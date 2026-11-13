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Liga Muzułmańska ma siedzibę w Warszawie koło Dworca Zachodniego
Chodzi o Ligę Muzułmańską w RP, która działa od 2001 r., a oficjalnie jest zarejestrowana od 2004 r. W angielskojęzycznych doniesieniach mediów egipskich – portalu gazety „Egypt Today” i agencji prasowej MENA – pojawiła się nazwa „Islamic Association in Poland” (Stowarzyszenie Islamskie w Polsce). Ale nie ma w naszym kraju takiej organizacji. W wersji arabskojęzycznej organizacja jest określona jako „Ar-Rabitat al-Islamija fi Bulanda”, a słowo „ar-rabita” oznacza właśnie ligę.
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