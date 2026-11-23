Funkcjonariusz policji przebywał w Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie został przetransportowany bezpośrednio po unieszkodliwieniu zamachowca.

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Mężczyzna został trzykrotnie postrzelony przez zamachowca i znajdował się w ciężkim, ale stabilnym stanie.

Jakub Kulik wyszedł ze szpitala. Wystosował list otwarty do mediów

Informację o wypisaniu policjanta ze szpitala, jak podaje Gazeta Krakowska, potwierdził prof. Grzegorz Gajos, zastępca kierownika Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca oraz pełnomocnik dyrektora szpitala ds. edukacji i współpracy z mediami. Nie są znane szczegóły dotyczące dalszego leczenia i rekonwalescencji policjanta.

W poniedziałek Jakub Kulik wydał list otwarty do mediów. Pismo opublikowała policja na swoich profilach facebookowych. Kulik podziękował za słowa wsparcia, otrzymane wiadomości, listy, rysunki przygotowane przez dzieci, organizowane zbiórki oraz wszelkie gesty solidarności i życzliwości. Podkreślił, że jest poruszony ogromem okazanej dobroci i że każdy z tych gestów ma dla niego niezwykle duże znaczenie i daje mu wiele siły w tym trudnym czasie.

„Obecnie chciałbym jednak skupić się przede wszystkim na tym, co jest dla mnie najważniejsze – swoim powrocie do zdrowia oraz mojego przyjaciela, partnera z patrolu, który nadal przebywa w szpitalu. Z nadzieją i niecierpliwością oczekuję na jego powrót do pełni sił oraz moment, w którym będzie mógł opuścić szpital” – podkreślił.

Kulik zwrócił się z prośbą o „uszanowanie prywatności mojej, mojej rodziny i osób mi bliskich". „To dla nas wszystkich niezwykle trudny czas i bardzo potrzebujemy teraz spokoju oraz przestrzeni, by móc skupić się na tym, co naprawdę istotne” – napisał.

Poprosił o zrozumienie, że obecnie nie jest gotowy na rozmowy z przedstawicielami mediów, na udzielanie komentarzy dotyczących zaistniałych wydarzeń.

„Wierzę, że przyjdzie jeszcze czas na osobiste podziękowania za okazane wsparcie i życzliwość. Dziś proszę przede wszystkim o wyrozumiałość i danie nam możliwości przeżywania tych trudnych chwil z dala od zainteresowania mediów” – czytamy w liście otwartym.

Zamach w Krakowie

Do zamachu w Krakowie doszło w sobotę 7 listopada na Rynku Głównym, a następnie wzdłuż ulic Grodzkiej i Krakowskiej. 24-letni Michał Okiński wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło 6 osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Sprawca został zatrzymany przy skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Dietla, tam też ciężko ranił dwóch unieszkodliwiających go policjantów. Michał O. nie przeżył.

W rodzinnym mieszkaniu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała jego rodziców i siostry. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.