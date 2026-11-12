W czasie rozmowy, jak przekazuje strona amerykańska, Rubio i Wang zgodzili się co do znaczenia rozmów przywódców USA i Chin na temat denuklearyzacji. Z komunikatu Departamentu Stanu wynika też, że szefowie amerykańskiej i chińskiej dyplomacji rozmawiali o potencjalnym spotkaniu przywódców USA, Chin i Rosji w Shenzhen.

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Stany Zjednoczone w komunikacie po rozmowie szefów dyplomacji piszą o denuklearyzacji. Chiny o tym nie wspominają

Strona amerykańska podała, że do rozmowy doszło z inicjatywy Chin. Jej głównymi tematami była zbliżająca się podróż Trumpa do Chin na szczyt APEC oraz planowana na grudzień wizyta Xi w Miami, na szczycie G20.

„Obaj (...) zgodzili się co do znaczenia merytorycznych rozmów na szczeblu przywódców dla realizacji celów takich jak pokój i denuklearyzacja, w tym na potencjalnym trójstronnym spotkaniu przywódców z Rosją” – podał Departament Stanu. Wcześniej Rubio mówił, że Waszyngton przygotowuje spotkanie Trumpa, Xi i Putina w Shenzhen. Podkreślał też, że USA chcą poruszyć w jego trakcie temat kontroli zbrojeń nuklearnych.

Dotychczas stronami rozmów i umów dotyczących kontroli zbrojeń nuklearnych były USA i Rosja, posiadające największe na świecie arsenały broni atomowej. W ostatnich latach swój arsenał atomowy zaczęły jednak również intensywnie rozbudowywać Chiny. Stany Zjednoczone od dłuższego czasu starają się włączyć Państwo Środka w rozmowy o ograniczeniu arsenałów nuklearnych. Chiny jednak jak dotąd odrzucały taką możliwość, wskazując, że ich arsenał jest wielokrotnie mniejszy od tego, którym dysponują dwa największe atomowe mocarstwa.

W komunikacie chińskiego MSZ na temat rozmowy Rubio i Wanga nie wspomniano ani o spotkaniu trójstronnym, ani o „denuklearyzacji”. Pekin nie wyklucza jednak, że do spotkania trójki przywódców może dojść.

Władimir Putin chciał na szczycie z Donaldem Trumpem i Xi Jinpingiem rozmawiać o Ukrainie. Sprawa miała jednak spaść z agendy

Według wcześniejszych doniesień amerykańskiego dziennika „Wall Street Journal” Rosja chciała, by spotkanie było poświęcone głównie wojnie w Ukrainie. Prezydent Trump mówił z kolei o wojnie w Iranie oraz „denuklearyzacji”.

Jednak dziennik z Hongkongu „South China Morning Post” napisał 11 listopada, powołując się na źródła w dyplomacji, że kwestie wojny Rosji przeciw Ukrainie oraz denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego niemal w ogóle nie pojawią się na agendzie rozmów, do jakich miałoby dojść w czasie ewentualnego szczytu w Shenzhen. Według źródeł hongkońskiego dziennika zespoły przygotowujące rozmowy skupiają się obecnie na sprawach, w których możliwe jest osiągnięcie porozumienia. Wśród takich kwestii jest rola sztucznej inteligencji (AI) w systemach dowodzenia bronią jądrową.