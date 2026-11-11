Władimir Miedinski, uznawany za jednego z czołowych ideologów Kremla, stał na czele rosyjskiej delegacji, reprezentującej Moskwę podczas rozmów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Abu Zabi strony wznowiły dialog po raz pierwszy od lutego.

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W środę Miedinski, bliski doradca rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, powiedział, że kwestia nowych ram bezpieczeństwa dla Europy była głównym tematem dwudniowych negocjacji w Abu Zabi. Dyplomata nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących przebiegu rozmów.

Nowa architektura bezpieczeństwa Europy. Rosyjski dyplomata o propozycjach Kremla

O szczegółowych propozycjach Rosji mówił w środę na zorganizowanej w Moskwie konferencji dotyczącej spraw bezpieczeństwa Aleksiej Drobinin, wysoki rangą dyplomata z rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Według relacji agencji Reutera, jeden z przedstawionych pomysłów dotyczy zbiorowego sojuszu obronnego lub dwustronnych porozumień o wzajemnej pomocy, podobnych do tych, które Rosja zawarła z Białorusią i Koreą Północną. Drobinin wspomniał też o możliwości zawarcia porozumień politycznych, zawierających zobowiązania do nieudzielania wsparcia przeciwnikom sygnatariuszy w przypadku agresji, na podobieństwo umowy Rosji z Iranem.

Trzecią opcją wymienioną przez dyplomatę były dwustronne pakty o nieagresji. – Przykładowo, porozumienia tego typu mogłyby zostać zawarte z poszczególnymi państwami członkowskimi NATO, które następnie otrzymałyby, na przykład, dodatkowe indywidualne gwarancje bezpieczeństwa ze strony Federacji Rosyjskiej – powiedział na konferencji Drobinin.

Opisując sprawę agencja Reutera przypomniała, że część europejskich polityków sprzeciwia się podejmowaniu dyskusji na temat architektury bezpieczeństwa Europy z Rosją, argumentując, że najpierw należy uzgodnić porozumienie w sprawie wojny Rosji z Ukrainą, w tym zawieszenie broni. Otwartość na rozmowy wyrazili z kolei przedstawiciele Stanów Zjednoczonych.

Rozmowy w Abu Zabi. Pierwsze od miesięcy negocjacje Rosji i Ukrainy

Dwudniowe negocjacje USA, Rosji i Ukrainy w Abu Zabi zakończyły się w środę. Członek ukraińskiego zespołu negocjacyjnego Dawid Arachamija ocenił, że rozmowy były trudne, a Rosjanie przyjechali do ZEA z „rygorystycznymi wytycznymi”. Według jego relacji, Amerykanom udało się „uporządkować” rozmowę poprzez przedstawienie Rosji i Ukrainie sytuacji po zakończeniu wojny, co „otworzyło dialog i pozwoliło nam rozpocząć bardziej produktywną pracę”.

Ukraińscy żołnierze na froncie w obwodzie donieckim Foto: Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS

Agencja Interfax-Ukraina informowała, że pierwsza runda trójstronnych negocjacji w Abu Zabi dotyczyła gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i całej Europy, omawiano także żądania Kremla dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji. W ZEA omawiano również odbudowę Ukrainy oraz kwestie nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego w warunkach kryzysu zaufania.

W czwartek przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, spotkają się w Moskwie z Władimirem Putinem, zaś z Rosji udadzą się do Dublina, gdzie planują spotkanie z prezydentem Ukrainy.

Po zakończeniu rozmów w środę Wołodymyr Zełenski ocenił, że państwa Europy powinny być reprezentowane na wszystkich etapach działań dyplomatycznych. Oświadczył też, że dla Ukrainy priorytet to jak najszybsze zakończenie wojny poprzez zawarcie „godnego pokoju”.