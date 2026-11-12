Donald Trump i Xi Jinping w czasie majowej wizyty prezydenta USA w Chinach
W czasie rozmowy, jak przekazuje strona amerykańska, Rubio i Wang zgodzili się co do znaczenia rozmów przywódców USA i Chin na temat denuklearyzacji. Z komunikatu Departamentu Stanu wynika też, że szefowie amerykańskiej i chińskiej dyplomacji rozmawiali o potencjalnym spotkaniu przywódców USA, Chin i Rosji w Shenzhen.
Strona amerykańska podała, że do rozmowy doszło z inicjatywy Chin. Jej głównymi tematami była zbliżająca się podróż Trumpa do Chin na szczyt APEC oraz planowana na grudzień wizyta Xi w Miami, na szczycie G20.
Czytaj więcej
W 1938 r. w Monachium zachodnie mocarstwa próbowały udobruchać Hitlera kosztem Czechosłowacji. Dzisiaj w Abu Zabi Ameryka Donalda Trumpa szuka spos...
„Obaj (...) zgodzili się co do znaczenia merytorycznych rozmów na szczeblu przywódców dla realizacji celów takich jak pokój i denuklearyzacja, w tym na potencjalnym trójstronnym spotkaniu przywódców z Rosją” – podał Departament Stanu. Wcześniej Rubio mówił, że Waszyngton przygotowuje spotkanie Trumpa, Xi i Putina w Shenzhen. Podkreślał też, że USA chcą poruszyć w jego trakcie temat kontroli zbrojeń nuklearnych.
Dotychczas stronami rozmów i umów dotyczących kontroli zbrojeń nuklearnych były USA i Rosja, posiadające największe na świecie arsenały broni atomowej. W ostatnich latach swój arsenał atomowy zaczęły jednak również intensywnie rozbudowywać Chiny. Stany Zjednoczone od dłuższego czasu starają się włączyć Państwo Środka w rozmowy o ograniczeniu arsenałów nuklearnych. Chiny jednak jak dotąd odrzucały taką możliwość, wskazując, że ich arsenał jest wielokrotnie mniejszy od tego, którym dysponują dwa największe atomowe mocarstwa.
Czytaj więcej
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce, żeby rozmowy w Abu Zabi odbyły się przed tym, jak przywódcy Rosji i USA spotkają się z Chinami. To drugi...
W komunikacie chińskiego MSZ na temat rozmowy Rubio i Wanga nie wspomniano ani o spotkaniu trójstronnym, ani o „denuklearyzacji”. Pekin nie wyklucza jednak, że do spotkania trójki przywódców może dojść.
Według wcześniejszych doniesień amerykańskiego dziennika „Wall Street Journal” Rosja chciała, by spotkanie było poświęcone głównie wojnie w Ukrainie. Prezydent Trump mówił z kolei o wojnie w Iranie oraz „denuklearyzacji”.
Jednak dziennik z Hongkongu „South China Morning Post” napisał 11 listopada, powołując się na źródła w dyplomacji, że kwestie wojny Rosji przeciw Ukrainie oraz denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego niemal w ogóle nie pojawią się na agendzie rozmów, do jakich miałoby dojść w czasie ewentualnego szczytu w Shenzhen. Według źródeł hongkońskiego dziennika zespoły przygotowujące rozmowy skupiają się obecnie na sprawach, w których możliwe jest osiągnięcie porozumienia. Wśród takich kwestii jest rola sztucznej inteligencji (AI) w systemach dowodzenia bronią jądrową.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas