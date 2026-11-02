Apel skierowano do prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz przewodniczących klubów i kół parlamentarnych. Dziewięć największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców w Polsce domaga się pilnych rozmów, które pozwolą rozwiązać wieloletni kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego.

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W opublikowanym 2 listopada apelu Rada Przedsiębiorczości podkreśla, że nie zamierza rozstrzygać sporów politycznych ani oceniać pod względem prawnym poszczególnych działań podejmowanych w związku z kryzysem.

„Polska potrzebuje niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, który skutecznie wykonuje swoje zadania i zapewnia ochronę konstytucyjnych praw. Trwała stabilność instytucjonalna wymaga poszanowania praworządności” – napisali przedstawiciele organizacji biznesowych.

Sygnatariusze zaznaczają jednocześnie, że wezwanie do deeskalacji nie oznacza akceptacji obecnej sytuacji ani rezygnacji z działań mających przywrócić zgodne z Konstytucją funkcjonowanie Trybunału.

Przedsiębiorcy ostrzegają przed gospodarczymi skutkami kryzysu wokół TK

Przedstawiciele biznesu zwracają uwagę, że Polska przez ostatnie dwie dekady osiągnęła znaczący sukces gospodarczy. W tym okresie gospodarka rosła średnio o 3,7 proc. rocznie, a PKB na mieszkańca zwiększył się z niespełna połowy do 81 proc. średniej unijnej. Polska przekroczyła również próg biliona dolarów PKB i znalazła się w gronie 20 największych gospodarek świata.

Zdaniem Rady Przedsiębiorczości dotychczasowe osiągnięcia mogą zostać zagrożone przez utrzymującą się niestabilność instytucjonalną.

„Fundamentem zaufania inwestorów, kredytodawców i partnerów zagranicznych są stabilność, praworządność, sprawność instytucji i przewidywalność prawa” – podkreślono w apelu.

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Przedsiębiorcy ostrzegają, że niepewność dotycząca funkcjonowania organu odpowiedzialnego za kontrolę zgodności przepisów z Konstytucją osłabia bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. W konsekwencji inwestorzy mogą ostrożniej podejmować decyzje dotyczące lokowania kapitału w Polsce.

„Dalsze trwanie kryzysu może przełożyć się na wyższy koszt kapitału, ostrożniejsze decyzje inwestycyjne i osłabienie wizerunku Polski jako bezpiecznego miejsca do prowadzenia biznesu. Kapitał zaufania budowany przez dekady można stracić w ciągu kilku tygodni” – przestrzegają sygnatariusze.

Apel do Karola Nawrockiego i Donalda Tuska. Przedsiębiorcy chcą pilnych rozmów

Rada Przedsiębiorczości przedstawiła trzy postulaty dotyczące rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Pierwszym jest wyciszenie retoryki politycznej i ograniczenie napięć, aby umożliwić odbudowę zaufania obywateli do instytucji państwa. Drugim – podjęcie pilnych rozmów z udziałem prezydenta, rządu, parlamentu i przedstawicieli wszystkich sił politycznych.

Celem negocjacji ma być wypracowanie i wdrożenie rozwiązań gwarantujących zgodne z Konstytucją funkcjonowanie Trybunału, jego niezależność, niezawisłość sędziów oraz skuteczną ochronę praw konstytucyjnych.

Trzecim postulatem jest prowadzenie wszelkich działań w granicach prawa, z poszanowaniem nadrzędności Konstytucji i kompetencji poszczególnych organów państwa.

„Potrzebujemy odpowiedzialnego przywództwa, wzajemnego szacunku i kierowania się interesem Polski i jej obywateli ponad bieżącymi sporami politycznymi” – napisano w dokumencie.

Rada Przedsiębiorczości deklaruje również gotowość do udziału w rozmowach w ramach dialogu społecznego i wspierania inicjatyw prowadzących do zakończenia kryzysu.

Pod apelem podpisali się przedstawiciele dziewięciu organizacji: Marek Kłoczko z Krajowej Izby Gospodarczej, Marek Kowalski z Federacji Przedsiębiorców Polskich, Janusz Dziurzyński z ABSL, Marek Górski z Konfederacji Lewiatan, Wojciech Kostrzewa z Polskiej Rady Biznesu, Joanna Makowiecka-Gatza z Pracodawców RP, Łukasz Bernatowicz z Business Centre Club, Tadeusz Białek ze Związku Banków Polskich oraz Jan Klimek ze Związku Rzemiosła Polskiego.