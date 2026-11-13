Naczelnik Małopolskiego Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak poinformował PAP, że w śledztwie dotyczącym zamachu na Rynku w Krakowie określono trasę przejazdu sprawcy. Szczegółowe informacje o jej przebiegu nie są jednak przekazywane. Śledczy nadal szukają monitoringów, które mogą dostarczyć szczegółowych informacji.

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Jaki był motyw zamachu w Krakowie? Śledczy badają broń i zabezpieczone dowody

Prokuratura nadal pracuje nad ustaleniem motywu zbrodni, badana jest także sama broń, której użył napastnik. Wcześniej w śledztwie zabezpieczono m.in. znaleziony w domu sprawcy sejf na broń, broń i amunicję znalezioną w samochodzie, telefony i komputer.

Po sekcjach zwłok, które odbyły się w poniedziałek w Zakładzie Medycyny Sądowej UJ CM, kolejne ciała są wydawane bliskim ofiar.

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Sześć osób nie żyje

Do ataku w Krakowie doszło w sobotę na Rynku Głównym. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześciu cywilów, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów., a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. W rodzinnym mieszkaniu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała jego rodziców i siostry. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.