Stopy procentowe w USA. Jest październikowa decyzja Fed
Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) utrzymał główną stopę procentową w przedziale 3,75 proc.–4 proc., czyli na poziomie obowiązującym od września, kiedy to bank centralny zatwierdził podwyżkę o ćwierć punktu procentowego.
Decyzja ta nie była zaskoczeniem, ponieważ rynki wyceniały szanse na podwyżkę na mniej niż 10 proc.
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„Inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie. (...)Gromadzenie kolejnych informacji pomoże Komitetowi określić odpowiednie nastawienie w polityce pieniężnej, aby zapewnić terminowy powrót inflacji do celu na poziomie 2 proc. Komitet zapewni stabilność cen” - mówił komunikat wydany po posiedzeniu Fedu. W tym komunikacie określono aktywność gospodarczą jako „rozwijającą się w silnym tempie”, co stanowi lekkie podniesienie oceny w stosunku do „solidnego” tempa z września. W oświadczeniu nie było innych istotnych zmian poza usunięciem zdania wyjaśniającego wrześniową podwyżkę.
Na decyzję Fedu mogły mocno wpłynąć zbliżające się wybory „połówkowe” do Kongresu, zaplanowane na 3 listopada. Rezerwa Federalna mogła chcieć uniknąć kontrowersji politycznych związanych z ewentualną podwyżką stóp. Notowania kontraktów terminowych wskazują na duże prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki na następnym posiedzeniu FOMC w grudniu i być może jeszcze jednej lub dwóch podwyżek w 2027 roku.
Dwóch z 12 członków FOMC posiadających prawo głosu zgłosiło zdanie odrębne – gubernator Lisa Cook oraz prezes Fed z Cleveland Beth Hammack. Obie chciały, aby komitet podniósł stopy o ćwierć punktu procentowego.
Cook znajduje się w centrum trwającego sporu, w którym prezydent Donald Trump próbował odwołać ją ze stanowiska w związku z zarzutami dotyczącymi informacji, które podała we wnioskach o kredyt hipoteczny. Choć Sąd Najwyższy powstrzymał te próby, administracja ponowiła działania, a rozprawa została zaplanowana na początek listopada. Było to pierwsze zdanie odrębne Cook od czasu dołączenia do Fed w 2022 roku z nominacji Joe Bidena.
Prognozy mówią, że inflacja mierzona preferowanym przez Fed wskaźnikiem wyniosła za wrzesień ponad 3 proc., nawet po wyłączeniu zmiennych cen żywności i energii. Ekonomiści obawiają się, że inflacja rozlała się poza sektor energetyczny i skutki wojny w Iranie.
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Jednocześnie stopa bezrobocia utrzymała się na niskim poziomie, a wzrost gospodarczy był silny. Model GDPNow Rezerwy Federalnej z Atlanty wskazuje na wzrost PKB o 3,4 proc. w ujęciu zannualizowanym w trzecim kwartale, co byłoby najlepszym wynikiem od roku. Wydatki konsumpcyjne również pozostały na solidnym poziomie, a inwestycje związane z boomem na sztuczną inteligencję pomogły utrzymać tempo wzrostu gospodarki. To nasiliło jednak debatę na temat tego, jak silnie obecny poziom stóp procentowych Fed rzeczywiście ogranicza gospodarkę i czy decydenci będą musieli działać bardziej agresywnie, jeśli dane o cenach nie ulegną poprawie.
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