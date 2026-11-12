Leonardo Bertulazzi, skazany we Włoszech na 27 lat więzienia za udział w porwaniu i przynależność do organizacji zbrojnej, został zatrzymany w Argentynie w 2024 r. Oczekiwał na ekstradycję do Włoch, na którą zgodę wyraził już argentyński Sąd Najwyższy.

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Zdjął elektroniczną bransoletkę i uciekł przez okno

Jak podała argentyńska stacja TN, 74-latek przebywał w areszcie domowym w mieszkaniu na piątym piętrze budynku w Buenos Aires. Najpierw zdjął elektroniczną bransoletkę monitorującą, a następnie wydostał się przez okno. Według lokalnych mediów wykorzystał uprząż i linę, po której opuścił się na ziemię.

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Dziennik „Pagina 12” poinformował, że policję zaalarmował brak ruchu rejestrowanego przez urządzenie monitorujące. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, znaleźli porzuconą na podłodze bransoletkę. Ze względu na terrorystyczną przeszłość Bertulazziego podejrzewali, że urządzenie mogło zostać wyposażone w materiały wybuchowe. Wezwani saperzy wykluczyli jednak zagrożenie.

Ucieczkę potwierdził prawnik 74-latka Rodolfo Yanzon. Według włoskiej agencji ANSA tamtejsze służby ogłosiły pilny alert w celu odnalezienia zbiega. Argentyńskie władze wyznaczyły nagrodę w wysokości 20 mln pesos, czyli około 51 tys. zł, za informacje prowadzące do jego zatrzymania.

Kim jest Leonardo Bertulazzi? Był członkiem Czerwonych Brygad

Bertulazzi został po raz pierwszy zatrzymany w Argentynie w 2002 r. Dwa lata później tamtejsza Państwowa Komisja ds. Uchodźców przyznała mu status uchodźcy, dzięki czemu mógł legalnie przebywać w kraju.

Status ten odebrano mu w 2024 r., już za rządów prezydenta Javiera Mileia, politycznego sojusznika włoskiej premier Giorgii Meloni. W tym samym roku Bertulazzi został ponownie zatrzymany i rozpoczęto procedurę jego ekstradycji.

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Okres działalności skrajnie lewicowych i skrajnie prawicowych organizacji terrorystycznych przeszedł do historii Włoch jako „lata ołowiu”. W ciągu dwóch dekad w zamachach zginęło ponad 400 osób.