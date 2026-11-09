Polska gospodarka stoi przed kolejnymi wyzwaniami. Atuty, które przez lata wspierały jej wzrost, stopniowo tracą na znaczeniu. Coraz większą rolę odgrywają technologie, innowacje, kompetencje przyszłości i umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce. Rodzi się systemowa potrzeba silniejszych powiązań między uczelniami, instytutami badawczymi, przedsiębiorstwami, firmami i administracją publiczną.

Konferencja „Nauka. Rozwój. Biznes” stworzy przestrzeń do rozmowy o wspólnej odpowiedzialności nauki, państwa i biznesu za rozwój kraju. Jej celem jest promowanie dobrych praktyk współpracy, komercjalizacji wyników badań odpowiadających na potrzeby rynku oraz rozwoju kadr i kompetencji przyszłości. To także okazja do dyskusji o pakcie dla rozwoju wiedzy i technologii oraz o tym, jak uczynić wiedzę jednym z głównych źródeł rozwoju Polski.

Podczas konferencji odbędzie się 25 debat z udziałem przedstawicieli nauki, biznesu i administracji. Ważnym elementem wydarzenia będzie również ogłoszenie wyników konkursu „Wiedza dla gospodarki”, który wyróżnia projekty, w których współpraca nauki z biznesem przyniosła konkretne efekty gospodarcze lub społeczne.

Program konferencji obejmuje trzy obszary: 1. gospodarka, państwo, system; 2. technologie, przemysł, wdrożenia; 3. kadry, uczelnie, kompetencje. Konferencja jest skierowana do przedstawicieli biznesu, środowiska naukowego, administracji publicznej i instytucji otoczenia biznesu, a także ekspertów rynku pracy i edukacji, start-upów, firm technologicznych, doktorantów, młodych naukowców i studentów. W programie przewidziano również networking i wydarzenia towarzyszące.

Konferencja „Nauka. Rozwój. Biznes” odbędzie się 25–26 listopada 2026 r. w Hotelu Sheraton Grand Warsaw. Szczegółowy program i informacje o rejestracji są dostępne na stronie: www.naukarozwojbiznes.pl.

Materiał powstał we współpracy z PTWP