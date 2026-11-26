Gen. broni prof. Grzegorz Gielerak zaznaczył w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że Polski system ochrony zdrowia nie jest w pełni przygotowany na skutki potencjalnego konfliktu zbrojnego. Pytany o zdolność polskich szpitali do funkcjonowania w warunkach wojennych zwrócił uwagę, że sama liczba placówek nie świadczy o gotowości systemu do działania w sytuacji nadzwyczajnej.

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– Nie możemy mówić, że mamy w Polsce 800 szpitali (gotowych na wojnę – red.). Śmiem twierdzić, że co najmniej połowa z nich w sytuacji kryzysowej nie byłaby w stanie stawić czoła odparciu tego kryzysu – ocenił generał.

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego podkreślił, że nie każda placówka, która dobrze funkcjonuje w czasie pokoju, będzie w stanie sprostać gwałtownemu wzrostowi liczby pacjentów i ograniczeniom wynikającym z kryzysu. – Można powiedzieć, że podmioty te świetnie mogą sprawdzić się w warunkach pokojowych, natomiast przy najmniejszym kryzysie, przy tym zagrożeniu degradacją, o której mówiłem, niestety pękną – stwierdził.

Jak zaznaczył, stworzenie systemu ochrony zdrowia całkowicie odpornego na skutki wojny nie jest realne nawet przy znacznych nakładach finansowych. – Nie ma na świecie państwa, które byłoby w stanie zbudować system (ochrony zdrowia – red.) odporny na konflikt zbrojny przy realnym poziomie finansowania – wskazał.

Polska buduje wojenną sieć szpitali. Powstanie 80 placówek

Przygotowania do ewentualnego konfliktu obejmują wykorzystanie doświadczeń zdobytych podczas wcześniejszych kryzysów, w tym pandemii Covid-19. Na tej podstawie rozwijana jest tzw. sieć wojenna, czyli grupa placówek wytypowanych do pełnienia szczególnej funkcji w systemie ochrony zdrowia w razie zagrożenia.

Jak poinformował gen. Gielerak, sieć ma obejmować blisko 80 szpitali. Ich zdolność do realizacji zadań w warunkach kryzysowych jest oceniana według 27 obiektywnych kryteriów. Wśród najważniejszych wymienił dostępność oddziałów chirurgicznych i ortopedycznych, możliwości leczenia na oddziałach intensywnej terapii, funkcjonowanie banku krwi oraz liczbę wykonywanych zabiegów.

Generał zauważył, że przygotowanie szpitali do wojny wymaga również odpowiedniego modelu organizacji leczenia. Zwrócił uwagę, że polskie rozwiązania różnią się od koncepcji przyjmowanych w części państw zachodnich. Zamiast opierać się przede wszystkim na ograniczaniu planowych przyjęć i zwalnianiu w ten sposób miejsc dla poszkodowanych, Polska chce zwiększać możliwości hospitalizacyjne. Szczególne znaczenie mają sale operacyjne oraz stanowiska intensywnej terapii. To właśnie dostęp do nich może przesądzać o przeżyciu pacjentów w pierwszym okresie po odniesieniu poważnych obrażeń.

Istotne jest również zróżnicowanie zadań poszczególnych placówek w zależności od ich położenia. Szpitale we wschodniej części kraju będą funkcjonować w innych warunkach niż ośrodki zlokalizowane w zachodniej Polsce.

– Celem systemu na wschodzie będzie szybka stabilizacja rannego i w ciągu maksymalnie trzech, pięciu dni ewakuacja strategiczna na ścianę zachodnią i tam dopiero tak zwane leczenie definitywne, czyli operacje rekonstrukcyjne, przywracanie zdrowia i życia w każdej formie, włącznie z na przykład pomocą psychologiczną, psychiatryczną – wyjaśnił gen. Gielerak.