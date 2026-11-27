PARTNER RELACJI: TOTALIZATOR SPORTOWY

Nielegalny hazard przestał być kojarzony wyłącznie z małymi punktami gry i przeniósł się do internetu. Działający poza polskim systemem operatorzy docierają do użytkowników za pośrednictwem mediów społecznościowych, influencerów i reklam, a ich działalność trudno kontrolować. Jednocześnie legalni uczestnicy rynku muszą przestrzegać restrykcyjnych regulacji, które ograniczają im możliwości informowania o swojej ofercie i edukowania graczy.

Uczestnicy debaty „Powiedz NIE nielegalnej grze hazardowej”, która odbyła się na Open Eyes Economy Summit w Krakowie, wskazywali, że skuteczna ochrona graczy wymaga zarówno egzekwowania obowiązujących przepisów, jak i lepszej edukacji.

Na ten problem zwracał uwagę Maciej Akimow, CEO iGaming Dragon. Jak podkreślał, przeciętny użytkownik internetu często nie odróżnia legalnego operatora od podmiotu działającego niezgodnie z polskim prawem. Jedną z przyczyn jest ograniczona możliwość komunikacji ze strony legalnej branży. Przepisy dotyczące reklamy hazardu są na tyle restrykcyjne, że nawet informowanie o dostępnych legalnych usługach może budzić wątpliwości.

– Jeśli podejdziemy w ten sposób, że cały hazard będzie zły i najlepiej go zakazać, to efekt będzie taki, że po prostu będzie stuprocentowa szara strefa – stwierdził Akimow.

Jego zdaniem brak dostępu do rzetelnej informacji utrudnia graczom podejmowanie świadomych decyzji, a jednocześnie pozostawia przestrzeń dla nielegalnych operatorów, którzy nie przestrzegają ograniczeń dotyczących promocji.

Przewagę szarej strefy widać szczególnie w internecie. Nielegalne podmioty korzystają z reklam w mediach społecznościowych, wizerunków znanych osób i działalności patostreamerów, którzy prezentują hazard jako łatwy sposób na zdobycie pieniędzy. Legalni operatorzy nie mogą posługiwać się podobnymi metodami. Problemem jest także ograniczona skuteczność działań podejmowanych wobec platform cyfrowych i firm obsługujących nielegalny rynek.

Monopol jako narzędzie ochrony

Radosław Kietliński, doradca zarządu Totalizatora Sportowego, zwracał uwagę, że internetowy hazard ma dziś charakter międzynarodowy, a pieniądze pochodzące z nielegalnej działalności mogą zasilać również inne obszary przestępczości. Według przywoływanych przez niego szacunków do przestępców trafia z tego tytułu ok. 100 mld euro rocznie. Zastrzegał przy tym, że są to wyliczenia przybliżone, ponieważ nielegalni operatorzy nie ujawniają swoich rzeczywistych przychodów.

Zdaniem Radosława Kietlińskiego samo blokowanie domen nie wystarcza, ponieważ operatorzy szybko uruchamiają kolejne adresy. Kluczowe jest ograniczenie możliwości przekazywania im pieniędzy. – Nie ma hazardu bez jednej zasadniczej wartości: pieniędzy. Jeżeli na konta nielegalnych operatorów nie trafią pieniądze, ich działalność nie będzie miała żadnego sensu – argumentował.

Kietliński bronił polskiego modelu monopolu państwowego, podkreślając, że jego podstawowym celem nie jest maksymalizacja przychodów, lecz równoważenie wpływów budżetowych z bezpieczeństwem graczy. Wskazywał, że Totalizator Sportowy, jako podmiot należący w całości do Skarbu Państwa, prowadzi działalność w oparciu o restrykcyjne zasady odpowiedzialnej gry. Wykorzystuje m.in. narzędzia analizujące zachowania użytkowników, które pozwalają rozpoznawać sygnały mogące świadczyć o rozwijającym się uzależnieniu.

– Ustawodawca wyszedł z założenia, że najistotniejsze nie są wpływy do budżetu. Pieniądze nie są tutaj wartością najwyższą, tylko pewna równowaga między wpływami do budżetu a bezpieczeństwem graczy – mówił przedstawiciel Totalizatora Sportowego.

Podkreślał, że uzależnienie od hazardu jest szczególnie trudne do rozpoznania i leczenia, ponieważ nie powoduje bezpośrednich, widocznych skutków fizycznych. Z tego powodu ważne jest monitorowanie zachowań graczy i reagowanie na zmianę ich nawyków. Kietliński oceniał, że w ciągu dziesięciu lat funkcjonowania obecnego systemu udział szarej strefy znacząco się zmniejszył. Według wyliczeń Totalizatora Sportowego legalna część całego polskiego rynku hazardu internetowego może dziś stanowić ok. 80 proc.

Przedstawiciel spółki wskazywał również, że rozwiązania przyjęte w krajach europejskich znacznie się różnią. Polski model jest bliższy rozwiązaniom przyjętym w Norwegii, Austrii czy Finlandii, choć szczegóły regulacji nie są takie same. Nie zgadzał się z argumentem, że planowane zmiany w Finlandii powinny być wzorem dla Polski. Zwracał uwagę na różnice w przepisach dotyczących m.in. odpowiedzialności graczy i limitów gry.

Ważnym punktem odniesienia stała się Holandia, która w 2021 r. dopuściła komercyjnych operatorów kasyn internetowych. Jak mówił Radosław Kietliński, liczba zarejestrowanych kont graczy wzrosła tam z 390 tys. do blisko 3,5 mln w 2024 r. Co istotne, 63 proc. użytkowników korzystało tylko z jednego kasyna, co – zdaniem Kietlińskiego – wskazuje, że po liberalizacji na rynek weszły także osoby, które wcześniej nie grały.

Przedstawiciel Totalizatora Sportowego nie zgadzał się również z przekonaniem, że dopuszczenie kolejnych operatorów automatycznie skłoni podmioty z szarej strefy do legalizacji. Część z nich nie ma w tym interesu, bo nie chce ujawniać źródeł pieniędzy ani danych osobowych. Wskazywał też na konsekwencje postulatów obniżenia podatku od działalności kasynowej. Z wyliczeń, które przywołał, wynika, że obniżenie stawki z 50 do 25 proc. wymagałoby zwiększenia rocznych obrotów o 90 mld zł, aby wpływy budżetowe pozostały na dotychczasowym poziomie.

Koszty społeczne liberalizacji

Do kwestii ochrony graczy i społecznych skutków zmian regulacyjnych odniósł się Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha. Podkreślał, że poparcie dla monopolu państwowego nie wynika w tym przypadku z niechęci do wolnego rynku, lecz z analizy konsekwencji różnych modeli regulacji.

Centrum zleciło badania i analizy dotyczące rozwiązań stosowanych w państwach europejskich. Jak mówił Andrzej Sadowski, w orzecznictwie unijnym podkreślana jest nadrzędność ochrony gracza nad interesem firm świadczących usługi hazardowe. W jego ocenie polski model monopolu jest zgodny z tym podejściem.

Andrzej Sadowski zwracał uwagę, że w debacie o liberalizacji rynku często eksponowane są potencjalne korzyści podatkowe, a pomijane koszty społeczne. Wskazywał na przykład Holandii, gdzie po otwarciu rynku pojawiła się większa grupa młodych dorosłych korzystających z kasyn internetowych. W jego ocenie trzeba uwzględniać także wydatki związane z leczeniem uzależnień i ich konsekwencjami dla rodzin oraz rynku pracy.

Przywołał również przykład Słowacji, gdzie po liberalizacji rynku wydatki na hazard w przeliczeniu na mieszkańca wzrosły kilkunastokrotnie. Nie oznacza to jednak, że wzrosła zamożność społeczeństwa. Pieniądze przeznaczane na gry nie są wydawane na inne dobra i usługi. Andrzej Sadowski podkreślał, że potrzebny jest pełny bilans ekonomiczny, obejmujący zarówno wpływy podatkowe, jak i koszty zdrowotne oraz społeczne. Centrum przygotowuje raport poświęcony temu zagadnieniu.

Uczestnicy debaty mówili również o sposobach ograniczania nielegalnego rynku. Maciej Akimow postulował powołanie wyspecjalizowanego regulatora, który zajmowałby się sektorem hazardowym i miał kompetencje zbliżone do tych, jakimi dysponuje KNF na rynku finansowym. Obecny podział odpowiedzialności między instytucjami, w tym Ministerstwem Finansów i UOKiK, może prowadzić do sporów kompetencyjnych. Wskazywał także na potrzebę stworzenia rejestru osób wykluczonych z gry, który obejmowałby wszystkich operatorów.

Kolejnym obszarem działań powinno być ograniczanie przepływu pieniędzy do nielegalnych podmiotów. Radosław Kietliński podkreślał, że współpraca z bankami i instytucjami płatniczymi zaczyna przynosić efekty. W rozmowach uczestniczą m.in. KNF, Związek Banków Polskich i policja. Totalizator Sportowy nie ma uprawnień do zwalczania szarej strefy, jednak przekazuje instytucjom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa wiedzę o sposobach działania nielegalnych operatorów.

Przedstawiciel Totalizatora Sportowego zwracał uwagę, że wyzwaniem pozostają kryptowaluty, choć skala płatności realizowanych w tradycyjnych walutach jest wciąż znacznie większa. Nie należy też oczekiwać natychmiastowych rezultatów. Ograniczanie szarej strefy jest procesem wymagającym współpracy wielu instytucji i konsekwentnego reagowania na zmiany technologiczne.

Potrzeba wspólnego działania

Radosław Kietliński mówił także o pomyśle powołania sejmowej komisji zajmującej się szarą strefą w różnych sektorach gospodarki. Takie forum mogłoby służyć analizie proponowanych zmian i konfrontowaniu ich z praktyką. Jego zdaniem potrzebne jest miejsce, w którym można otwarcie rozmawiać o rozwiązaniach dotyczących nie tylko hazardu, lecz także innych branż narażonych na działalność nielegalnych podmiotów.

W końcowej części debaty uczestnicy wrócili do problemu komunikacji z graczami. Maciej Akimow podkreślał, że legalni operatorzy powinni mieć większe możliwości informowania o tym, które kasyna działają zgodnie z polskim prawem. Nie chodzi o promowanie hazardu jako sposobu na zarabianie czy atrakcyjnego stylu życia, lecz o rzetelne wskazywanie legalnych i nielegalnych usług. Tymczasem nielegalni operatorzy wykorzystują reklamy, fałszywe wizerunki znanych osób i przekazy sugerujące, że gra może rozwiązać problemy finansowe.

Zwracał też uwagę na trudności z publikowaniem materiałów edukacyjnych w internecie. Opisywał przypadki wykorzystywania procedur zgłaszania naruszeń praw autorskich do usuwania treści, które informowały o nielegalnych kasynach. W jego ocenie pokazuje to, jak łatwo nieuczciwi operatorzy mogą wykorzystywać narzędzia platform cyfrowych przeciwko podmiotom próbującym ostrzegać użytkowników.

Radosław Kietliński podkreślał, że działania na rzecz ochrony graczy przynoszą efekty przede wszystkim wtedy, gdy towarzyszy im dialog między instytucjami i uczestnikami rynku. Jako przykład podał kampanię „Powiedz NIE nielegalnej grze hazardowej”, której twarzą jest aktor Janusz Chabior. Ma ona informować o istnieniu nielegalnego hazardu i zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług takich operatorów.

Przedstawiciel Totalizatora Sportowego zaznaczył, że walka z szarą strefą nie zakończy się jedną decyzją ani pojedynczą zmianą prawa. Potrzebne są konsekwentne działania, współpraca instytucji i dostosowywanie regulacji do zmieniającego się rynku. Zwracał też uwagę na nowe zjawiska, które mogą wymagać reakcji ustawodawcy. To m.in. lootboxy, czyli skrzynki z wirtualnymi przedmiotami kupowane w grach komputerowych, które mogą mieć realną wartość i być przedmiotem sprzedaży. Wskazał również na rozwój rynków prognostycznych, na których użytkownicy obstawiają wyniki wydarzeń. Jego zdaniem te obszary wymagają dyskusji, zanim skala problemów stanie się większa.

– Warto rozmawiać. Dzięki takim rozmowom udało się uruchomić kampanię „Powiedz NIE nielegalnej grze hazardowej” – podsumował Radosław Kietliński.

PARTNER RELACJI: TOTALIZATOR SPORTOWY