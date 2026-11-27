W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Franczyzobiorcy Żabki mierzą się z problemami finansowymi

Żabka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek. Sieć ma już ponad 13 tys. sklepów w całym kraju, a każdego roku przybywa ponad tysiąc nowych placówek. Grupa może również pochwalić się bardzo dobrymi wynikami finansowymi – po trzech kwartałach 2026 roku jej zysk netto wzrósł do ponad 770 mln zł, wobec 530 mln zł rok wcześniej.

To jednak tylko jedna strona działalności sieci. Jak wynika z ustaleń Piotra Mazurkiewicza z „Rzeczpospolitej”, rośnie liczba byłych franczyzobiorców, którzy zmagają się z zadłużeniem powstałym w trakcie współpracy z Żabką. Przedsiębiorcy wskazują na niekorzystne i niejasne warunki umów z centralą. Ich zdaniem nakładane na nich obowiązki nie zawsze pozwalały osiągnąć odpowiedni poziom zarobków.

Niezadowolenie byłych franczyzobiorców jest na tyle duże, że zaczęli się organizować. Ponad 100 przedsiębiorców dołączyło już do zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa złożonego przez Forum Biznesowe BiznesRęce.

Problemy części przedsiębiorców mogą mieć również dalsze konsekwencje podatkowe. Coraz więcej byłych i obecnych franczyzobiorców otrzymuje wezwania do zapłaty zaległego VAT. W przypadku rekordzisty kwota przekracza 1 mln zł.

Państwa UE spierają się o przyszły budżet. „Jesteśmy o lata świetlne od porozumienia”

Negocjacje dotyczące nowego budżetu Unii Europejskiej wciąż są dalekie od zakończenia. „Jesteśmy o lata świetlne od porozumienia” – powiedziała w czwartek podczas szczytu w Brukseli premier Włoch Giorgia Meloni.

Państwa członkowskie są podzielone na dwa główne bloki. Z jednej strony znajdują się najbogatsze kraje UE, które opowiadają się za ograniczeniem wydatków. Z drugiej są państwa Europy Środkowej i Wschodniej oraz kraje południa Europy, które domagają się większego wsparcia dla rolnictwa i biedniejszych regionów.

O znaczeniu funduszu spójności dla rozwoju naszego regionu mówił podczas szczytu premier Donald Tusk. Polska jest zainteresowana utrzymaniem odpowiedniego poziomu finansowania polityki spójności, która pozostaje jednym z ważnych źródeł środków na inwestycje.

Negocjacje dodatkowo komplikuje niemiecka propozycja powiązania budżetu UE z nowym pakietem pomocy finansowej dla Ukrainy. Zgody na takie rozwiązanie nie chcą co najmniej trzy kraje regionu. Kontrowersje wywołują także propozycje nowych europejskich podatków, w tym podatku cyfrowego, którego wpływy miałyby w całości trafiać do unijnego budżetu. Rozmowy będą kontynuowane w piątek, ale kompromisu najprawdopodobniej nie uda się osiągnąć przed grudniem.

Nvidia ogranicza dostawy chipów do czterech krajów Azji

Nvidia zwróciła się do swoich partnerów o wstrzymanie wysyłki urządzeń zawierających chipy firmy do Malezji, Singapuru, Tajlandii i Indonezji – poinformował „Financial Times”.

Decyzja jest następstwem ograniczeń dotyczących sprzedaży amerykańskich półprzewodników do Azji, wprowadzonych w ubiegłym tygodniu. Działania te zaczynają wpływać również na chińskich producentów modeli sztucznej inteligencji.

Według źródeł Reutersa ograniczenia pokrzyżowały plany chińskich firm zajmujących się rozwojem AI, które muszą opóźniać premiery nowych produktów. Chiński Moonshot AI szacuje, że odstęp pomiędzy kolejnymi generacjami jego głównego modelu może wydłużyć się z sześciu miesięcy do ponad roku.

Ograniczenia dotyczące dostępu do zaawansowanych chipów stają się więc coraz ważniejszym elementem rywalizacji technologicznej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dla chińskich firm rozwijających sztuczną inteligencję dostęp do najnowocześniejszych układów pozostaje jednym z kluczowych czynników tempa rozwoju.

Argentyna ponownie znalazła się w recesji

Argentyńska gospodarka ponownie znalazła się w technicznej recesji. PKB kraju w trzecim kwartale spadł o 1,8 proc., po tym, jak również drugi kwartał zakończył się spadkiem gospodarczym.

Za pogorszeniem sytuacji stoi przede wszystkim spadek konsumpcji. Towarzyszy mu wzrost bezrobocia, które osiągnęło najwyższy poziom od objęcia władzy przez prezydenta Javiera Mileia.

Dane pokazują, że argentyńska gospodarka ponownie znalazła się pod presją po okresie podejmowanych przez rząd działań mających poprawić sytuację finansów państwa. Spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach oznacza formalne wejście kraju w techniczną recesję.

Argentyna pozostaje więc jednym z najważniejszych przykładów gospodarki, w której działania stabilizacyjne prowadzone przez rząd muszą mierzyć się z kosztami dla konsumpcji i rynku pracy.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.