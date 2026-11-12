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Wszystkich nas poruszyło to, że starszy posterunkowy Artur Morański i starszy posterunkowy Jakub Kulik, policjanci, którzy powstrzymali zamachowca w Krakowie, po wybudzeniu ze śpiączki pytali o siebie – lekarze umożliwili im wideorozmowę.
Naszą sympatię zdobyli dr Mateusz Wierdak i prof. Michał Pędziwiatr, chirurdzy, którzy przypadkiem znaleźli się w pobliżu i udzielili rannym funkcjonariuszom pomocy – urzekły nas ich skromność i profesjonalizm oraz wzajemne relacje: opowiedzieli w mediach, że się przyjaźnią, a chirurgia to dziedzina zespołowa.
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