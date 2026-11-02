Warszawa, 22.12.2025. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (L) oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek
Tematem konferencji była przygotowana przez Państwową Straż Pożarną aplikacja z mapą punktów schronienia
Aplikacja „Gdzie się ukryć PL” Państwowej Straży Pożarnej jest dostępna do pobrania w sklepach App Store i Google Play – przekazało MSWiA. To bezpłatne narzędzie, zawierające ponad 88 tys. punktów schronienia, które pomaga je znaleźć i prowadzi do nich, również bez dostępu do internetu.
Resort poinformował w poniedziałek, że wystarczy kilka kliknięć, by aplikacja wskazała drogę do punktu najbliższego lokalizacji użytkownika. Aplikacja jest dostępna przez stronę internetową gdziesieukryc.pl oraz w sklepach App Store i Google Play.
MSWiA przypomniało, że obowiązek udostępnienia schronienia powstaje w momencie zagrożenia lub ogłoszenia alarmu, dlatego obiekty mogą być częściowo niedostępne na co dzień.
Czytaj więcej
83 tys. miejsc doraźnego schronienia dla blisko 24 mln osób ma już aplikacja „Gdzie się ukryć” – poinformowała kancelaria premiera. Aplikacja, któr...
Aplikacja oferuje interfejs pełny i uproszczony. Pełny ma mapę, która pokazuje pozycję użytkownika i lokalizację punktów schronienia, obraca się także zgodnie z kierunkiem ruchu telefonu.
Z kolei interfejs uproszczony, przeznaczony dla osób, którym korzystanie z mapy na ekranie telefonu może sprawiać trudność, pokazuje lokalizację najbliższych punktów schronienia bez zaznaczania ich na mapie. Aplikacja wskazuje kierunek, odległość, wysyła komunikaty głosowe.
Aplikacja wskazuje listę najbliższych punktów schronienia z trasą dotarcia, odległością i czasem dojścia pieszo. Dla każdego punktu pokazuje również adres, rodzaj obiektu, dostępność i współrzędne GPS.
Podczas trasy do punktu schronienia aplikacja pomaga w nawigacji poprzez komunikaty głosowe, np. "zbliżasz się", "oddalasz się od celu". Ma także przycisk "zadzwoń 112", który pozwala na natychmiastowy kontakt z numerem alarmowym. W trybie online użytkownicy mogą także przełączyć nawigację na Google Maps lub Mapy Apple.
Czytaj więcej
Bez zaangażowania sektora prywatnego budowa nowoczesnego systemu ochrony i obrony ludności cywilnej może się okazać znacznie trudniejsza, niż zakła...
W aplikacji można też znaleźć dodatkową pomoc. To poradniki zachowania w czasie zagrożenia (m.in. ewakuacja, atak z powietrza, powódź, pożar, blackout), ważne numery z przyciskiem "zadzwoń" (112, 997, 998, 999) i sygnały alarmowe do odsłuchania.
Aplikacja jest dopasowana do dużego tekstu, obsługuje także czytniki ekranu dla osób niewidomych i niedowidzących.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas