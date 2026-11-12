Waszyngtońska policja poinformowała, że do strzelaniny doszło w samym centrum stolicy USA, a telewizja ABC doprecyzowała, że chodzi o 15. Ulicę między Logan Circle a Dupont Circle, około 1,6 km na północny wschód od Białego Domu.

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Według agencji Reuters lokalne media podały, że co najmniej jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych. Wcześniej podawano, że postrzelone zostały co najmniej cztery osoby.

Strzelanian w siłowni. „Krew lała się strumieniami"

Członkini rady miasta Brooke Pinto napisała na X, że strzelanina miała miejsce w siłowni Vida Fitness oraz przed nią. W sąsiedztwie znajduje się kościół i domy, a także supermarket Whole Foods. Okoliczni mieszkańcy mówili o głośnych hukach przypominających wybuchy.

Osoba, która podała się za świadka zdarzenia powiedziała Reutersowi, że słyszała strzały i widziała, jak jeden mężczyzna biegnie do drugiego, który najwyraźniej został postrzelony.

„Krew lała się strumieniami, a on powiedział: »On nie żyje«” – zeznał świadek. „Nie wiedzieliśmy, czy strzelec nadal przebywa na terenie posesji, więc po prostu rzuciliśmy się do ucieczki”.

Mieszkańcy mają zostać w domach

Trwa akcja służb, na miejscu jest wiele pojazdów policji oraz federalnej służby ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms Explosives). Nad dzielnicą Logan Circle, około półtora kilometra od Białego Domu, krążą policyjne helikoptery, a funkcjonariusze blokują ulice na odcinku kilku przecznic.

„Mamy do czynienia ze strzelcem” – krzyczał policjant do pieszych idących rano do pracy.

Jak podają liczne źródła w organach ścigania oraz urzędnik miejski, podejrzany zabarykadował się w bu dynku mieszkalnym nieopodal miejsca strzelaniny.

Na telefony mieszkańców części dzielnic Dupont Circle i Logan Circle, sąsiadujących z miejsce strzelaniny, wysłano ostrzeżenie, aby osoby tam przebywające „weszły do najbliższego budynku, nie zbliżały się do okien i pozostały w domach do odwołania”.