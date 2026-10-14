Z tego artykułu dowiesz się:

  • Który czynnik niemal w pojedynkę odpowiada za gwałtowny wzrost inflacji i jej wyjście poza cel NBP.
  • Jak działania administracyjne wpłyną na odczyty inflacji w krótkim terminie i jakie ryzyka cenowe pojawiają się na horyzoncie.
  • Dlaczego hamujący dotąd inflację spadek cen żywności może wkrótce przestać być aktualny.
  • Jakie scenariusze dla stóp procentowych przewidują ekonomiści i od czego zależą przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej.

Inflacja w Polsce we wrześniu wyniosła 4,1 proc. r/r – poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny (GUS). Po raz pierwszy od ponad roku wyszła z przedziału celu NBP, acz w październiku za sprawą powrotu CPN może powrócić w okolice jego górnej granicy.

Środowe dane są o 0,1 pkt proc. wyższe od szybkiego szacunku GUS sprzed dwóch tygodni – wówczas urząd zameldował odczyt 4 proc. Dodatkowo, tym razem urząd podał jednak znacznie więcej szczegółów tego, jak zachowywały się ceny w minionym miesiącu.

O ile podrożało paliwo?

Oczywiście, wyraźny wzrost inflacji we wrześniu (do 4,1 proc. r/r względem 3,4 proc. w sierpniu, pierwszy raz od czerwca 2025 r. poza celem inflacyjnym NBP, czyli 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.) to wina paliw. Te podrożały rok do roku o 36,1 proc. i o 9,2 proc. względem sierpnia. Można szacować, że gdyby ceny paliw do prywatnych środków transportu były takie same jak przed rokiem, to inflacja ogółem byłaby niższa o około połowę (o 1,9 pkt. proc.). Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy ceny paliw wzrosły o ponad 31 proc.

Wciąż dezinflacyjnie oddziaływały z kolei ceny żywności, aczkolwiek można tu mówić o pewnym odbiciu trendu spadkowego. Jeszcze w sierpniu mieliśmy w tej kategorii najgłębszą deflację od ponad dekady – ceny spadły o 1,2 proc. r/r. Tym razem GUS odnotował spadek rok do roku „tylko” o 0,7 proc. To pierwszy raz od maja 2025 r., gdy inflacja cen żywności była wyższa, a nie niższa niż miesiąc wcześniej.

Zgodnie ze środowymi danymi GUS, przez ostatni rok potaniały m.in. ogórki (ponad 26 proc.), masło i inne tłuszcze z mleka (prawie 24 proc.), cukier (prawie 18 proc.) czy jabłka, cytrusy i kapusta (około 12,5-13,5 proc.), a wyraźnie droższe są choćby pomidory (blisko 16 proc.), papryka (prawie 15 proc.) czy warzywa strączkowe (ponad 9 proc.).

Ze względu m.in. na wzrost akcyzy, o ponad 19 proc. droższe niż przed rokiem są wyroby tytoniowe. Z danych GUS wynika też, że rosną koszty utrzymania domu. Dużo droższe niż przed rokiem jest paliwo drzewne, w tym pellety i brykiety – o prawie 25 proc. Z kolei węgiel, brykiety z węgla i torf podrożały o 13 proc. Energia elektryczna, centralne ogrzewanie czy ciepła woda są droższe niż przed rokiem o około 3-5 proc., a wywóz śmieci o 8 proc.

Mimo wzrostu cen paliw – czyli towarów – wciąż wyższą mamy w Polsce inflację cen usług: we wrześniu wyniosła 5,3 proc. r/r. Z drugiej strony, to i tak najniżej od pięciu miesięcy. Zgodnie z danymi GUS, przykładowo tzw. pozaszpitalne usługi medyczne podrożały o blisko 7 proc., usługi fryzjerskie o 7,6 proc., a wycieczki zagraniczne o 10,6 proc.

Mimo wzrostu inflacji ogółem, dobrą informacją jest to, że wciąż i nie widać istotnego odbicia inflacji bazowej (czyli bez cen żywności i energii, w tym paliw). Ba, możliwe, że wrześniowy wynik okaże się wręcz niższy niż sierpniowy (3,3 proc. r/r). - Spowolnienie w usługach oznacza, że nie ma rozlewania się szoku energetycznego na inne kategorie cenowe. We wrześniu nawet kategorie powiązane z boom inwestycyjnym w AI spowolniły, w tym m.in. sprzęto zawierające drogie procesory – komentuje Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

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Co dalej z inflacją i stopami procentowymi?

Jeszcze pod koniec września wydawało się, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie nawet wyższa niż 4,1 proc. z września. Wszystko zmieniło się po powrocie programu CPN, czyli obniżki VAT na paliwa z 23 do 8 proc., obniżki akcyzy o 28-29 gr/l oraz wprowadzeniu cen maksymalnych. Powinno to odejmować od wskaźnika dynamiki cen około 0,7 pkt proc. Średnie prognozy ekonomistów dla październikowej inflacji oscylują więc w okolicach 3,5 proc. r/r. 

CPN nieco „mechanicznie” obniżył inflację (acz zakończenie programu z kolei ją podbije), być może pozwala też nieco obniżyć oczekiwania inflacyjne społeczeństwa. Nie zmienia to jednak faktu, że ryzyk dla inflacji w górę jest sporo. Ekonomiści przewidują wzrost cen żywności, do tego w górę idzie inflacja producencka (PPI). W sierpniu wyniosła ponad 4 proc. r/r, najwięcej od trzech lat, we wrześniu – zgodnie ze średnimi prognozami dla „Parkietu” – może przekroczyć 5 proc. Niewiadomą pozostają taryfy dla gospodarstw domowych za gaz i energię elektryczną od stycznia.

Bardzo wiele będzie zależało od kwestii regulacyjnych – kształtu działań osłonowych w 2027 r. czy poziomu taryf – a dodatkowo inflacją w poszczególnych miesiącach przyszłego roku będą „bujały” efekty bazy sprzed roku. Niemniej średnie oczekiwania ekonomistów dla „Parkietu” wskazują, że średniokwartalnie inflacja może nie powrócić do szerokiego celu NBP – tj. poniżej 3,5 proc. – przynajmniej do połowy 2027 r.

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Prezes NBP Adam Glapiński
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Stopy procentowe w Polsce bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła

Co zrobi Rada Polityki Pieniężnej?

– Z danych, które znam, nie zanosi się na podwyżkę, ale też jej nie przesądzam – mówił w zeszłym tygodniu prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej prof. Adam Glapiński. Zastrzegał jednak przy tym: jeśli ryzyka dla inflacji będą się nasilać, to RPP jest gotowa do działania. – Po wypowiedziach wszystkich członków Rady widzę pełną determinację, aby nie przegapić momentu, gdy inflacja będzie miała trwały charakter, będzie się rozlewała – wyjaśniał. W kolejnych dniach podwyżką stóp nie straszyli m.in. Przemysław Litwiniuk i Ludwik Kotecki, członkowie RPP. Litwiniuk przekazał TVN24, że – bazując na aktualnie dostępnych informacjach – istnieje duże prawdopodobieństwo utrzymania stóp procentowych bez zmian do końca roku. Z kolei Kotecki powiedział PAP, że jeśli listopadowa projekcja NBP pokaże powrót inflacji w okolice 2,5 proc. w ostatnim kwartale 2027 r. lub na początku 2028 r., to RPP zapewne nie powinna reagować podwyżką w listopadzie.

Sytuacja jest więc bardzo niejednoznaczna, a ekonomiści są podzieleni: część przewiduje 2-3 podwyżki stóp procentowych po 25 pb pod koniec 2026 r. i/lub na początku przyszłego, ale nie brakuje też przewidywań, że Rada przetrzyma obecny wzrost inflacji bez ruchów w górę.

– W perspektywie początku 2027 r. inflację mogą podbijać wyższe ceny energii oraz szybciej drożejąca żywność, co będzie jednak przynajmniej częściowo neutralizowane przez efekty wychodzenia z CPI wysokiej bazy od marca przyszłego roku. Zakładamy przy tym, że napięcia podażowe na rynku ropy, gazu i paliw będą ustępować w horyzoncie drugiej połowy przyszłego roku – mówi Piotr Dmitrowski, ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego. – Co istotne oczekujemy, że inflacja bazowa pozostanie przy tym na relatywnie niskich poziomach. To ona wraz z niską dynamiką wynagrodzeń powinna przekonać RPP do utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie, nawet jeżeli wiązałoby się to z tolerancją przejściowo ujemnej realnej stopy procentowej – dodaje. Warto zauważyć, że przy głównej stopie procentowej NBP 3,75 proc. i inflacji 4 proc. realna stopa procentowa liczona ex post już jest ujemna, pierwszy raz od grudnia 2023 r.

– Mimo powrotu programu CPN utrzymujemy prognozę podwyżek stóp procentowych NBP o 75 pb w najbliższych miesiącach. Pierwszej spodziewamy się jeszcze w tym roku, na listopadowym posiedzeniu RPP – przekazuje natomiast Kamil Łuczkowski, ekonomista banku Pekao. – Czekając na wyraźny wzrost inflacji bazowej, RPP ryzykuje spóźnioną reakcję i utrwalenie presji cenowej. Do podwyżek może skłonić Radę również sytuacja na rynkach finansowych – zacieśnianie polityki pieniężnej przez główne banki centralne już zwiększa presję na osłabienie złotego. Nawet jeśli w listopadzie większość Rady opowie się jeszcze za utrzymaniem stóp bez zmian, ich podwyżki w kolejnych miesiącach wydają się nieuniknione – komentuje.

Rynek stopy procentowej wycenia obecnie łącznie 100 punktów bazowych podwyżek przez kolejny rok.