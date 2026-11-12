Senatorem z Missisipi został Scott Colom, prawnik i prokurator, który wygrał walkę o mandat z obecną senator Partii Republikańskiej Cindy Hyde-Smith. W momencie ogłoszenia zwycięstwa Coloma przez AP prowadził on z przewagą 0,5 punktu procentowego nad rywalką, co w liczbach bezwzględnych oznaczało przewagę ok. 4,5 tysiąca głosów. Zwycięzca został ogłoszony po ponad tygodniu liczenia głosów spływających pocztą.

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Scott Colom jest pierwszym Afroamerykaninem, który został senatorem w Missisipi od 1874 roku

Sukces Coloma, Afroamerykanina, który zdobył mandat senatora w jednym z najbardziej konserwatywnych stanów „głębokiego Południa”, jest największą niespodzianką wyborów z 3 listopada. Pokazuje on też dobrze skalę zmiany nastrojów społecznych w USA – jeszcze dwa lata temu, w wyborach prezydenckich, Donald Trump wygrał w Missisipi z przewagą niemal 23 punktów procentowych nad Kamalą Harris. Trump, w końcówce kampanii wyborczej, wsparł kampanię Hyde-Smith, ale nie pomogło jej to obronić mandatu.

Ostatnim Afroamerykaninem, który obsadził mandat senatora w Missisipi, był – w 1874 roku – były niewolnik Blanche Bruce.

– Chociaż nie jest to wynik, na który pracowaliśmy i, na który liczyliśmy, szanuję decyzję wyborców z Missisipi. Chcę pogratulować Scottowi Colomowi i życzyć mu powodzenia – powiedziała Hyde-Smith na nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych po ogłoszeniu wyniku wyborów.

Tymczasem gubernator Kentucky Andy Beshear, polityk Partii Demokratycznej napisał w serwisie X, że „zbyt długo demokratów z południa pomijano, wykluczano, a nawet traktowano z góry”. „Ale rośniemy w siłę” – dodał.

Losy kampanii przed wyborami do Senatu w Missisipi mogła przesądzić wypowiedź Cindy Hyde-Smith o wołowinie

Colom w przeszłości pełnił funkcję stanowego prokuratora okręgowego oraz sędziego okręgowego oraz sędziego w Missisipi. W 2023 r. otrzymał od prezydenta Joe Bidena nominację na sędziego federalnego, jednak jego kandydaturę zablokowała rywalka w tegorocznych wyborach do Senatu, Cindy Hyde-Smith. W czasie kampanii wyborczej w rozmowie z agencją Reutera Colom mówił, że wyborcy z Missisipi czują się zdradzeni przez Trumpa m.in. ze względu na wojnę z Iranem, która doprowadziła do wzrostu cen paliw.

Hyde-Smith przez większość kampanii była uważana za zdecydowaną faworytkę wyścigu. Losy pojedynku odmieniły się po emisji humorystycznej reklamy wyborczej, w której przypomniano wypowiedź Republikanki dotyczącą wysokich cen wołowiny. Hyde-Smith w odpowiedzi na pytanie o ceny poradziła wyborcom, by wybrali inne źródło białka. „Lepiej wybrać innego senatora” – brzmiała puenta wiralowego spotu. Niedługo po emisji Partia Demokratyczna zainwestowała większe środki w kampanię w Missisipi, a na wiecach poparcia dla Coloma pojawiła się była wiceprezydent Kamala Harris.

Zwycięstwo Coloma oznacza, że Partia Demokratyczna będzie mieć w Senacie od początku 2027 roku co najmniej 55 ze 100 mandatów senatorów. Demokraci mają szansę na jeszcze jeden mandat – wciąż nie rozstrzygnięto bowiem wyborów na senatora z Alaski, gdzie demokratka Mary Peltola prowadzi obecnie różnicą 1,8 punktu procentowego nad senatorem Danem Sullivanem po podliczeniu 84 proc. głosów.

Demokraci w wyborach połówkowych zdobyli też wyraźną większość w Izbie Reprezentantów, w której powiększyli stan posiadania o 41 mandatów i przez najbliższe dwa lata będą dysponować co najmniej 254 mandatami przy co najmniej 168 mandatach republikanów. W przypadku 13 mandatów nadal trwa liczenie głosów.