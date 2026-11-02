Z roku na rok zainteresowanie udziałem w Dniu Edukacji Finansowej rośnie, czego dowodem była wypełniona po brzegi podczas uroczystego otwarcia Sala Notowań, tłumy odwiedzające stoiska Partnerów w Holu Głównym i długie kolejki do wejścia do budynku Centrum Giełdowego.

Reklama Reklama

Organizatorzy szacują, że na żywo w wydarzeniu uczestniczyło przeszło 500 osób. Wśród nich było ok. 70 studentów z 14 kół naukowych, którzy wzięli udział w Spotkaniu Studenckich Kół Naukowych. Spotkanie to otworzył sam Prezes Zarzadu GPW, Tomasz Bardziłowski. Transmisja online Dnia Edukacji Finansowej została wyświetlona ponad 2200 razy. W dwóch lekcjach online, które odbyły się w ramach DEF uczestniczyło natomiast niemal 5300 uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski.

W uroczystym otwarciu wydarzenia na Sali Notowań GPW uczestniczyli przedstawiciele kluczowych instytucji edukacyjnych i rynku finansowego, którzy wspólnie z Fundacją GPW zainaugurowali dzień pełen inspirujących spotkań, praktycznej wiedzy i dyskusji o odpowiedzialnym inwestowaniu.

Każdy z nas ma swój osobisty powód, aby lepiej rozumieć finanse. Dzień Edukacji Finansowej jest miejscem zarówno dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki, ale także dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej. To inicjatywa dla osób w każdym wieku – w swoim przemówieniu powiedziała Alina Bączar, Prezes Zarządu Fundacji GPW. Dzień Edukacji Finansowej trwa jeden dzień, ale mam ogromną nadzieję, że wiedza i inspiracje, które dziś stąd zabierzemy, zostaną z nami znacznie dłużej – dodała na koniec uroczystego otwarcia DEF.

Jednym z głównych punktów programu Dnia Edukacji Finansowej była prezentacja wybranych wyników drugiej edycji badania „Inwestowanie oczami młodych dorosłych – wiedza, przekonania, postawy, zachowania”, zrealizowanego na zlecenie Fundacji GPW w partnerstwie z Noble Securities. Wyniki badania były punktem wyjścia do debaty eksperckiej „Od edukacji finansowej do odwagi podejmowania własnych decyzji inwestycyjnych”, w której uczestniczył m.in. Michał Kobza, Członek Zarządu GPW.

Ważnym obszarem tegorocznej agendy DEF były również zmiany w edukacji ekonomicznej. Fireside chat „Nowy etap edukacji finansowej w Polsce – od systemowych zmian do kompetencji przyszłości” dotyczył edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz priorytetów i bieżących działań realizowanych w ramach Krajowej Strategii Edukacji Finansowej. Rozwinięcie tego tematu stanowiły prelekcje i warsztaty w module dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych.

Foto: mat. pras.

W agendzie DEF znalazły się także prelekcje dotyczące innych ważnych i bieżących zagadnień dotyczących oszczędzania i inwestowania – była więc mowa o tym, jak działa procent składany, czym będą i jakie niosą korzyści Osobiste Konta Inwestycyjne, jak w sposób rozsądny w inwestowaniu i zarządzaniu kapitałem korzystać z AI, czy też jak mądrze planować swoje finanse i dobierać instrumenty do portfela w zależności od swojej osobistej sytuacji.

Niezwykle inspirujący był także panel dyskusyjny nt. zdrowia i bezpieczeństwa finansowego „Oszczędzanie to maraton. Bieg po finansowe zdrowie”. W ramach kolejnych prelekcji przyjrzeliśmy się dokładniej obligacjom, instrumentom pozwalającym odkładać środki na emeryturę, roli doradców finansowych oraz zagadnieniu materializmu u dzieci. Słuchacze dowiedzieli się również, dlaczego nie stać ich, aby nie inwestować i jak robić to bez lęku przed stratą.

Nowym elementem tegorocznej edycji była Strefa Młodych skierowana w szczególności do młodzieży szkolnej. Jej program obejmował krótkie wystąpienia inspiracyjne, debatę ekspercką, a także ekonomiczne gry planszowe i karciane.

Wszystkie te zagadnienia, którymi podzieliło się z uczestnikami DEF ponad 40 prelegentów i panelistów łącznie złożyło się na niemal 24 godziny przekazu wiedzy!

Uczestnicy obecni w siedzibie GPW oraz korzystający z transmisji online mogli także sprawdzić swoją wiedzę w interaktywnym quizie dotyczącym inwestowania. w obu formułach udziału wręczono po 3 nagrody dla najlepszych uczestników.

Formułę stacjonarną uzupełniły stoiska informacyjne partnerów wydarzenia oraz grywalizacja, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród obecnej na GPW młodzieży.

Rekordowa frekwencja na wydarzeniu pokazuje, jak ważną w dzisiejszych czasach kompetencją jest mądre poruszanie się w kwestiach finansowych i ekonomicznych, stanowi dla organizatorów potwierdzenie kierunku ich działań i jest bez wątpienia inspiracją do kolejnych inicjatyw.

Honorowy patronat nad Dniem Edukacji Finansowej objęli Minister Edukacji, Ministerstwo Finansów, Rada Edukacji Finansowej oraz Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych.

Partnerami głównymi wydarzenia byli: KDPW, Dom Maklerski BOŚ S.A. oraz BETA ETF. W gronie partnerów znaleźli się również TFI PZU, Noble Securities, Credit Agricole Bank Polska, ING TFI oraz Krajowe Centrum Edukacji Ekonomicznej.

Partnerami merytorycznymi byli: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, PFR Portal PPK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Fundacja Trampki na Giełdzie oraz EFPA Polska.

Foto: mat. pras.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet”, PAP Biznes, TV Biznesowa, StockWatch, Comparic, „Głos Nauczycielski”, Radio Kampus, dlastudenta.pl, Rankia oraz Girls Money Club.

Dzień Edukacji Finansowej odbył się w ramach globalnej kampanii World Investor Week, organizowanej pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych IOSCO. Celem kampanii jest upowszechnianie wiedzy o inwestowaniu oraz wzmacnianie ochrony inwestorów. Koordynatorem World Investor Week w Polsce jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Patronami medialnymi byli „Rzeczpospolita”, rp.pl i „Parkiet”