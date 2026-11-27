Partner relacji: Dawtona

Tegoroczny sezon w całej Europie obfitował w ekstremalne zjawiska pogodowe. Jak państwo go oceniają, zwłaszcza jeśli chodzi o przetwórstwo warzyw i rynek pomidorów?

Sezon 2026 oceniamy jako dobry, w niektórych kategoriach mieliśmy nawet rekordowe zbiory. A jeżeli chodzi o pomidora gruntowego, to uprawiamy go na areale 1500 ha. Wydajność z hektara utrzymała się na tym samym poziomie, co było zgodne z naszymi założeniami. Europejscy producenci, w szczególności producenci pomidora gruntowego w Europie Południowej, borykali się m.in. z suszą i wysokimi temperaturami i tam niestety produkcja była dużo niższa od oczekiwań. Warto podkreślić, że produkcja pomidora w Polsce na znaczną skalę ma miejsce dopiero od 2022 r. Wtedy, m.in. ze względu na wojnę w Ukrainie i przerwane łańcuchy dostaw, trzech kluczowych producentów pomidora w Polsce – Grupa Maspex, Dawtona i Heinz Polska – podjęło decyzję o inwestycji w nowy park maszynowy i zbudowanie pomidorowej bazy surowcowej. W Polsce oczywiście nie mamy takiej historii produkcji pomidora jak Włosi, ale uważamy, że będzie ona rosła ze względu choćby na klimat w naszym kraju. Włosi swoją historię budują od ponad 400 lat, my de facto zaczęliśmy w latach 90. ubiegłego wieku, po zmianie systemowej. Jesteśmy więc relatywnie młodym producentem i musimy przekonać konsumentów, że polski pomidor gruntowy ma właściwości nie gorsze niż włoski. Dużo pracy jest do zrobienia po stronie producentów, m.in. Dawtony, żeby przeciwstawić się pomidorowi, który jest importowany z Unii Europejskiej.

W jaki sposób polscy producenci pomidorów i przetworów pomidorowych mogą skutecznie konkurować z doświadczonymi wytwórcami z Europy Zachodniej?

Abyśmy skutecznie konkurowali z producentami europejskimi, po stronie producentów takich jak my potrzeba bardzo dużo pracy. Musimy wśród rolników zaimplementować odpowiedni model działania i pokazać im, że można pomidora uprawiać również w Polsce. Musimy umiejętnie zarządzać łańcuchem dostaw. To nie tylko inwestycje po stronie zakładu produkcyjnego, odpowiedni CAPEX, efektywność produkcyjna i obniżanie kosztów, ale przede wszystkim zbudowanie łańcucha dostaw i inwestycje realizowane razem z naszymi partnerami biznesowymi, z naszymi rolnikami. My powinniśmy ich wspierać nie tylko pod względem CAPEX-u. Powinniśmy również zorganizować zbiór i logistykę, w dużym stopniu również selekcjonując odpowiednie gospodarstwa rolne, wielkopowierzchniowe, o wysokiej kulturze rolnej. Powinniśmy szukać takich partnerów, którzy rozumieją sposób nawadniania roślin, bo jest on kluczowy. Więc jeżeli będziemy podchodzili do tematu w taki kompleksowy sposób, jesteśmy w stanie konkurować z producentami europejskimi. Nie tylko technologią i bazą surowcową. Jako Polska mamy przewagę geograficzną, możemy eksportować do krajów Europy Środkowo-Wschodniej czy państw skandynawskich, ale też na rynek niemiecki, bo jesteśmy bliżej niż producenci z południa. A w obecnych czasach, gdzie rośnie cena energii, paliwa, gazu, czynnik logistyczny jest również kluczowy. Więc jak najbardziej mamy szansę konkurować nie tylko surowcem, ale również efektywnością i lokalizacją.

A czy polski pomidor ma szanse konkurować z włoskim także jakością?

Jak najbardziej. Ale znowu muszę podkreślić, że po naszej stronie jest dużo pracy do zrobienia, żeby przekonać konsumenta i partnerów biznesowych, że uprawa pomidora nie jest uzależniona tylko od lokalizacji i przypisana jednemu czy dwóm producentom europejskim. Są inne miejsca w Europie, gdzie można go uprawiać. Jednym z fundamentalnych czynników, które mają wpływ na jakość pomidora, jest – jak wspomniałem – klimat.

Ale w Polsce nie ma takiego klimatu jak we Włoszech. Co więc państwo robią, żeby jakość polskiego produktu pozwalała na walkę o klienta?

Przede wszystkim dobieramy odpowiednie odmiany, które świetnie sobie radzą w naszym umiarkowanym klimacie, gdzie temperatury w okresie wakacyjnym potrafią również osiągać ok. 30 st. C. To mit, że w Polsce jest zimno i nie ma słońca. Mamy świetne warunki dla roślin dostosowanych do tego klimatu. To nie tylko pomidor, ale także np. kukurydza słodka. Historycznie nie uprawiano w Polsce kukurydzy. Obecnie my, jako Dawtona, kontrolujemy prawie 70 proc. upraw kukurydzy słodkiej w Polsce, a nasze własne uprawy to ponad 6 tys. ha. Zaufała nam cała Europa. Jesteśmy potężnym dostawcą, dzięki temu Polska stała się numerem 3, jeżeli chodzi o produkcję kukurydzy w Europie, i ona sobie spokojnie radzi na arenie międzynarodowej. To samo chcemy zrobić z pomidorem. Nasz klimat nam sprzyja. Badania pokazują, że klimat umiarkowany ma bardzo pozytywny wpływ na jakość pomidora, przede wszystkim na zwiększoną zawartość likopenu i witaminy C. Z kolei zbyt wysokie temperatury, powodujące wspomniane już problemy z wydajnością u producentów z południowej Europy, zaburzają fizjologię rośliny i negatywnie wpływają na poziom likopenu i witaminy C.

W ciągu kilku dekad rozwinęliście się z małej firmy w jednego z dominujących graczy w branży. Jaki jest państwa przepis na sukces? I w jakim kierunku będą teraz szły wasze inwestycje?

Przewagą, którą mamy jako producent przetworów owocowo-warzywnych, jest przede wszystkim integracja wertykalna. Jednym z obszarów, w którym działamy, są należące do grupy Dawtona spółki produkujące surowiec. Więc my rozumiemy rolnictwo i wiemy, jak inwestować i jaki model integracji wertykalnej stworzyć, żeby zabezpieczyć sobie surowiec. Same inwestycje w zakład produkcyjny nie wystarczą. Trzeba do modelu biznesowego podejść bardziej kompleksowo, od surowca po produkcję, i my taki model implementujemy.

—not. jer

Partner relacji: Dawtona