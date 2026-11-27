Materiał powstał we współpracy z Alior Bankiem

Dla wielu pracodawców w Polsce dobrostan pracowników oznacza przede wszystkim inwestycje w bezpieczne warunki pracy (BHP), w dobrą atmosferę pracy, opiekę medyczną i profilaktykę, a także w narzędzia i systemy wspierające pracę oraz w otwartą komunikację. Tak wynika z tegorocznej edycji raportu Wellbeing@Work Index, w którym firma doradcza Well.hr podsumowała wyniki badania wskaźnika wellbeingu w polskich firmach. Badanie, które objęło 1011 aktywnych zawodowo Polaków związanych z jednym pracodawcą, dowiodło, że na przestrzeni ostatnich lat ogólny dobrostan pracowników nie tylko się nie poprawił, ale wręcz lekko spadł.

W pierwszej edycji badania w 2022 r. (gdy jeszcze trwała postpandemiczna hossa w gospodarce) ogólny indeks wellbeingu w pracy wyniósł 60,6 pkt w 100-punktowej skali. W najnowszym badaniu ten wskaźnik, na który składają się oceny siedmiu wymiarów dobrostanu (środowisko pracy, kultura organizacyjna, bezpieczeństwo, relacje międzyludzkie, kondycja fizyczna, kondycja psychiczna oraz rozwój i poczucie sensu) zmniejszył się do 59,6 pkt. Zdaniem ekspertek Well.hr ten wynik stawia pod znakiem zapytania deklarowaną przez pracodawców troskę o dobrostan pracowników, a także skuteczność podejmowanych przez nich działań i poziom ich dopasowania do potrzeb pracowników.

Strategiczny wellbeing w mniejszości

– Intensywny rozwój wellbeingu w ostatnich latach doprowadził do powstania błędnego przekonania, że większość pracodawców w Polsce inwestuje w dobrostan pracowników; że firmy realizują programy profilaktyczne, dbają o zdrowie psychiczne i fizyczne swoich ludzi, oferując im całą gamę benefitów, które wpierają ich pozytywne doświadczenia i dobrostan – twierdzi Joanna Kotzian, współzałożycielka Well.hr i współautorka raportu. Według niej w rzeczywistości tacy pracodawcy stanowią wciąż jeszcze mniejszość, a w tej mniejszości jeszcze mniejszą grupą są firmy, które do działań wellbeingowych podchodzą strategicznie, czyli analizują dane, badają potrzeby zespołu i oferują pracownikom działania dopasowane do ich potrzeb.

Widać to także w badaniu Well.hr, które pokazało m.in. wellbeing gap, czyli niezaspokojone potrzeby pracowników. Z ich wskazań wynika, że oczekują przede wszystkim docenienia, opieki medycznej (wśród pożądanych świadczeń wymieniają ją wszyscy badani bez względu na wiek, płeć, staż czy profil zatrudnienia), profilaktyki wypalenia zawodowego, stresu i zapewnienia bezpieczeństwa finansowego.

Okazało się też, że największa luka dobrostanu występuje w obszarze profilaktyki wypalenia zawodowego, profilaktyki stresu oraz docenienia, które często nie wymaga dużych inwestycji. Tymczasem poczucie bycia docenionym w pracy ma 52 proc. badanych pracowników, a tylko co piąty ocenia, że firma dba o to w ramach działań wellbeingowych.

Problem z docenianiem pracowników pokazał również kwietniowy sondaż Grupy ArteMis, który objął 1200 pracowników i menedżerów z dużych i średnich przedsiębiorstw. Aż 63 proc. z nich odczuwa czasami brak doceniania, przy czym co trzeci często doświadcza tego braku.

Efektywność ważniejsza niż dobrostan?

W badaniu Well.hr najlepiej w ocenie pracowników wypadło środowisko pracy, w tym warunki BHP (63,5 pkt) i relacje w pracy (62,6 pkt), chociaż w porównaniu z 2022 r. te oceny nieco się pogorszyły. Największy spadek (o 3,3 pkt do 57,1 pkt) nastąpił jednak w poczuciu bezpieczeństwa w pracy, co jest efektem niższego poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia i bezpieczeństwa finansowego (31 proc. pracowników martwi się zwykle tym, czy starczy im pieniędzy do końca miesiąca; to 6 pkt proc. więcej niż przed trzema laty).

Raport zwraca również uwagę na spadek (z 68 do 62 proc.) udziału pracowników deklarujących, że mogą w pracy być sobą, choć dla co czwartej osoby to jeden z czynników o największym wpływie na ich dobrostan w pracy.

Widoczny w badaniu Well.hr spadek wskaźnika wellbeingu w miejscu pracy idzie w parze z wynikami niedawnego badania firmy rekrutacyjnej Hays Poland, które latem br. objęło prawie pół tysiąca specjalistów i menedżerów.

Prawie co piąty z nich (17 proc.) dostrzega spadek znaczenia dobrostanu pracowników, a niewiele mniejsza grupa (16 proc.) ocenia, że pracodawcy przywiązują teraz mniej uwagi relacjom szefów z podwładnymi i rozwojowi kultury organizacyjnej. Z kolei zdaniem większości badanych profesjonalistów ciężar działania firm coraz mocniej przesuwa się w stronę „twardych”, mierzalnych celów biznesowych. Ponad połowa badanych (56 proc.) uważa, że aktualnymi priorytetami firm są przede wszystkim wyniki finansowe, a niewiele mniej osób wśród tych celów wymienia rozwój biznesu i pozyskanie nowych klientów (46 proc.) oraz wprowadzanie innowacji, w tym rozwiązań sztucznej inteligencji (40 proc.). Za to jedynie 23 proc. specjalistów i menedżerów ocenia, że jednym z priorytetów firm jest teraz dobrostan pracowników.

Jak twierdzi Karolina Lis, starsza dyrektor w Hays Poland, w wymagającym otoczeniu rynkowym firmy coraz wyraźniej zawężają swoje priorytety, koncentrując się przede wszystkim na działaniach, które najszybciej przekładają się na konkretne, dobre wyniki. Wpływa to na sposób podejmowania decyzji, zmieniając też dynamikę pracy i oczekiwania stawiane pracownikom.

Sztuka zarządzania obciążeniem pracowników

– Silna koncentracja na rentowności, konkurencyjności i innowacyjności firm przy jednoczesnym marginalizowaniu kwestii wellbeingu oraz relacji może mieć negatywny wpływ na codzienne doświadczenia pracowników – ostrzega Karolina Lis, podkreślając potrzebę utrzymania równowagi między efektywnością a dobrostanem pracowników. Dzięki temu krótkoterminowe wyniki nie odbiją się na długofalowym zaangażowaniu i satysfakcji zatrudnionych.

Presja na efektywność, szczególnie jeśli firma formalnie lub nieformalnie zredukowała zatrudnienie (zamrażając np. obsadzanie wakatów po odchodzących pracownikach), zwiększa zarówno obciążenie obowiązkami, jak i stres pracowników. Według badania Grupy ArteMis ponad dziewięciu na dziesięciu pracowników i menedżerów doświadcza stresu w pracy, przy czym dla 47 proc. jest to częste doświadczenie, które utrudnia im czasem wykonywanie zadań. Ponad dwóch na trzech badanych mówiło też o zmęczeniu psychicznym, które ponad połowa wiąże z przytłaczającą liczbą obowiązków i koniecznością ciągłego przełączania się między zadaniami, a co trzeci pracownik i menedżer – z obciążającym psychicznie tempem pracy.

– Wydaje się, że wellbeing jest wciąż jeszcze w Polsce niewłaściwie rozumiany – twierdzi Joanna Kotzian, zwracając uwagę, że o dobrostanie pracowników nie decydują kosztowne programy i benefity. Według niej przede wszystkim liczy się tu właściwe zarządzanie obciążeniami, ograniczanie niepotrzebnej presji, dbałość o zdrowe i ergonomiczne warunki pracy, przyjazną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa (zarówno finansowego, jak i psychologicznego) oraz transparentną komunikację. – Nawet jeśli nie posiadamy dużego budżetu na kosztowne benefity i programy, możemy zadbać o te obszary – zaznacza ekspertka Well.hr.

Potwierdzają to eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB), zwracając uwagę, że dobrostan pracownika w dużej mierze kształtuje się przez sposób organizacji pracy, relacje z innymi, poczucie wpływu i możliwość późniejszego odpoczynku.

Wellbeingowe zadanie dla zarządów

To, w jakich warunkach pracujemy, w dużej mierze decyduje również o tym, czy jesteśmy w stanie zregenerować się po pracy. Z naszych badań prowadzonych w CIOP-PIB wynika, że wysokie wymagania ilościowe utrudniają regenerację, a większa autonomia pracowników jej sprzyja. Mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem – im bardziej obciążająca jest nasza praca, a więc im bardziej potrzebujemy odpoczynku, tym trudniej jest nam się od niej psychicznie oderwać – twierdzi dr Zofia Mockałło, kierownik Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy w Zakładzie Ergonomii CIOP-PIB. Przypomina, że według tegorocznego raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) poświęconego psychospołecznym warunkom pracy (w tym ograniczaniu stresu), to na najwyższych szczeblach organizacji powinny zapadać decyzje sprzyjające budowaniu takiego klimatu bezpieczeństwa psychospołecznego, w którym zdrowie psychiczne pracowników jest traktowane priorytetowo.

– Jeśli środowisko pracy charakteryzuje się niepewnością, tym bardziej powinniśmy dbać o psychospołeczne warunki pracy. Badania pokazują, że nawet w warunkach tak dużej niepewności jak podczas restrukturyzacji znaczenie dla zdrowia i samopoczucia pracowników mają wsparcie, komunikacja, dostęp do informacji czy poczucie wpływu – podkreśla dr Zofia Mockałło.

Według niej podstawą działań powinno być takie projektowanie i organizowanie pracy, by ograniczać zagrożenia psychospołeczne, a jednocześnie wzmacniać zasoby, z których pracownicy mogą czerpać – wsparcie społeczne, autonomię, zaufanie czy możliwości wykorzystywania i rozwijania swoich umiejętności. – Nawet przy ograniczonych zasobach kadrowych możemy mieć wpływ na sposób przydzielania zadań, ustalania priorytetów, zakres odpowiedzialności pracowników czy ich udział w podejmowaniu decyzji dotyczących własnej pracy – zaznacza ekspertka CIOP-PIB. Zwraca jednocześnie uwagę, że również menedżerowie średniego szczebla sami potrzebują odpowiednich warunków pracy, by móc wspierać swoich pracowników.

OPINIA

Piotr Wlazło, dyrektor zarządzający Pionem HR w Alior Banku

Transformacja technologiczna, AI, rosnące oczekiwania klientów i presja na efektywność organizacji sprawiają, że od pracowników oczekujemy coraz większej elastyczności i gotowości do ciągłej zmiany. Dlatego pytanie nie brzmi już, czy możemy wyeliminować presję, ale jak budować organizację, która potrafi działać pod presją, a jednocześnie dbać o dobrostan swoich pracowników.

Wellbeing nie może być jedynie katalogiem benefitów. Opieka medyczna, aktywność fizyczna czy wsparcie psychologiczne są bardzo ważne, jednak dobrostan tworzy się przede wszystkim w codziennym środowisku pracy: w sposobie ustalania priorytetów, obciążeniu zadaniami, jakości relacji, możliwościach rozwoju oraz poczuciu wpływu i bezpieczeństwa.

Tak na dobrostan patrzymy również w Alior Banku. Wdrożyliśmy długoterminową strategię „Wellbeing. Masz to jak w banku!”, wspierającą zdrowie, odporność i zaangażowanie pracowników. Jej założenia wykraczają poza pojedyncze benefity. Pięć obszarów: Balans, Energia do działania, Razem lepiej, Mamy wpływ i Bezpieczna przyszłość łączy dobrostan psychiczny i fizyczny z relacjami, rozwojem zawodowym, organizacją pracy i bezpieczeństwem finansowym. W każdym z tych obszarów podejmujemy konkretne działania: m.in. zapewniamy wsparcie psychologiczne, profilaktykę zdrowotną, workation, rozwój kompetencji czy rozwiązania wspierające bezpieczeństwo finansowe. Nie możemy jednak zapominać o tym, jak ważne jest to, w jaki sposób organizujemy codzienną pracę, zarządzamy obciążeniem i tworzymy przestrzeń do regeneracji.

Żaden program wellbeingowy nie zastąpi dobrego przywództwa. To lider każdego dnia wpływa na doświadczenie pracowników: porządkuje priorytety, buduje autonomię, docenia i reaguje na sygnały przeciążenia. To właśnie codzienne decyzje menedżerskie w dużej mierze decydują o tym, czy pracownicy mają poczucie wpływu i przestrzeń do działania, czy funkcjonują w ciągłym przeciążeniu. Troska o dobrostan nie może być wyłącznie odpowiedzialnością HR. Powinna być częścią kultury organizacyjnej, nierozłącznym elementem sposobu, w jaki zarządzamy zespołami i realizujemy cele biznesowe.

Wellbeing nie oznacza więc spowalniania biznesu ani obniżania ambicji. Wręcz przeciwnie, chodzi o zdolność do utrzymywania wysokiej efektywności w długiej perspektywie. Dojrzałą organizację poznajemy po tym, że potrafi osiągać ambitne cele, dbając jednocześnie o energię, zaangażowanie i dobrostan swoich ludzi.