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Na ziemi – zamachowiec z Krakowa. Symbole i naszywki na jego ubraniu są niewyraźne, ale wkrótce w sieci krążyły niezliczone analizy ich wyglądu. Problem w tym, że prowadzone na podstawie zdjęć wyostrzonych przez AI, do których chatboty samowolnie dołożyły pewne elementy
Sobota, 7 listopada 2026 r. Służby jeszcze działały na Starym Mieście w Krakowie, gdy tragiczne wydarzenia zmonopolizowały przestrzeń medialną. Nim pojawiły się pierwsze oficjalne komunikaty, w sieci ruszyła lawina. Pierwsze kilkadziesiąt minut po wydarzeniu to był stan cyfrowego wrzenia, próżnia informacyjna wypełniła się szybciej, niż instytucje były w stanie reagować.
W mediach społecznościowych zaledwie kilka godzin wystarczyło, by na bazie pojedynczych nagrań powstało mnóstwo wykluczających się wersji zdarzenia. Internauci, chwytając za nagrania świadków i zrzuty z kamer monitoringu, rozpoczęli amatorskie śledztwa. Zaczęło się bezlitosne rozbieranie kadrów na części pierwsze: analiza ubioru, poszukiwanie naszywek, odczytywanie napisów i rekonstruowanie rysów twarzy napastnika.
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