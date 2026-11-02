Aplikacja „Gdzie się ukryć PL” Państwowej Straży Pożarnej jest dostępna do pobrania w sklepach App Store i Google Play – przekazało MSWiA. To bezpłatne narzędzie, zawierające ponad 88 tys. punktów schronienia, które pomaga je znaleźć i prowadzi do nich, również bez dostępu do internetu.

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Gdzie się ukryć PL. Aplikacja pokazująca schrony i miejsca ukrycia już dostępna

Resort poinformował w poniedziałek, że wystarczy kilka kliknięć, by aplikacja wskazała drogę do punktu najbliższego lokalizacji użytkownika. Aplikacja jest dostępna przez stronę internetową gdziesieukryc.pl oraz w sklepach App Store i Google Play.

MSWiA przypomniało, że obowiązek udostępnienia schronienia powstaje w momencie zagrożenia lub ogłoszenia alarmu, dlatego obiekty mogą być częściowo niedostępne na co dzień.

Aplikacja oferuje interfejs pełny i uproszczony. Pełny ma mapę, która pokazuje pozycję użytkownika i lokalizację punktów schronienia, obraca się także zgodnie z kierunkiem ruchu telefonu.

Z kolei interfejs uproszczony, przeznaczony dla osób, którym korzystanie z mapy na ekranie telefonu może sprawiać trudność, pokazuje lokalizację najbliższych punktów schronienia bez zaznaczania ich na mapie. Aplikacja wskazuje kierunek, odległość, wysyła komunikaty głosowe.

Lista punktów schronienia i nawigowanie offline. Aplikacja „Gdzie się ukryć PL” już działa

Aplikacja wskazuje listę najbliższych punktów schronienia z trasą dotarcia, odległością i czasem dojścia pieszo. Dla każdego punktu pokazuje również adres, rodzaj obiektu, dostępność i współrzędne GPS.

Podczas trasy do punktu schronienia aplikacja pomaga w nawigacji poprzez komunikaty głosowe, np. "zbliżasz się", "oddalasz się od celu". Ma także przycisk "zadzwoń 112", który pozwala na natychmiastowy kontakt z numerem alarmowym. W trybie online użytkownicy mogą także przełączyć nawigację na Google Maps lub Mapy Apple.

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W aplikacji można też znaleźć dodatkową pomoc. To poradniki zachowania w czasie zagrożenia (m.in. ewakuacja, atak z powietrza, powódź, pożar, blackout), ważne numery z przyciskiem "zadzwoń" (112, 997, 998, 999) i sygnały alarmowe do odsłuchania.

Aplikacja jest dopasowana do dużego tekstu, obsługuje także czytniki ekranu dla osób niewidomych i niedowidzących.