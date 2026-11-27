Gen. broni rez. Tomasz Piotrowski, pełnomocnik zarządu Pracodawców RP ds. obronności, mówił w piątek w Radiu ZET o stanie bezpieczeństwa Polski oraz przygotowaniu państwa i społeczeństwa na sytuacje kryzysowe.

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– Bezpieczniej nie będzie. Nie żyjmy w świecie iluzji. Na pewno będzie coraz bardziej niebezpiecznie, ale jesteśmy w stanie dużo zrobić, żeby budować w sobie odporność i przeciwdziałać tym zjawiskom – powiedział były Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

W rozmowie poruszono kwestię szkoleń przygotowujących obywateli do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Gen. Piotrowski został zapytany, czy wszyscy dorośli powinni przejść kurs przetrwania. – Jeżeli rozumiemy kurs przetrwania jako zespół ćwiczeń, które przygotują do tego, żeby wiedzieć, jak się lepiej zachować w sytuacji zagrożenia, ataku cybernetycznego, potrzeby udzielenia pomocy innym osobom, to zdecydowanie tak – odpowiedział.

Polska utraciła część zdolności obrony powietrznej

Jednym z tematów rozmowy był również system antydronowy SAN, którego Polska wciąż nie ma. Gen. Piotrowski przyznał, że brak tego rodzaju zdolności stanowi poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa państwa.

– Jest to pewien problem, nie da się ukryć. Jeżeli czujemy się zagrożeni, widzimy, że spadają obiekty, to jest to problem i to duży problem. Strona przeciwna doskonale to wie, doskonale to rozpoznaje i dlatego używa tego typu narzędzi – ocenił.

Były Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych zwrócił jednocześnie uwagę, że odbudowa zdolności obronnych wymaga uwzględnienia zmian, jakie zaszły w Polsce na przestrzeni ostatnich dekad. Jak zauważył, w wyniku przemian historycznych i społecznych kraj utracił część zdolności wojskowych, które obecnie trzeba odbudowywać.

– Myśmy w wyniku zmian historycznych, społecznych, dziejowych, że tak to ogólnie nazwę, niestety zdegradowali sobie pewne zdolności. Zdolności między innymi do obrony powietrznej i obrony przeciwlotniczej – powiedział gen. Piotrowski w Radiu ZET.