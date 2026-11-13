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Robert Gwiazdowski: O konfiskacie majątku wrogiego narodowi i państwu

Stefan Banach twierdził, że dobry matematyk dostrzega fakty. Wybitny matematyk dostrzega analogie między faktami. A matematyk genialny dostrzega analogie między analogiami. Z prawnikami może być podobnie.

Publikacja: 13.11.2026 04:31

Sala posiedzeń Sejmu

Sala posiedzeń Sejmu

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

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Robert Gwiazdowski

Jakoś tak przypomniał mi się Banach z tym swoim powiedzeniem i ustawa z 14 lipca 1933 r. o konfiskacie majątku wrogiego narodowi i państwu (Gesetz über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens) przyjęta przez rząd Adolfa Hitlera z pominięciem parlamentu na mocy ustawy z 24 marca 1933 r. o pełnomocnictwach. Oficjalny tytuł tej ustawy o pełnomocnictwach brzmiał: „ustawa o zabezpieczeniu narodu i państwa przed nieszczęściem” (Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich). Ta jedna z trzech tak zwanych ustaw norymberskich, była de facto konstytucją III Rzeszy. Zgodnie z zaleceniami Carla Schmitta uważanego – w sumie trochę przesadnie – za „koronnego jurystę” Hitlera, regulowała ona działanie państwa w warunkach, które śmiało można nazwać „wyższą koniecznością konstytucyjną”.

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