoro była ministrą zdrowia, to ma odpowiednie kwalifikacje. Toż to absurd. Osoby wybrane do RPP będą składać przed Senatem przysięgę, w której jest powiedziane, że będą działać bezstronnie, z wykorzystaniem swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie polityki pieniężnej. To już jest wyraźne zawężenie i wskazanie specjalizacji, o którą w tym wyborze chodzi.

Czytaj więcej Banki Izabela Leszczyna kandydatką do RPP. Senat szykuje dwie nominacje Termin składania wniosków ws. powołania dwóch nowych członków Rady Polityki Pieniężnej mija w środę 25 listopada o godzinie 12.00. Kandydatami będą...

Izabela Leszczyna była też wiceministrą finansów.

Była, zgoda. Ale to przecież też nie daje kwalifikacji, o które chodzi we wspomnianej przysiędze. Nie daje wiedzy teoretycznej i empirycznej na temat polityki pieniężnej oraz doświadczenia w tym zakresie.

W przypadku prof. Marcina Piątkowskiego jest z tym lepiej?

Przy całym szacunku dla wiedzy, osiągnięć i pozycji międzynarodowej pana profesora, to też nie jest do końca trafione. Także tu nie widzę wyraźnych kompetencji w zakresie polityki pieniężnej.

Konsensus PAP dotyczący nastawienia członków RPP do zmian w polityce pieniężnej Foto: PAP

Są to więc złe kandydatury?

Mój główny zarzut związany z wyborem członków RPP dotyczy sposobu wyłaniania kandydatów. Chodzi o to, że nie jest to nabór otwarty, w którym mógłby zgłaszać się każdy, kto spełnia określone wymogi. W którym kandydatów mogłyby zgłaszać na przykład uczelnie czy różne organizacje. Tutaj tej rekrutacji nie ma.

Grozi nam, że zamiast RPP będziemy mieli RBP, czyli Radę Byłych Polityków, bo niestety w tym kierunku to już trochę zmierza. A przecież do Rady Polityki Pieniężnej powinni trafiać fachowcy maksymalnie neutralni politycznie, co byłoby szczególnie cenne przy obecnym, niestety mocno upolitycznionym, prezesie NBP. Takie osoby tworzyłyby dla prezesa przeciwwagę merytoryczną. Zamiast tego do RPP i NBP przenosimy spory polityczne.

Czym grozi wybór do Rady Polityki Pieniężnej osób nie do końca do tego przygotowanych?

Ryzykujemy przede wszystkim, że będziemy mieli niewłaściwe decyzje dotyczące stóp procentowych. Takie osoby będą miały utrudniony start w RPP. Przewagę psychologiczną nad nimi będzie miał prezes, który jest tam już drugą kadencję, wcześniej był też w Radzie i w zarządzie banku centralnego. Słabiej przygotowanym członkom RPP trudniej będzie wejść w dyskusje o tym, co dzieje się na świecie, o płynących z tego zagrożeniach dla inflacji. Siłą rzeczy w głosowaniach w sprawie stóp procentowych, nie będą mieć autonomii, którą powinni się cechować.

To może odbić się na wiarygodności RPP, banku centralnego i polityki monetarnej?

Oczywiście. Dopóki w gospodarce wszystko działa w miarę dobrze, nikt specjalnie dokładnie nie przygląda się temu, co stoi za propagandą o najlepszym prezesie NBP i najlepszym banku centralnym. Już jednak widzimy, że ze względu na sytuację w finansach publicznych uważniej zaczynają nam się przyglądać zagraniczni inwestorzy i agencje ratingowe. Zaczną też patrzeć, jak bank centralny będzie reagował na wysoki deficyt i ryzyko dalszego narastania długu publicznego.

W ostatnich 3–4 latach, po pandemii, naprawdę bardzo dużo nowych rzeczy dzieje się w światowej polityce gospodarczej. Mamy wojnę w Europie, problem Trumpa i rozpadu globalnych przepływów handlowych oraz finansowych. Prezes NBP i członkowie RPP w ogóle tych rzeczy nie podnoszą. A powinni o tym dyskutować, żeby ich decyzje były najmądrzejsze. To samo z zakupami złota przez bank centralny. To się dobrze sprzedaje w mediach, przemawia do wyobraźni, ale nie jest kontrolowane. Nie ma nad tym nadzoru.

To przejaw niezależności banku centralnego.

Zawsze powtarzam, że bank centralny powinien być niezależny, ale poddany demokratycznej ocenie. U nas to słabo działa. A na przykład w Banku Anglii jest rada dyrektorów (Court of Directors), która w pewnym sensie go nadzoruje, nie ingerując w prowadzenie polityki monetarnej. To taka rada powinna pomagać w wyszukiwaniu i rekrutowaniu kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej, zachęcać fachowców do złożenia wniosku. Potem powinien być prawdziwy konkurs, który wyłoniłby najlepszych. Zamiast tego kandydatów wskazują poszczególne ugrupowania polityczne, którym akurat przypadła taka możliwość. Nie ma choćby dwóch osób na jedno miejsce z szansami na wybór. Nie ma żadnej rywalizacji kandydatów, bo poszczególne ugrupowania obsadzają „swoje” miejsca w Radzie.

Wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego Foto: PAP

Nie słychać w pańskim głosie optymizmu.

Na wybór nowych członków RPP są trzy miesiące. Można by wykorzystać ten czas, a może nawet go wydłużyć po to, żeby zachęcić uczelnie i wydziały ekonomiczne do zgłaszania kandydatur. Tam są świetni specjaliści, którzy jednak nie będą się do Rady pchali, wiedząc, że tam i tak wejdzie któryś z polityków, albo osoba silnie politycznie umocowana. Można było trochę zaczekać i mieć w Radzie Polityki Pieniężnej nowych bardzo dobrych fachowców. Niestety, chyba nie ma już na to szans.