Średnie ceny nowych mieszkań w październiku na sześciu z siedmiu rynków właściwie nie drgnęły – wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl. Mogą się one jeszcze nieznacznie zmienić.

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Więcej drogich mieszkań we Wrocławiu

Najdroższa jest wciąż Warszawa, gdzie średnia cena ofertowa metra kwadratowego nowych mieszkań po raz pierwszy przekroczyła 20 tys. zł (we wrześniu była tuż pod tym progiem). Na kolejnych miejscach znalazły się Trójmiasto (średnia cena mkw. nowych lokali to 18,1 tys. zł) i Kraków (17,3 tys. zł). We Wrocławiu, który pod względem cen znalazł się na czwartym miejscu, średnia cena w ciągu miesiąca wzrosła o 2 proc., do 16,3 tys. zł za mkw.

Mieszkania w Poznaniu deweloperzy oferują po przeciętnej cenie 14,6 tys. zł za mkw., w Łodzi – po 11,7 tys. zł, a w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – po 11,2 tys. zł za mkw.

Foto: mat.prasowe

Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, tłumaczy spory wzrost średniej ceny nowych mieszkań we Wrocławiu zmianami w strukturze mieszkań trafiających na rynek. – Średnia cena metra kwadratowego lokali wprowadzonych do sprzedaży w październiku wynosiła w tym mieście aż 24,3 tys. zł, to niemal o 50 proc. więcej od średniej ceny mieszkań w całej ofercie – podaje Wielgo.

Jak podkreśla, to właśnie tak duża różnica przełożyła się na wzrost przeciętnej ceny. – W pozostałych metropoliach sytuacja była odwrotna. Średnia cena mieszkań wprowadzanych do sprzedaży była niższa od przeciętnej ceny lokali dostępnych w ofercie deweloperów, co działało stabilizująco na poziom cen – wyjaśnia Marek Wielgo.

Tak zmieniały się ceny mieszkań w ciągu roku

Ekspert zwraca uwagę, że Wrocław w tym roku wyraźnie zbliżył się do Krakowa. O ile na początku roku średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań była tam o niemal 10 proc. niższa niż w stolicy Małopolski, o tyle dziś różnica wynosi już tylko ok. 6 proc.

Marek Wielgo przypomina też, że jeszcze rok temu żadna z polskich metropolii nie mogła pochwalić się średnią ceną metra kwadratowego przekraczającą 18 tys. zł. – Dziś Warszawa jako pierwsza sforsowała poziom 20 tys. zł. W skali roku średnia cena wzrosła w stolicy o 9 proc. – podaje.

W pozostałych miastach roczne zmiany cen były znacznie mniejsze. W Poznaniu, Wrocławiu i Trójmieście mkw. nowych lokali zdrożał o ok. 7 proc., w Łodzi o 4 proc., a w Krakowie o 3 proc. Największą stabilnością cen wyróżniały się miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie średnia cena nowych mieszkań w ciągu ostatnich 12 miesięcy praktycznie się nie zmieniła.

Tak zmieniała się oferta tanich mieszkań

Z analiz BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w październiku w większości miast skurczyła się oferta mieszkań z najtańszych segmentów. We Wrocławiu liczba oferowanych lokali w cenie do 15 tys. zł za metr kwadratowy zmniejszyła się w ciągu miesiąca o 9 proc., w Krakowie o 5 proc., w Warszawie o 3 proc., a w Trójmieście utrzymała się na zbliżonym poziomie.

Foto: mat.prasowe

Z kolei w Łodzi, Poznaniu i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii analizowany był segment mieszkań z ceną do 12 tys. zł za metr. W Łodzi oferta tak wycenianych lokali skurczyła się o 4 proc., w Poznaniu o 3 proc. Wrosła – o 3 proc. – w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.