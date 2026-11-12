Rzeczpospolita

Publicystyka
Reklama

Estera Flieger: Czego po tragedii w Krakowie możemy nauczyć się od Amerykanów

Warto zastanowić się nad wdrożeniem w Polsce amerykańskiej praktyki: nie podawać imienia i nazwiska lub inicjałów oraz nie upowszechniać wizerunku zamachowca. Historia ataku w Krakowie ma swoich bohaterów, na których powinniśmy się skoncentrować – w jakimś sensie uratowali nas wszystkich.

Publikacja: 12.11.2026 19:00

Estera Flieger: Czego po tragedii w Krakowie możemy nauczyć się od Amerykanów

Foto: REUTERS/Jakub Porzycki

Reklama
Reklama
Reklama

Estera Flieger

Wszystkich nas poruszyło to, że starszy posterunkowy Artur Morański i starszy posterunkowy Jakub Kulik, policjanci, którzy powstrzymali zamachowca w Krakowie, po wybudzeniu ze śpiączki pytali o siebie – lekarze umożliwili im wideorozmowę. 

Naszą sympatię zdobyli dr Mateusz Wierdak i prof. Michał Pędziwiatr, chirurdzy, którzy przypadkiem znaleźli się w pobliżu i udzielili rannym funkcjonariuszom pomocy – urzekły nas ich skromność i profesjonalizm oraz wzajemne relacje: opowiedzieli w mediach, że się przyjaźnią, a chirurgia to dziedzina zespołowa. 

Pozostało jeszcze 86% artykułu

Czytaj dalej bez ograniczeń

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

- dostęp do wszystkich treści na serwisie RP.PL,
- Plus Minus – treści publicystyczno-reporterskie,
Poznaj ofertę Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama