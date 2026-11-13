INE pisze o „historycznym rekordzie”, jeśli chodzi o wzrost liczby ludności w tak krótkim czasie. Wzrost liczby mieszkańców Hiszpanii to efekt napływu do kraju imigrantów, których jest już 10,4 mln osób (chodzi o mieszkające w Hiszpanii osoby, które urodziły się poza Hiszpanią, INE do grupy tej zalicza również osoby urodzone poza Hiszpanią, które mają już hiszpańskie obywatelstwo).

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„Liczba cudzoziemców wzrosła w ciągu kwartału o 86 883 osoby, osiągając poziom 7 518 237 osób. Natomiast liczba ludności posiadającej obywatelstwo hiszpańskie zwiększyła się o 43 340 osób” - poinformował hiszpański urząd statystyczny.

Hiszpania zrealizowała nadzwyczajny program legalizacji cudzoziemców

Hiszpania prowadzi odmienną od większości krajów europejskich, liberalną politykę migracyjną, za co bywa krytykowana przez partnerów z Unii Europejskiej. Socjalistyczny rząd w Madrycie podkreśla jednak, że jego polityka migracyjna jest nakierowana na kontrolę kanałów migracji legalnej, a także zwalczanie siatek przestępczych zajmujących się nielegalną imigracją. W tym celu współpracuje z państwami Afryki Zachodniej. Rząd Pedro Sáncheza podkreśla, że gospodarka hiszpańska, w obliczu starzenia się społeczeństwa, potrzebuje imigrantów.

W ostatnim czasie hiszpański rząd zrealizował nadzwyczajny program legalizacji cudzoziemców. Ci, którzy mieszkali w Hiszpanii przed 1 stycznia, mogli składać wnioski o legalizację pobytu od 16 kwietnia do końca czerwca. Ze ścieżki tej skorzystało ponad 1,1 mln osób – po sprawdzeniu m.in. pod kątem niekaralności i długości pobytu, otrzymywały one roczne zezwolenie na pobyt i pracę (nie przyznawano im jednak obywatelstwa).

Zgodnie z październikowymi danymi resortu ds. społecznych dzięki programowi legalizacji imigrantów liczba pracujących cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym zbliżyła się do 3,7 mln osób. Rząd zaznaczył, że tylko w październiku przybyło 63 899 zatrudnionych objętych ubezpieczeniem społecznym. Od momentu rozpoczęcia programu do końca października do systemu ubezpieczeń społecznych zgłoszono niemal pół miliona osób.

Hiszpański rząd: Imigranci „odmładzają” Hiszpanię

Rząd Hiszpanii podkreśla, że imigranci „odmładzają” demografię Hiszpanii. Według INE średni wiek osób posiadających obywatelstwo hiszpańskie wynosi 45 lat, a cudzoziemców o 10 lat mniej. Odsetek pracujących cudzoziemców rośnie nie tylko w branżach wymagających prostych umiejętności, ale także w sektorach wymagających wysokich kwalifikacji, m.in. informatyce i telekomunikacji.

Pod względem kraju urodzenia pierwsze trzy miejsca, jeśli chodzi o liczebność, zajmują osoby urodzone w Kolumbii, Wenezueli i Maroku. Ukraińcy są w tej sekcji statystyki na 10. miejscu; według INE mieszka ich w Hiszpanii 7,6 tys. Nie ma danych dotyczących Polaków.

W grupie osób, które stały się nowymi mieszkańcami Hiszpanii, znajdują się nie tylko imigranci, ale też jej nowi obywatele, którzy urodzili się poza granicami tego kraju. Zyskali obywatelstwo na podstawie tzw. prawa wnuków, które umożliwiło szybką ścieżkę naturalizacji potomkom Hiszpanów, którzy zostali zmuszeni do emigracji z przyczyn politycznych podczas rządów generała Francisco Franco. Ponadto rząd chciał wprowadzić w życie ustawę umożliwiającą nadanie obywatelstwa hiszpańskiego osobom urodzonym w Saharze Zachodniej, dawnej hiszpańskiej kolonii. Przegłosowana w Kongresie Deputowanych, utknęła jednak w Senacie, a w związku z rozwiązaniem parlamentu, nie wejdzie w życie.

Wkrótce polityka migracyjna Hiszpanii może się jednak zmienić - kraj czekają 29 listopada przyspieszone wybory parlamentarne, a sondaże wskazują, iż w ich wyniku do władzy dojdzie koalicja centroprawicowej Partii Ludowej i skrajnie prawicowej partii Vox, która zamierza zaostrzyć politykę migracyjną.