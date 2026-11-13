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Zamach w Krakowie „oczami” sztucznej inteligencji. Wystarczyło kilka minut, by zalała nas fala fejków

Najpierw jeden model AI zmienia zawartość fotografii z miejsca tragedii, dokładając elementy, których nie było w oryginale, a później inny przedstawia nieprawdziwe wyjaśnienie tego, co widać na zmodyfikowanym obrazie. Po wydarzeniach w Krakowie takie zagrożenia stały się szczególnie widoczne. Czy jesteśmy wobec nich bezradni?

Publikacja: 13.11.2026 13:05

Na ziemi – zamachowiec z Krakowa. Symbole i naszywki na jego ubraniu są niewyraźne, ale wkrótce w si

Na ziemi – zamachowiec z Krakowa. Symbole i naszywki na jego ubraniu są niewyraźne, ale wkrótce w sieci krążyły niezliczone analizy ich wyglądu. Problem w tym, że prowadzone na podstawie zdjęć wyostrzonych przez AI, do których chatboty samowolnie dołożyły pewne elementy

Foto: Mitchell Fountain/via REUTERS

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Kamil Nadolski

Sobota, 7 listopada 2026 r. Służby jeszcze działały na Starym Mieście w Krakowie, gdy tragiczne wydarzenia zmonopolizowały przestrzeń medialną. Nim pojawiły się pierwsze oficjalne komunikaty, w sieci ruszyła lawina. Pierwsze kilkadziesiąt minut po wydarzeniu to był stan cyfrowego wrzenia, próżnia informacyjna wypełniła się szybciej, niż instytucje były w stanie reagować.

W mediach społecznościowych zaledwie kilka godzin wystarczyło, by na bazie pojedynczych nagrań powstało mnóstwo wykluczających się wersji zdarzenia. Internauci, chwytając za nagrania świadków i zrzuty z kamer monitoringu, rozpoczęli amatorskie śledztwa. Zaczęło się bezlitosne rozbieranie kadrów na części pierwsze: analiza ubioru, poszukiwanie naszywek, odczytywanie napisów i rekonstruowanie rysów twarzy napastnika.

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