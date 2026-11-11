Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy po ataku na Rynku Głównym w Krakowie mieli pochwalać działania 24-letniego sprawcy i kierować groźby wobec innych osób. Do zatrzymań doszło 10 listopada w Elblągu i okolicach Iławy – informuje RMF24.

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Jedna z interwencji miała miejsce w Urzędzie Miasta w Elblągu. 68-latek wszczął awanturę w sekretariacie, zachowywał się wulgarnie i groził pracownikom. Miał też aprobować działania zamachowca z Krakowa i zapowiadać, że „to samo zrobi w Elblągu”.

Policjanci zatrzymali mężczyznę w miejscu zamieszkania i przewieźli do policyjnej celi. Ma on wkrótce usłyszeć zarzuty.

40-latek z Iławy pod dozorem policji

Drugie zatrzymanie dotyczyło 40-letniego mieszkańca gminy Iława. Policja otrzymała zgłoszenie o wpisie na jego koncie w portalu społecznościowym. Mężczyzna miał grozić zamachem na życie innych osób, jednocześnie pochwalając działania sprawcy z Krakowa.

Funkcjonariusze ustalili właściciela konta, zlokalizowali go i zatrzymali. 40-latek twierdził, że opublikował post pod wpływem alkoholu. Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego to zrobił, a po wytrzeźwieniu usunął wpis.

Podczas przeszukania mieszkania policjanci nie znaleźli przedmiotów wskazujących na przygotowania do spełnienia gróźb. Prokurator zdecydował jednak o zastosowaniu wobec mężczyzny dozoru policyjnego.

Atak w Krakowie. Sześć osób zginęło

Zatrzymania są związane z reakcjami na atak z 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni napastnik wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie strzelał do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

W mieszkaniu sprawcy policja znalazła siedem sztuk broni oraz ciała trzech osób z ranami postrzałowymi – jego rodziców i siostry.