Gen. broni prof. Grzegorz Gielerak zaznaczył w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że Polski system ochrony zdrowia nie jest w pełni przygotowany na skutki potencjalnego konfliktu zbrojnego. Pytany o zdolność polskich szpitali do funkcjonowania w warunkach wojennych zwrócił uwagę, że sama liczba placówek nie świadczy o gotowości systemu do działania w sytuacji nadzwyczajnej.
– Nie możemy mówić, że mamy w Polsce 800 szpitali (gotowych na wojnę – red.). Śmiem twierdzić, że co najmniej połowa z nich w sytuacji kryzysowej nie byłaby w stanie stawić czoła odparciu tego kryzysu – ocenił generał.
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Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego podkreślił, że nie każda placówka, która dobrze funkcjonuje w czasie pokoju, będzie w stanie sprostać gwałtownemu wzrostowi liczby pacjentów i ograniczeniom wynikającym z kryzysu. – Można powiedzieć, że podmioty te świetnie mogą sprawdzić się w warunkach pokojowych, natomiast przy najmniejszym kryzysie, przy tym zagrożeniu degradacją, o której mówiłem, niestety pękną – stwierdził.
Jak zaznaczył, stworzenie systemu ochrony zdrowia całkowicie odpornego na skutki wojny nie jest realne nawet przy znacznych nakładach finansowych. – Nie ma na świecie państwa, które byłoby w stanie zbudować system (ochrony zdrowia – red.) odporny na konflikt zbrojny przy realnym poziomie finansowania – wskazał.
Przygotowania do ewentualnego konfliktu obejmują wykorzystanie doświadczeń zdobytych podczas wcześniejszych kryzysów, w tym pandemii Covid-19. Na tej podstawie rozwijana jest tzw. sieć wojenna, czyli grupa placówek wytypowanych do pełnienia szczególnej funkcji w systemie ochrony zdrowia w razie zagrożenia.
Jak poinformował gen. Gielerak, sieć ma obejmować blisko 80 szpitali. Ich zdolność do realizacji zadań w warunkach kryzysowych jest oceniana według 27 obiektywnych kryteriów. Wśród najważniejszych wymienił dostępność oddziałów chirurgicznych i ortopedycznych, możliwości leczenia na oddziałach intensywnej terapii, funkcjonowanie banku krwi oraz liczbę wykonywanych zabiegów.
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Generał zauważył, że przygotowanie szpitali do wojny wymaga również odpowiedniego modelu organizacji leczenia. Zwrócił uwagę, że polskie rozwiązania różnią się od koncepcji przyjmowanych w części państw zachodnich. Zamiast opierać się przede wszystkim na ograniczaniu planowych przyjęć i zwalnianiu w ten sposób miejsc dla poszkodowanych, Polska chce zwiększać możliwości hospitalizacyjne. Szczególne znaczenie mają sale operacyjne oraz stanowiska intensywnej terapii. To właśnie dostęp do nich może przesądzać o przeżyciu pacjentów w pierwszym okresie po odniesieniu poważnych obrażeń.
Istotne jest również zróżnicowanie zadań poszczególnych placówek w zależności od ich położenia. Szpitale we wschodniej części kraju będą funkcjonować w innych warunkach niż ośrodki zlokalizowane w zachodniej Polsce.
– Celem systemu na wschodzie będzie szybka stabilizacja rannego i w ciągu maksymalnie trzech, pięciu dni ewakuacja strategiczna na ścianę zachodnią i tam dopiero tak zwane leczenie definitywne, czyli operacje rekonstrukcyjne, przywracanie zdrowia i życia w każdej formie, włącznie z na przykład pomocą psychologiczną, psychiatryczną – wyjaśnił gen. Gielerak.
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