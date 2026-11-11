Minister edukacji Włoch w rozmowie z telewizją La7 oświadczył, że liczba placówek edukacyjnych, których dotyczy zdarzenie, z pewnością wzrośnie. – Stan na pół godziny temu wynosił trzysta – zaznaczył.

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Giuseppe Valditara mówił, że na cel wzięte zostały także połączenia lotnicze, supermarkety oraz szpitale. – Jest jasne, że mamy do czynienia z pewną strategią. Na ten moment trudno ustalić, kto za tym stoi. Służby oczywiście pracują nad identyfikacją sprawców. Wymiar sprawiedliwości przeprowadzi własne dochodzenia, ale oczywiste jest, że musimy się chronić – kontynuował, zwracając uwagę na konieczność inwestowania w sprawy związane z bezpieczeństwem.

Alarm bombowy we Włoszech. Ewakuacja uczniów ze szkół

Włoska agencja ANSA poinformowała, że uczniowie i pracownicy szkół zostali ewakuowani, a służby bezpieczeństwa prowadzą przeszukania budynków.

Agencja Reutera podała, powołując się na zaznajomione ze sprawą źródło rządowe, że pod e-mailem z ostrzeżeniem o bombie podpisany był „Michaił Andropow, przywódca Wilajetu Mizoginistanu”.

„Przybyliśmy, aby was zniszczyć. Dokonamy ludobójstwa na Włochach” – głosił e-mail, którego treść podała ANSA. Według tego źródła, w wiadomości wspomniano o ukrytym w budynku „potężnym ładunku wybuchowym” w plastikowej torbie, wyposażonym w „zdalny zapalnik”.

„W związku z ogólnokrajowym alarmem bombowym informujemy, że wszyscy uczniowie zostali przeniesieni w bezpieczne miejsce i pozostają pod opieką kadry nauczycielskiej” – taki komunikat jednej ze szkół w Rzymie, zaadresowany do rodziców, zacytował Reuters.

Rzecznik policji w Rzymie zapewnił, że włoskie służby prowadzą dochodzenie w sprawie alarmu.

ANSA zaznaczyła, że podobny incydent miał miejsce we Włoszech przed kilkoma dniami – wówczas wiadomość e-mail otrzymali dyrektorzy 280 szkół.

Seria alarmów w Europie. Służby prowadzą dochodzenie

W ostatnich dniach przewoźnicy lotniczy w Europie zostali dotknięci serią alarmów bombowych – 3, 5 i 6 listopada groźby bombowe dotyczyły łącznie 35 lotów. Europejskie służby prowadzą w tej sprawie międzynarodowe śledztwo, próbując ustalić, kto odpowiada za groźby i czy były one elementem skoordynowanej operacji.

Jak podawał „Financial Times”, wśród analizowanych możliwości jest rosyjskie pochodzenie gróźb. Niektórzy funkcjonariusze uznają ten scenariusz za najbardziej prawdopodobny, wskazując na możliwe motywy, sposób działania, wcześniejsze podobne incydenty oraz pierwsze ustalenia śledztwa. Wśród rozpatrywanych hipotez jest udział prokremlowskich aktywistów lub grup hakerskich. Dotychczas nie potwierdzono jednak, kto stoi za alarmami.